Nueve de cada diez trabajadores creen que el trabajo afecta su bienestar personal

NOTICIA de de Javi Navarro

El absentismo laboral en España es más consecuencia de factores personales y emocionales que de problemas de salud, según un estudio de la empresa de cuidados personales Vivofácil, antes Alares. La investigación, que incluye encuestas a más de 3.000 trabajadores y focus groups con 750 participantes, se ha presentado en la CEOE y concluye que un 70% de las ausencias se deben a la falta de tiempo, la sobrecarga de responsabilidades y las obligaciones familiares.

El informe titulado ‘La otra cara del Absentismo Laboral. ¿Por qué no vas al trabajo? Absentismo en España 2025: origen, causas y soluciones. La voz de los trabajadores’, revela que solo un 25% de los empleados se siente con tiempo suficiente para atender sus necesidades personales. Alarmantemente, un 47% manifiesta tener “poco” o “nada” de tiempo para su vida personal, y un 62% asegura que su trabajo tiene un impacto negativo en su bienestar.

Entre los hallazgos más reveladores, destaca la existencia de un “absentismo emocional”, que precede a las bajas médicas. En este sentido, el 36% de los encuestados ha considerado ausentarse por motivos emocionales, y el 13% ha faltado al menos una vez en el último año por esta causa—esto sugiere que el malestar emocional está afectando de manera considerable la salud laboral.

Los datos también reflejan que:

El 41% de las ausencias se deben a obligaciones familiares, como el cuidado de hijos y mayores.

El 29% se relaciona con convalecencias o incapacidad temporal.

El 20% está vinculado a ansiedad, estrés o agotamiento.

El 10% se debe a gestiones personales y familiares.

“Gestionar el absentismo no significa cuestionar la enfermedad, sino organizar el trabajo teniendo en cuenta la vida real”, ha afirmado Mar Aguilera, responsable del Área de Estudios e Investigación de Vivofácil. Esta declaración subraya la importancia de adaptar los entornos laborales a las realidades diarias de los empleados.

El estudio también subraya el impacto positivo de un entorno de trabajo organizacional que brinde apoyo adecuado. Solo un 26% de los trabajadores que perciben un fuerte respaldo en sus empresas ha considerado ausentarse, frente al 61% entre aquellos que sienten que no cuentan con apoyo, lo que representa una brecha alarmante de 35 puntos porcentuales.

En un escenario donde el absentismo genera un coste estimado entre 25.000 y 37.000 millones de euros anuales y donde más de 1,5 millones de trabajadores faltan a su puesto cada día, el informe hace un llamado urgente a avanzar hacia modelos laborales más flexibles que prioricen el bienestar del empleado.

“Prevenir el absentismo no es un gasto, es una inversión”, ha enfatizado Juan José Muriel, CEO de Vivofácil. “Las organizaciones que incorporan flexibilidad y servicios de apoyo a la conciliación pueden reducir su impacto económico entre un 15% y un 50%, además de mejorar el compromiso y el clima laboral”.

Por su parte, Javier Benavente, presidente de Vivofácil, ha enfatizado que “cuidar la vida de las personas no es incompatible con ser una empresa competitiva. Al contrario, las organizaciones que ponen el bienestar en el centro son las que consiguen equipos más comprometidos, estables y productivos”.