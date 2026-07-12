La configuración de WhatsApp que puede ayudarte a liberar mucho espacio en Google Drive

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

La copia de seguridad de WhatsApp puede ocupar una parte importante del almacenamiento disponible en Google Drive. Sin embargo, antes de eliminarla por completo, existe una configuración poco conocida que permite reducir considerablemente el espacio utilizado sin renunciar a recuperar las conversaciones si cambias de móvil o sufres una avería.

Quedarse sin espacio en Google Drive es un problema cada vez más habitual. Fotografías, vídeos, documentos y copias de seguridad terminan ocupando buena parte de los 15 GB gratuitos que ofrece Google, obligando a muchos usuarios a borrar archivos o contratar más almacenamiento.

Entre los elementos que más espacio pueden consumir se encuentra la copia de seguridad de WhatsApp. No obstante, eliminarla completamente no siempre es la mejor solución, ya que podría impedir recuperar las conversaciones en caso de pérdida, robo o avería del teléfono.

La buena noticia es que la aplicación permite configurar las copias de seguridad para que ocupen mucho menos espacio sin perder esa protección adicional.

WhatsApp no guarda tus conversaciones permanentemente en su propia nube

Una de las dudas más habituales entre los usuarios es pensar que WhatsApp almacena todas las conversaciones en una nube propia, independientemente del dispositivo. En realidad, el funcionamiento es diferente.

Los mensajes y archivos permanecen almacenados principalmente en el teléfono móvil. Los servidores de WhatsApp solo conservan temporalmente aquellos mensajes que todavía no han sido entregados al destinatario. Una vez enviados correctamente, dejan de almacenarse en sus servidores.

Por eso, cuando cambias de móvil o reinstalas la aplicación, necesitas disponer de una copia de seguridad para recuperar el historial de conversaciones.

En los dispositivos Android, esa copia suele almacenarse en Google Drive, además de existir una copia local dentro del propio teléfono.

La configuración que puede liberar mucho espacio en Google Drive

Muchas personas mantienen configurada la copia de seguridad para que se realice todos los días, aunque apenas consulten conversaciones antiguas o cambien de teléfono con frecuencia.

Sin embargo, WhatsApp permite modificar fácilmente esa frecuencia. Para hacerlo solo hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp .

. Entrar en Ajustes .

. Acceder al apartado Chats .

. Pulsar sobre Copia de seguridad .

. Buscar la opción Guardar en Google Drive o Frecuencia de la copia.

Normalmente aparecen varias posibilidades:

Nunca.

Solo cuando pulse “Guardar”.

Diariamente.

Semanalmente.

Mensualmente.

Si el objetivo es ahorrar espacio sin renunciar a la seguridad, una buena alternativa consiste en cambiar la frecuencia diaria por una copia mensual.

Hay una opción todavía más útil si quieres tener el máximo control

Para quienes reciben muchos vídeos, documentos o archivos temporales, existe una configuración aún más interesante. WhatsApp permite seleccionar la opción “Solo cuando pulse Guardar”. De esta forma, el usuario decide cuándo crear una nueva copia de seguridad.

Esto permite revisar periódicamente las conversaciones, eliminar fotografías, vídeos o documentos que ya no sean necesarios y, solo entonces, generar una nueva copia con el contenido realmente importante. Es una forma sencilla de evitar que Google Drive acumule archivos innecesarios con el paso del tiempo.

Desactivar los vídeos también puede marcar la diferencia

Otra configuración que ayuda a reducir notablemente el tamaño de la copia consiste en desactivar la opción “Incluir vídeos”.

Los vídeos suelen representar la mayor parte del espacio ocupado por las copias de seguridad de WhatsApp. Si no resulta imprescindible conservarlos, desactivar esta opción puede reducir considerablemente el almacenamiento utilizado.

Las fotografías, documentos y conversaciones seguirán formando parte de la copia, pero sin incorporar los archivos más pesados.

¿Conviene eliminar completamente la copia de seguridad?

Puede parecer la forma más rápida de liberar espacio, pero no siempre resulta recomendable. Eliminar la copia supone algunas ventajas:

Se libera espacio en Google Drive.

Se reduce el número de lugares donde se almacenan los datos personales.

Sin embargo, también presenta importantes inconvenientes:

Si el móvil se pierde, se avería o hay que restaurarlo de fábrica, las conversaciones podrían perderse definitivamente.

Cambiar de teléfono resulta mucho más complicado, ya que no existiría una copia desde la que restaurar el historial.

Por ello, en la mayoría de los casos resulta más recomendable optimizar la configuración de las copias que eliminarlas por completo.

Otras formas de liberar espacio en Google Drive

La copia de seguridad de WhatsApp no es el único elemento que puede ocupar almacenamiento en la cuenta de Google. También conviene revisar periódicamente fotografías, vídeos, documentos o archivos duplicados almacenados en Google Drive y Google Fotos para recuperar espacio sin necesidad de contratar un plan superior.

En este sentido, puedes consultar otros métodos para aumentar el almacenamiento disponible en esta guía sobre cómo liberar espacio en tu cuenta de Google, donde encontrarás más consejos para optimizar el almacenamiento.