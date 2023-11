Sabías Que...

¿Perros o gatos? Qué animales nos hacen más felices según la ciencia

¿Tienes mascotas en tu casa? El mejor amigo del hombre siempre será el perro, aunque los gatos también pueden ser unos grandes compañeros. En el caso de que tengas ambos, quizás te interese saber cómo hacer que un perro y un gato se lleven bien. Entonces, ¿qué mascota hace más feliz a las personas? Según el estudio científico publicado en la revista Psychology Today, ‘Dogs vs. Cats: Which Pet Makes Their Humans the Happiest?’ (Perros versus gatos: ¿Qué mascota hace más felices a sus humanos?), los dueños de los perros suelen tener una autoestima más alta que las personas que no tienen mascotas. En cambio, los dueños de los gatos tienden a tener el autoestima ligeramente más bajo. No obstante, depende de varios factores, como la personalidad y el género de los dueños.

En esta otra información puedes consultar por qué un perro te ayuda a vivir más años, según otros estudios. Y, si no puedes hacerte cargo de tu mascota, en esta otra información puedes consultar las mejores aplicaciones para contratar un cuidador de perros o gatos.

Ventajas de tener perros frente a gatos

Según el artículo científico ‘Jog with your dog: Dog owner exercise routines predict dog exercise routines and perception of ideal body weight’ (Trote con su perro: las rutinas de ejercicio del dueño del perro predicen las rutinas de ejercicio del perro y la percepción del peso corporal ideal), publicado en la revista PLOS ONE, tener perro está asociado con una mayor actividad física por parte de los animales y los dueños. La energía de los perros se libera cuando salen a pasear. Esto es beneficioso para los dueños mantengan a sus perros con una buena actividad física, refuercen la salud mental y el bienestar en general. Además, no es necesario que salgan a correr por el parque. Con realizar un pequeño paseo un par de veces al día bastará para reforzar la salud de la mascota y se abre la posibilidad de que interactúen con otros canes.

En cambio, los gatos, son animales más independientes que prefieren el calor del hogar, a excepción de los gatos callejeros que se lanzan a la aventura. De este modo, existe una diferencia muy significativa entre llevar al perro al parque y dejar al gato encerrado en casa sin contacto con otros felinos.

Factores que influyen en la felicidad

Los rasgos de personalidad también influyen en la determinación de la felicidad entre los dueños de mascotas. Según el mismo estudio publicado en ‘Psychology Today’ los dueños de perros y gatos difieren en términos de los cinco grandes rasgos de personalidad: neuroticismo, extroversión, amabilidad, escrupulosidad y apertura. Por norma general, los dueños de perros son más agradables y menos neuróticos que los dueños de gatos. No obstante, los gatos y los perros mejoran la salud de los bebés.

Diferencias de género

Por otro lado, según el estudio ‘Differences in Self-Esteem Between Cat Owners, Dog Owners, and Individuals Without Pets’ (Diferencias en la autoestima entre dueños de gatos, dueños de perros e individuos sin mascotas), publicado por Frontiers in Psychology, existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de tener mayor o menor nivel de autoestima con perros y gatos como mascotas. En este sentido, las dueñas de gatos suelen tener una autoestima más baja que las mujeres que no tienen mascota. En cambio, los hombres que tienen perro cuentan con una autoestima mayor que los varones que no lo poseen. Esto se puede explicar debido a que los hombres con perros se sienten los líderes de la manada. Otro motivo está relacionado con los posibles elogios hacia su mascota cuando están de paseo, lo que refuerza el autoestima del hombre.

En cambio, existen estereotipos relacionados con las mujeres que tienen gatos, como el de persona soltera o ‘señora de los gatos’. Independientemente de los resultados de los diversos estudios, lo ideal siempre será encontrar una mascota que complemente el estilo de vida de cada persona.

