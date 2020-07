Ocio - Tecnología Para evitar que se conecten a tu WiFi, sigue estos 8 consejos

¿Quieres evitar que se conecten a tu WiFi de casa? Si últimamente has notado que tu conexión de Internet va más lenta de lo que venía siendo habitual, ¿te has parado a pensar que podría deberse a que alguien está conectándose a tu red?

Esta posible persona, además de beneficiarse de tu ancho de banda a través de estar conectado a tu red WiFi, podría también estar vigilando y controlando tus movimiento en Internet para conocer, entre otras cosas, que páginas visitas, que contraseñas de acceso utilizas, obtener tus datos bancarios, leer tus correos electrónicos, publicar contenidos en la web haciéndose pasar por ti, acceder y descargar contenidos de páginas ilegales…

Configura correctamente la red wifi de tu casa y evita que personas que no deseas se conecten a ella con estos 8 consejos:

Cómo evitar que se conecten a tu WiFI

A continuación, sigue estos 8 consejos para saber:

Cambia el nombre de tu red (SSID)

El SSID es el literal que identifica la red inalámbrica. Suele estar compuesta por una cadena alfanumérica. Te recomendamos cambiar este nombre que viene por defecto en el router y elegir un nombre que no dé pistas sobre qué operadora telefonía tienes contratada, fabricante del router ni datos sobre ti. Sugerencias de nombres para tu red: “red peligrosa”, “es un delito conectarse a redes wifi ajenas”, “Error 404: wifi no disponible”, “red que infecta ordenadores”, etc. ¿Tú te conectarías a estas redes?

Oculta el nombre de la red (SSID)

También puedes ocultar el SSID de la red para que no sea público, es decir, para que otros dispositivos no te vean. De esta manera si alguien quiere conectarse a ella, solo podrá hacerlo si conoce el nombre de la red de antemano. Aunque esta opción no ofrece seguridad, al menos sí dificulta la localización de una red inalámbrica.

Asegúrate que utiliza el protocolo de seguridad WPA o WPA2

Mediante protocolos de seguridad se permite el cifrado de la información en función de una contraseña. Aunque hay disponibles varios se recomienda utilizar el WPA o WPA2-siempre que el dispositivo inalámbrico lo permita, porque son más seguros que otros protocolos como WEP.

Modifica la contraseña de conexión a la red wifi que viene configurada por defecto

Los routers inalámbricos que nos proporcionan los proveedores de Internet vienen siempre configurados con una contraseña que suele estar disponible en una pegatina situada en la parte trasera del router. Para una mayor seguridad, se recomienda modificar esta contraseña por una que elijas tú y asegurándote que cumple los requisitos mínimos de seguridad.

Cambia la contraseña que te da acceso a la administración del router

El panel de administración de los routers vienen siempre protegidos con una contraseña por defecto, que generalmente, suele ser la misma para un mismo modelo de router y, además, suele ser muy sencilla: “1234”, “admin”, “abcd”, etc. Para evitar que nadie acceda a la administración de tu router, deberás cambiar esta contraseña.

Habilita el cortafuegos

Algunos routers incorporan funcionalidad de cortafuegos, en ese caso, actívalo. No obstante, los sistemas operativos como Windows y Mac OS X incluyen un cortafuegos que por supuesto, también deberás activar para una mayor seguridad.

Activa el filtrado de direcciones MAC

Las direcciones MAC, también conocidas como direcciones físicas son códigos numéricos únicos para cada dispositivo inalámbrico. Entre las opciones de configuración de los routers está la de filtrado de direcciones MAC, para que sólo los dispositivos que tú desees se conecten a tu red wifi. Para saber qué dirección MAC tiene, por ejemplo, si tu ordenador es un Windows deberás ir a: Inicio > Ejecutar y escribir “cmd”. En la pantalla de comando que aparece por pantalla finalmente escribir “ipconfig /all”

Apaga el router o punto de acceso cuando no se vaya a utilizar

Es obvio que, si apagas el router, reducirás las probabilidades de éxito de un ataque contra la red inalámbrica y por lo tanto de su uso fraudulento.

Manuales configuración routers

Para evitar que te roben señal o que te estén espiando, accede lo primero a la configuración del router. ¿Cómo? Para facilitarte el trabajo, te dejamos unos enlaces dónde encontrarás manuales de configuración de los routers con los que trabajan las principales operadoras de telefonía en España:

Entrar en una red wifi ajena puede suponer delito

La Policía Nacional y la Guardia Civil alertan de que se tenga cuidado con meterse en redes WiFi ajenas. Los agentes pertenecientes a las unidades especializadas en seguridad y tecnología (la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil) advierten de que el afán desmedido de algunos por asociar Internet al «gratis total» puede suponer serios problemas.

Para empezar, puede suponer serios riesgos para la información y claves de tu ordenador. Los especialistas señalan que se ha detectado una tendencia creciente de usuarios de programas para crackear o reventar las contraseñas de redes wireless, rompiendo el sistema de protección que éstas llevan.

Mediante esta maniobra, quebrantan las medidas de seguridad y utilizan la red de Internet ajena para conectarse gratuitamente a la Red.

Los agentes advierten de que el uso de estas aplicaciones que facilitan las claves de seguridad de las redes wifi puede acarrear un grave riesgo de seguridad, pues se expone toda tu información y contenido almacenado en tu equipo, incluidas las claves y datos sensibles, en caso de que la otra persona supiera y quisiera investigar en tu ordenador, portátil, notebook, tablet o smartphone.

«Podrías acabar siendo el ‘cazador cazado'», señalan los expertos en su mensaje en el Plan Contigo. Y recomiendan que no se accedan a wifis ajenas, salvo que sean de plena confianza y, si tienes contratada una red wifi propia, lo mejor es que tenga un sistema de cifrado WPA y contraseñas fuertes y complejas.

El asaltador de WiFi ajena puede incurrir en un delito

Además, los agentes advierten que aquel internauta que reviente wifis ajenas utilizando esas aplicaciones informáticas para utilizarlas sin permiso, puede incurrir en un delito. El aviso de la Policía Nacional y la Guardia Civil concluye con esta frase: «querer ahorrarte unos eurillos al mes puede acabar suponiéndote un problemón».

