Cómo jugar a cualquier sorteo de la Lotería por Internet

¿No quieres hacer más cola en la administración de lotería para jugar tus números favoritos en los sorteos de loterías? Si además eres de los que siempre juegas los mismos números, sea para el sorteo del Euromillones o el especial de Navidad, que sepas que puedes echar la apuesta de tu sorteo favorito por Internet de forma sencilla y rápida. El proceso de registro es la parte más complicada, pero a continuación te detallamos cómo hacerlo. Aprende a jugar a los sorteos de la Lotería sin esperas, eligiendo tus combinaciones preferidas y desde casa.

A qué puedes jugar

En la página oficial de la Lotería puedes jugar a los siguientes sorteos:

Euromillones

La Primitiva

Bonoloto

El Gordo

Lotería Nacional

Lotería de Navidad

La Quiniela

Lototurf

El Quinigol

Quíntuple Plus

Ejemplo para echar La Primitiva online

Si estás registrado, jugar una apuesta o comprar un décimo de lotería no te llevará más de dos minutos.

La página es muy versátil e intuitiva. Pongamos un ejemplo.

Si quieres echar La Primitiva, lo primero es comprobar que tienes saldo en tu monedero virtual, en tu ‘Lotobolsa’. Para poder verificarlo tienes que mirar en la parte superior de la pantalla, donde aparece una pestaña que dice ‘Saldo’ tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Después tienes que seleccionar la opción específica para jugar a La Primitiva. A la hora de generar la combinación de números que quieres jugar puedes hacerlo de forma automática, para que te lo genere la máquina, o de forma manual rellenándolo tu mismo. Con el reintegro sucede lo mismo.

Existe la posibilidad de jugar por días o de forma semanal. Si por ejemplo es Lunes y seleccionas la opción semanal, se genera un resumen en el que te muestren cuánto cuesta una apuesta y cuánto te vas a gastar para toda de la semana en función del número de días que haya Primitiva.

Una vez compruebes que la apuesta que has seleccionado es la que quieres, seleccionas el botón ‘Continuar’ y luego a ‘Comprar’. Hecho esto, se genera automáticamente el resguardo virtual. Un documento como el que aparece en la siguiente imagen:

En este proceso de compra existe la opción de memorizar un número y apuesta y que se realice todas las semanas. Si por ejemplo juegas al mismo número todas las semanas, puedes configurar la página para no tener que estar repitiendo la acción de forma semanal. Lo configuras una vez y de forma automática jugarás online cada semana hasta que digas lo contrario.

Cómo jugar por Internet

La página oficial de Loterías del Estado permite que los usuarios puedan comprar décimos y jugar por Internet sin tener que moverse del sofá. El procedimiento es muy fácil.

Registro

Para empezar tienes que acceder a la página oficial de la Lotería.

Y no puedes apostar si no estás registrado. Por tanto lo primero que tienes que hacer para registrarte es rellenar los datos que aparecen en tu DNI: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y el propio número de identificación.

Es obligatorio introducir tus datos de identificación puesto que desde la Administración tienen que comprobar la validez legal de tus datos.

Una vez has introducido estos datos personales, tienes que crearte una cuenta. Sólo puedes hacerlo si eres mayor de edad.

En esta segunda fase para abrir tu cuenta, tienes que rellenar los siguientes datos: Poner un correo electrónico y una contraseña, datos personales de nuevo y debes indicar cuál es tu punto de venta.

Cuando hayas completado todos los datos, tienes que seleccionar el botón que dice ‘Crear cuenta’.

Una vez procedes al registro y a crear la cuenta desde los organismos competentes van a verificar tus datos de identidad. Sólo se validará la creación de la cuenta si los datos que has aportado son verdaderos.

Subir DNI

Durante el proceso de registro solamente te solicitan los datos de identificación por escrito, pero es obligatorio que adjuntes el DNI de forma documental para poder cobrar los premios.

Si no tienes una copia del DNI subida a la página no vas a poder descargar el dinero que tengas en tu monedero virtual ni cobrar ningún premio. Esto lo tendrás que hacer cuando validen tu cuenta para empezar a jugar online.

Puedes presentar el DNI de forma documental a través de dos vías:



Con un teléfono móvil: En este caso puedes subir dos imágenes, una por delante del DNI y otra por detrás y un vídeo donde muestres tu rostro para que puedan verificar que eres la misma persona que aparece en el DNI.

Desde el ordenador: Puedes adjuntar directamente el escaneo o la fotocopia de las dos caras del DNI. En este caso también debes adjuntar una imagen de tu rostro para que se verifique la validez legal del documento.

Ejemplo con Lotería Nacional

Si quieres comprar un décimo para la Lotería Nacional, una vez hemos comprobado el saldo del monedero virtual, seleccionamos la opción específica para comprar un décimo de este sorteo.

El siguiente paso es introducir los números que quieres jugar tal y como aparece en la siguiente imagen.



Por ejemplo, uno de los números más vendidos para la Lotería de Navidad para este 2020, es el 14320. Este número hace referencia al 14 de marzo de 2020, fecha en la que se inició el Estado de Alarma por la pandemia.

