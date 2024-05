Coches

¿Puedo aparcar en mi propio vado? Esto es lo que dice la ley

NOTICIA de de Cristian Pinto

Algunas personas, para evitar que el vecino aparque en la puerta de su casa, deciden solicitar un vado permanente para la puerta del garaje. Esta petición se debe realizar al ayuntamiento del municipio, pero lo que poca gente sabe es que nadie puede aparcar en un vado. No, ni siquiera el propietario de la plaza de garaje. En esta información te explicamos los motivos por los cuales ni siquiera tú puedes aparcar en tu propio vado.

Qué dice el reglamento

Un vado es un permiso municipal que permite a todas aquellas personas que tengan la placa correspondiente invadir la acera para meter o sacar el coche del garaje. A diferencia de lo que muchos piensan, el vado no permite que el usuario tenga el derecho de aparcar su coche frente a él. Por lo tanto, no es una plaza de aparcamiento reservada para el propietario, sino un permiso para poder invadir la acera para aparcar el coche dentro del garaje.

De igual modo, nadie puede aparcar frente al vado. El Reglamento General de Circulación (RGC) lo aclara en el artículo 91.1: “La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”.

Por qué no puedes aparcar en tu propio vado

En el caso de que no tengas hueco en tu garaje para aparcar el coche y tengas un vado en la puerta no podrás aparcar en frente de la placa de vado, aunque seas el propietario tanto del vado como del vehículo. Esto se debe a que, en el artículo 91.1 C del RGC se indica que está prohibido aparcar “cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente”.

Aunque tu no te vayas a multar a ti mismo por aparcar en tu propio vado, las autoridades municipales sí que pueden hacerlo debido a que no saben si el coche que está aparcado frente al vado pertenece al mismo dueño.

Cuál es la multa

Por ello, al igual que sucede con el resto de vehículos, si aparcas tu coche, moto o cualquier otro vehículo matriculado en frente de tu propio vado la multa económica es de 200 euros. Además, la grúa se llevará el vehículo al depósito municipal.