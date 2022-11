Ocio - Tecnología

Las 3 ventajas de comprar Lotería por internet frente a las administraciones

¿Compras los décimos de la lotería en las administraciones físicas o desde el teléfono? Comprar un décimo de Lotería por internet tiene muchas ventajas frente a hacerlo en las administraciones. Aunque la clave está en comprobar los resultados de los sorteos de todas las loterías para saber si has sido agraciado en cualquiera de ellos.

La compra online es una forma rápida, fácil y cómoda de conseguir el número Lotería de Navidad que quieres comprar en cuestión de minutos y sin tener que desplazarte a ningún punto de venta. Pero además de la inmediatez y variedad de números que pueden conseguirse, la compra online de los décimos tiene asociadas otra serie de ventajas. A continuación puedes consultar por qué es mejor comprar un décimo de Lotería de Navidad por internet frente a las administraciones físicas. Aunque antes de hacerlo, te recomendamos que no dejes de consultar los consejos a tener en cuenta al comprar un décimo de Navidad.

1. Cualquier número al alcance de tu mano

La página web de Loterías y Apuestas del Estado ofrece la posibilidad de comprar cualquier número de los décimos de Lotería disponibles.

Imagínate que la combinación favorita que quieres comprar se encuentra físicamente en una administración a más de 500 kilómetros de tu vivienda. Para no quedarte sin un décimo, puedes hacer la compra por internet y guardar este ejemplar tan preciado en casa hasta la celebración del sorteo.

Para conseguir cualquier número disponible solo tienes que acceder a la web oficial de Loterías, buscar la combinación y comprar el décimo por internet.

2. Recibes el dinero en tu lotobolsa

En el caso de ser uno de los agraciados de un décimo, puedes recibir el importe del dinero ganado en tu lotobolsa. Dinero que puedes traspasar directamente a tu cuenta bancaria o reinvertirlo en la compra de otros décimos o participaciones en otros sorteos. Es decir, que al comprar por internet, si recibes un premio, recibes la cantidad de forma instantánea y sin tener que desplazarte a ningún establecimiento.

Sin embargo, esto solo se aplica en los premios menores, de menos de 3.000 euros. Mientras que en el caso de ganar un importe mayor, debes dirigirte a los establecimientos específicos donde cobrar los premios de la Lotería.

3. Recibes una notificación del premio

Otra de las ventajas de la compra por internet es que, si el décimo que has comprado resulta ganador, recibes una notificación en el teléfono mediante un mensaje de texto o un correo electrónico. De esta manera, evitas tener que buscar el número en papel y revisar de forma manual si has sido agraciado. O peor aún, olvidarte del décimo y no llegar a cobrarlo.

