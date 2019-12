Ocio - Tecnología

Loterías y Apuestas Cómo compartir lotería de Navidad por Whatsapp

Estos días previos al sorteo de lotería de Navidad, el ‘Gordo’, es común entre amigos y familiares compartir lotería de Navidad por Whatsapp. Los décimos se difunden por Whatsapp debido a que esta app está ya en casi todos los teléfonos móviles y es una forma ágil y sencilla de comunicarse, sobre todo cuando estamos lejos de amigos y familiares. Se calcula que para compartir décimos de lotería tres de cada cuatro españoles con Whatsapp la comparten a través de esta aplicación. Pero, ¿quién se queda el décimo? ¿Confiamos en la persona que lo guarda? ¿Y si toca y no comparte el premio con nosotros?

Compartir lotería de Navidad

Lo bueno de los mensajes a través del Whatsapp es que pueden ser la prueba que demuestre nuestra participación en un décimo de Navidad si el número resulta premiado el próximo 22 de diciembre. Eso sí, en el mensaje debe reflejarse todos los datos del depositario y de los participantes. Y es que, además, el depositario del número podría ser demandado por el resto de participantes tocase el numero compartido y se perdiese el décimo original.

Las nuevas tecnologías están cambiando nuestras formas de relacionarnos, como por ejemplo la manera en que compartimos los décimos de lotería de Navidad con familiares y amigos o compañeros del trabajo. Las participaciones en papel quedan atrás con las redes sociales o los sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp.

Consejos para compartir lotería de Navidad por Whatsapp

Tras consultar a expertos legales, nos recuerdan desde DAS Internacional que es imprescindible ser precavido para que una conversación por Whatsapp tenga consideración de prueba para acreditar nuestra participación en un número si finalmente resultase agraciado con un premio en metálico. Y nos recomiendan:

Crear un grupo de Whatsapp para el sorteo de Navidad

En el grupo deben participar todas las personas que participan en el número. Whatsapp es para comunicarse a nivel personal al igual que los grupos formados por amigos y familiares. Pensemos que con el vínculo de confianza es suficiente, pero si hubiese sorpresas de última hora en el caso de que nos toque, tendremos a todos los participantes identificados.

Mandar foto

Enviar foto del décimo que se juega con el número. Debe verse claramente todos los datos del décimo.

Especificar también en el mensaje

Es decir, quién compra el número y quién será el encargada de su custodia, pasando a considerársele como ‘depositario’.

Copia de seguridad en el correo electrónico

Por último, guarda los mensajes del grupo en el que se detalla tu participación con un décimo de lotería y, para asegurarte, mándatelos al por correo electrónico. Así evitas perder la información si le ocurre algo a tu teléfono móvil o a la aplicación.

¿Y si se pierde el décimo premiado?

El depositario del décimo, por su parte, debe tomar algunas medidas de precaución, puesto que para eso es el responsable del importe proporcional de adquisición del décimo de lotería, además de la cantidad del premio que pudiera tocar. Así que si se pierde el número, cuanto antes se debe comunicar al resto de participantes así como poner una denuncia en comisaría respecto a la pérdida del décimo. Las autoridades policiales estarán en conocimiento además de identificarse el número de lotería perdido, la serie y la fracción.

