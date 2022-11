Ocio - Tecnología

9 consejos a tener en cuenta al comprar un décimo de Lotería de Navidad

Jessica Pascual

El sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los que más ilusión y premios reparte. ¿Te imaginas ser uno de los agraciados y no encontrar el décimo? ¿O haberlo roto o estropearlo? Un décimo de Lotería es, en definitiva, un trozo de papel. Un documento que, en el caso de no mantenerlo bien guardado, puede romperse, doblarse, arrugarse y hasta mojarse y quedar desteñido o ilegible. Por ello, hay una serie de recomendaciones y consejos a tener en cuenta para garantizarte el cobro del premio en el caso de ser uno de los agraciados y evitar cualquier tipo de problemas.

1. Antes de pagar, revisa el precio

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es el precio a pagar por el décimo de Lotería. El coste, tal y como establecen desde el organismo emisor, Loterías y Apuestas del Estado, es de 20 euros, por lo que cualquier cantidad superior a esta no está dentro de la legalidad. De hecho, en esta otra información puedes consultar por qué no es legal que te cobren un recargo al comprar un décimo de 20 euros de Lotería de Navidad.

2. Comprar en sitios autorizados

Relacionado con el aspecto anterior, es fundamental que la compra del décimo se realice en lugares y establecimientos autorizados, que son los que van a cobrar un décimo de 20 euros sin recargo.

3. Verifica la autenticidad del décimo

Además de comprarlo en sitios autorizados, no está de más verificar la autenticidad del décimo adquirido. Para ello, hay que revisar que tiene el sello y logo oficial de Loterías y Apuestas del Estado y que se ajusta al diseño y formato específico de cada año. Si quieres saber cuál es la imagen del décimo en 2022, en esta otra información puedes consultar cuáles son las novedades de la Lotería de Navidad, entre las que se encuentra la imagen del décimo.

4. Haz una fotografía de cada décimo

Es una acción tan sencilla como imprescindible. Tras comprar un décimo de Lotería, es recomendable hacerle una fotografía para tener al alcance de la mano el número y poder comprobar la Lotería de Navidad en el momento que salga El Gordo. Estés donde estés.

Además, es una fórmula rápida para llevar el décimo contigo siempre encima para consultar cualquier dato en caso de duda y también sirve para mandar esta ‘copia digital’ al resto de miembros en el caso de que hayáis comprado un décimo de Lotería a medias. En esta situación, por si os toca, te recomendamos que consultes esta otra información sobre cómo cobrar un premio de Lotería compartido.

5. Envía fotocopias a todos los participantes

Aunque las fotocopias no tienen validez legal para cobrar el premio de un décimo, sí que es una buena fórmula para que todas las personas que compran un décimo a medias tengan una copia y puedan estar al tanto de la información del décimo sin depender de consultarlo al participante que tenga el décimo en papel.

6. Guarda los recibos en el correo y las facturas en el caso de que la compra fuese online

En el caso de que hayas comprado un décimo de Lotería de Navidad por internet, lo recomendable es guardar en el teléfono una copia de todas las facturas y recibos. Además, puedes reenviar este correo a otros miembros que participen en el décimo. Y, en el caso de que lo juegues a nivel individual, puedes descargar los documentos en el teléfono y guardarlos en alguna carpeta o incluso transferir los archivos al ordenador para tenerlos siempre a mano y sin depender de una conexión a internet.

7. Escribe el número de cada décimo en un papel

Independientemente de tener los décimos guardados en un lugar concreto de casa, lo ideal es que puedas hacerte una especie de resumen o chuleta en papel con los datos más importantes de cada décimo. De esta manera, por ejemplo, el día del sorteo de la Lotería solamente tienes que consultar ese papel y evitar tener los décimos desperdigados por toda la mesa.

Es una medida preventiva para mantener los décimos de Lotería en papel bien guardados y a salvo de cualquier daño, sin renunciar a tener la información al alcance de la mano y de una forma cómoda.

8. Conserva el décimo en un lugar seguro

Para garantizar que el papel se encuentra en perfectas condiciones lo ideal es mantenerlo a buen recaudo. Para ello, puedes usar un pequeño cofre de casa, un monedero o cualquier otro compartimento en el que puedas dejar los décimos guardados alejados de la humedad o de cualquier otro daño que pueda estropearlos.

9. Si pierdes el décimo, denuncia

Si has ido a buscar un décimo, no lo encuentras y crees que lo has perdido o te lo han robado, acude a una comisaría y pon una denuncia para que las autoridades tengan conocimiento de ello.

