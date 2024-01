Sabías Que...

Alimentación

¿Por qué se pone fruta escarchada en el Roscón de Reyes?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Relleno de nata, de trufa o de crema, el Roscón de Reyes es uno de los dulces navideños más típicos, así como la tradición de pagar el Roscón de Reyes a quien le toque el haba. Sea cual sea tu preferido, todo roscón que se precie lleva unas frutas de colores verde, rojo y naranja. Este ingrediente es amado y odiado a partes iguales, unos lo retiran y otros se lo comen. Pero, ¿por qué se añade esta fruta escarchada al roscón? ¿Qué tipo de fruta es cada una?

Si eres un amante de este postre navideños, puedes probar los mejores roscones de Reyes artesanales en Madrid, como el nuevo Roscón de Reyes de Dabiz Muñoz.

Cuáles son las frutas escarchadas

Te gusten o no, seguro que alguna vez has probado estas frutas de colores. La fruta escarchada suele coronar la parte de arriba del roscón y se presenta de color verde, rojo o anaranjado. Esta última es la más sencilla de saber, puesto que es una naranja que aparece con su cáscara. Sin embargo, la fruta escarchada roja y verde puede que no sepas qué tipo de frutas son.

¿Qué es la fruta escarchada verde?

En el caso de la fruta escarchada verde, aunque no tenga nada que ver con su sabor, suele ser melón o calabaza con colorante verde. Este tipo de fruta se presenta en láminas y su sabor, como el resto de frutas escarchada, es totalmente azucarado.

¿Qué es la fruta escarchada roja?

Para la fruta escarchada de color rojo, suele haber varias presentaciones, bien en pequeñas bolas rojas que simulan una cereza o guirnalda, o bien en láminas como la fruta escarchada verde. Independientemente de la presentación, lo más común es que sea cereza o sandía, con un toque de colorante rojo para que sea más llamativo.

Por qué se pone la fruta escarchada en el Roscón de Reyes

Ahora que ya sabes qué tipo de frutos son la fruta escarchada, es probable que te preguntes cuál es su función en este dulce. Aunque mucha gente acabe retirándola, la fruta escarchada es totalmente comestible. Eso sí, más allá de si te gusta o no, su principal función es meramente decorativa.

Existe diferentes teorías sobre por qué se añade la fruta escarchada al Roscón de Reyes. Pese a que el origen sea desconocido, la teoría más popular es que cada color de la fruta escarchada representa el color de las túnicas de los Reyes Magos de Oriente cuando fueron a adorar a Jesús. Estas túnicas estaban formadas por rubíes y esmeraldas, de ahí que la fruta escarchada del roscón sea de un color rojo y verde tan llamativo.

Aunque muchas personas odien la fruta escarchada, es la decoración navideñas perfecta por la mayoría de pasteleros artesanales. El color que le da aporta la alegría que tiene este día, mientras que su sabor aporta un matiz muy característico al sabor de la masa del roscón.

