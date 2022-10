Ocio - Tecnología

Por qué no es legal que te cobren un recargo al comprar un décimo de 20 euros de Lotería de Navidad

Desde el mes de julio y hasta final de año muchas personas se acercan a los comercios, establecimientos y administraciones a por un décimo de Lotería de Navidad. Los más previsores aprovechan sus destinos de vacaciones de verano para comprar décimos en estos lugares y otros concentran todas sus compras en el mes de diciembre.

Es habitual comprar estos décimos en administraciones de lotería, en puntos autorizados y, también, jugar a la lotería online. Pero estos décimos también se venden en bares, restaurantes, comercios y otros negocios. Aparentemente, no hay ninguna diferencia al adquirirlos por cualquiera de estas vías, pero hay algunos establecimientos en los que el precio total asciende a una cantidad superior a los 20 euros cuando lo que se vende es un décimo. Ante estas situaciones, puede que te plantees si es legal que te cobren este recargo de un euro, dos euros, incluso más, al comprar un décimo de Lotería. Y la respuesta es que no, no es legal.

El precio del décimo es cerrado a 20 euros

La entidad de Loterías y Apuestas del Estado es el encargado de realizar este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que en 2022 pone un total de 2.380 millones de euros en juego. Es esta misma entidad la que establece que el precio de venta de estos décimos es cerrado y, desde hace años, cuesta 20 euros. Por tanto, si al comprar un décimo en un establecimiento te indican que el coste es de 22 euros o de cualquier otra cifra superior a 20 euros, puedes rechazar la compra y dirigirte a cualquier otro local.

Este sobrecoste, que suele ser de entre 2 y 3 euros, es el beneficio que el comercio que aplica el recargo se queda por vender los décimos. Pero no es algo que esté permitido por ley y, por ello, lo más recomendable es que lo adquieras en otro lugar donde no apliquen ese sobrecoste. Si no hay ningún establecimiento en una localidad que no cobre recargo y quieres tener un décimo de recuerdo, siempre puedes comprarlo por internet, a través de la web oficial de Loterías y Apuestas.

Qué hacer si quieren cobrar un recargo al vender el décimo

Si bien es cierto que el cobro de este sobrecoste no es algo habitual, sí hay establecimientos que lo aplican. Y desde el SELAE informan de que esta práctica no es una actividad que la entidad haya autorizado y que, por tanto, no es legal. Además, señala que se entiende que los negocios que venden estos décimos a sus clientes no lo hacen para obtener un beneficio, sino para darles una mejor atención y tener un detalle con los clientes.

De hecho, desde esta misma entidad señalan que si una persona está interesada en comprar un número concreto que ha visto en un establecimiento, pero le quieren cobrar recargo, que se ponga en contacto con la administración. De esta forma, es posible localizar ese mismo décimo por internet y ahorrarse el sobrecoste. Y, además, quienes busquen una combinación o un número en concreto, siempre pueden consultarlo en la web oficial para saber que administración de lotería tiene un número para comprarle la Lotería de Navidad que quieres jugar.