Si quisieras jugar a este número, ya llegas tarde, puesto que se han agotado ya todas las existencias. Si no quedan tus número favoritos, la web te lo muestra de la siguiente forma:

Cuando encuentres el número que quieras jugar, tan sólo tendrás que darle a comprar y se generará de forma automática el resguardo virtual.

Cómo apostar

Existen tres vías para poder apostar:

A través del navegador con el enlace que hemos dejado en la parte superior del texto.

A través de la propia aplicación.

Mediante suscripciones sin tener que entrar a la app.

Cómo saber si me ha tocado

Muy sencillo. Desde la web oficial de la Lotería envían notificaciones de los premios a las personas afortunadas a través de diferentes vías:

Por correo electrónico

A través de notificaciones internas

Con mensajes de texto

Se trata de notificaciones gratuitas y que puedes configurar a tu gusto. Si por ejemplo solo juegas a la Bonoloto, puedes configurar en la página que sólo te lleguen las notificaciones premiadas de este sorteo.

Además no tienes que preocuparte por saber si te ha tocado un premio o de revisar los números premiados, porque las notificaciones se generan de forma automática.

Aunque en la propia página web también puedes comprobar los números a través de un buscador.

Puedes verlo en el apartado de Apuestas, seleccionando en la opción Listado. Aquí puedes ver si las apuestas están activas, sorteadas o premiadas junto a todos los detalles.

Cómo se cobra

Existen dos grandes tipos de premios en función del importe: Menos de 2.000 euros o más de esa cantidad. La principal diferencia entre estos dos premios si los juegas online es la forma de cobrarlos:

Los premios inferiores a 2.000 euros se te ingresan directamente en tu Lotobolsa, que es tu monedero virtual dentro de la web. Una vez los tengas en tu monedero virtual tan sólo tienes que indicar tu cuenta bancaria para que se traspasen allí.

Si tu monedero virtual supera el saldo permitido, que son 600 euros para los principiantes o si supera el saldo que tu has indicado, te lo transfiere a la cuenta bancaria que haya sindicado en las opciones de la Lotobolsa.

Si es superior a 2.000 euros, tienes que solicitar, en un plazo como máximo de tres meses, el cobro del premio aportando una cuenta bancaria.

Si los premios son superiores a 40.000 euros, tienes que saber que por la fiscalidad de los premios de loterías, están sujetos al cobro de impuestos.

Cómo ingresar dinero para apostar

Tras realizar el registro, puedes abrir tu cuenta y en la cabecera del espacio personal puedes ver un logo que te permite ingresar tu dinero en un área denominado ‘Lotobolsa’. Se trata de un monedero virtual donde tienes tu saldo de dinero para poder hacer tus apuestas.

Este dinero puedes quitarlo de forma gratuita siempre que quieras y tengas subido tu DNI.

Para ingresar una cantidad de dinero tienes que seleccionar el botón que dice ‘Cargar Lotobolsa’. En este momento puedes incluir el importe que quieras. No tiene comisiones. Puedes meter dinero desde la tarjeta del banco o a través de una transferencia bancaria desde la web de tu banco.

A través de la tarjeta: Nunca puedes ingresar menos de un euro. Para hacerlo tienes que introducir los datos de la tarjeta y como medida de seguridad te enviarán un código por un mensaje de texto al teléfono para que verifiques que eres tu la persona que está haciendo el ingreso.

Puedes hacer el ingreso de dinero también por Paypal.

Y desde el banco. En este caso tienes que ingresar más de un céntimo y acceder a la página web del banco para confirmar la solicitud de ingreso.

De forma genérica para ingresar más de 150 euros es obligatorio que adjuntes el DNI de forma documental.

Ventajas

Una de las grandes ventajas de poder comprar décimos a través de la web es que puedes elegir el número que más te guste sin la limitación numérica que hay en las administraciones. De este modo, la única razón por la que te quedarías sin tu número es porque se hayan agotado todos.

Otra de las ventajas de jugar a la Lotería por Internet es que no tienes que estar pendiente de dónde has dejado el resguardo. Se genera automáticamente uno virtual que tiene la misma validez legal que el físico y nos quita preocupaciones respecto a no saber dónde hemos dejado el papel.

Con las apuestas online recibes las notificaciones directamente en tu correo, puedes guardar combinaciones y pronósticos para comprobarlo de forma posterior y encontrar los décimos con tu número favorito.

¿Las apuestas online tienen la misma validez que las de los puntos de venta?

Sí, las apuestas por Internet tienen la misma validez que las que se compran en los diferentes puntos de la Administración o en las aplicaciones oficiales siempre que se realicen a través de la página oficial.

Sólo se consideran válidas las apuestas online si se realizan a través del portal oficial de la Lotería.

¿Puedo compartir décimos con amigos?

No. No se pueden compartir apuestas con amigos a través de la web de Loterías. Es importante aclarar este punto, puesto que si una persona compra un décimo para varios amigos y toca un premio de lotería considerable con el que estás obligado a pagar impuestos a Hacienda, todos los cargos se aplican a la persona que ha comprado el décimo a través de la web, no al resto de los que la comparten. Aquí te dejamos una explicación de cómo compartir lotería por WhatsApp con tus amigos para que quede claro que jugáis de forma conjunta un décimo o una apuesta de lotería.

