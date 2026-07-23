¿Por qué vuelven los auriculares con cable? Sandra Aguilar (Teufel) explica las razones de su regreso

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

La fidelidad del sonido, la ausencia de latencia y la facilidad de uso están impulsando el regreso de los auriculares con cable. Sandra Aguilar, Country Manager de Teufel para España, analiza por qué cada vez más usuarios vuelven a elegir esta tecnología para disfrutar de la música, jugar o crear contenido.

Hace apenas unos años parecía que los auriculares con cable tenían los días contados. La popularización de los modelos inalámbricos hizo pensar que terminarían convirtiéndose en un producto residual. Sin embargo, la realidad está demostrando justo lo contrario: cada vez más usuarios vuelven a elegir los auriculares con cable de forma consciente, no por nostalgia, sino porque buscan una experiencia de escucha más fiel, inmediata y sin complicaciones.

«Cada vez más usuarios lo eligen de forma consciente porque valoran la calidad del sonido, la facilidad de uso y la tranquilidad de saber que sus auriculares siempre están listos para funcionar», asegura Sandra Aguilar, Country Manager de Teufel para España.

Según explica la responsable de la compañía alemana especializada en sonido, el regreso del cable responde a un cambio en las prioridades de muchos consumidores. El crecimiento de las plataformas de música en alta resolución, el auge del gaming competitivo, el incremento de la creación de contenido y una mayor preocupación por la calidad del audio han hecho que muchos usuarios vuelvan a valorar las ventajas de una conexión física.

Lejos de sustituir a los auriculares inalámbricos, ambas tecnologías conviven y responden a necesidades diferentes. Mientras los modelos sin cable continúan siendo imprescindibles para quienes priorizan la movilidad y la comodidad, los auriculares con cable vuelven a ganar terreno entre quienes buscan una mayor calidad de sonido, una conexión estable y la menor latencia posible.

Una mayor fidelidad para apreciar cada detalle del sonido

Una de las principales razones que explican el resurgir de los auriculares con cable es la calidad de reproducción.

Al transmitir la señal directamente entre el dispositivo y los auriculares, el sonido no depende de un proceso de transmisión inalámbrica. Esto permite preservar con mayor precisión la información original de la grabación y apreciar mejor las voces, los instrumentos y los pequeños matices que contribuyen a una escucha más natural y detallada.

Aunque los sistemas inalámbricos han evolucionado enormemente durante los últimos años, la transmisión mediante Bluetooth sigue necesitando procesos de codificación y compresión para enviar el audio de forma estable. En cambio, una conexión por cable ofrece una transmisión directa especialmente valorada por quienes priorizan la fidelidad sonora.

No se trata, por tanto, de recuperar una tecnología del pasado por nostalgia, sino de elegir el sistema que mejor se adapta a cada forma de escuchar.

Conectar y escuchar sin emparejamientos ni baterías

En un momento en el que muchos dispositivos requieren procesos de configuración, actualizaciones, emparejamientos o recargas, los auriculares con cable destacan por ofrecer una experiencia sencilla e inmediata.

Basta con conectarlos para empezar a escuchar música, trabajar, jugar o disfrutar de una película, sin preocuparse por el nivel de batería ni por posibles problemas de vinculación entre dispositivos.

Precisamente esa simplicidad se ha convertido en otro de los motivos que explican su regreso. Muchos usuarios buscan productos que funcionen desde el primer momento y que estén siempre disponibles, especialmente cuando utilizan los auriculares durante varias horas al día.

Esta facilidad de uso también puede resultar especialmente útil en entornos profesionales o domésticos en los que se alternan varios dispositivos y se necesita una conexión rápida y estable.

La ausencia de latencia, una ventaja para gamers y creadores

Aunque el cable está recuperando protagonismo entre el público general, nunca ha dejado de ser la primera opción en ámbitos en los que se necesita la máxima precisión sonora, como los estudios de grabación, los escenarios, las retransmisiones o las competiciones de videojuegos.

Los músicos y los técnicos de sonido valoran la fidelidad de reproducción y la estabilidad de la conexión durante largas jornadas de trabajo. Por su parte, los gamers y los creadores de contenido priorizan la ausencia de latencia y la sincronización instantánea entre la imagen y el sonido.

Esta respuesta inmediata es especialmente importante en los videojuegos competitivos, donde un pequeño retraso puede afectar a la experiencia de juego, pero también durante la grabación, edición o emisión de contenidos audiovisuales.

Los auriculares con cable también siguen evolucionando

Pese a tratarse de una tecnología clásica, los auriculares con cable no han dejado de evolucionar. Los fabricantes continúan mejorando aspectos como la comodidad, el peso, la ergonomía, la calidad de los micrófonos y la precisión de los controladores de sonido.

Esta evolución también se refleja en el catálogo de Teufel, que mantiene su apuesta por los auriculares con cable adaptados a diferentes perfiles de usuario.

Para los aficionados al gaming, modelos como CAGE ONE y ZOLA ofrecen una reproducción precisa del sonido, baja latencia y micrófonos diseñados para favorecer una comunicación clara durante las partidas.

Quienes priorizan una experiencia auditiva más detallada pueden encontrarla en modelos como MASSIVE, pensados para largas sesiones de escucha con un sonido equilibrado. Por su parte, MOVE 2 apuesta por un formato ligero y cómodo para el uso diario, sin renunciar a las ventajas de la conexión por cable.

El regreso del cable no supone el fin de los auriculares inalámbricos

Para Sandra Aguilar, el regreso del cable no debe interpretarse como el fin de los auriculares inalámbricos, sino como la consolidación de dos tecnologías capaces de responder a necesidades diferentes.

Los modelos Bluetooth siguen siendo una alternativa especialmente cómoda para practicar deporte, desplazarse o escuchar música sin depender de una conexión física. Los auriculares con cable, por su parte, se consolidan como una opción para quienes buscan la máxima fidelidad sonora, la menor latencia y un funcionamiento sencillo y siempre disponible.

«Durante años parecía que el cable desaparecía para el público general, pero estamos viendo justo lo contrario. Cada vez más usuarios lo eligen de forma consciente porque valoran la calidad del sonido, la facilidad de uso y la tranquilidad de saber que sus auriculares siempre están listos para funcionar», explica Sandra Aguilar.

«El resurgir del cable demuestra que sigue siendo una solución plenamente vigente para quienes disfrutan realmente del audio», concluye la Country Manager de Teufel para España.

Más que un regreso impulsado por la nostalgia, el renovado interés por los auriculares con cable refleja un cambio en las prioridades de muchos consumidores. Para estos usuarios, el cable no representa una tecnología del pasado, sino una elección consciente que continúa ofreciendo algunas de las mejores prestaciones para disfrutar de la música, los videojuegos y los contenidos audiovisuales.