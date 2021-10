Coches

Puntos de recarga de un coche eléctrico en España

En los últimos años el mundo de la automoción ha evolucionado notablemente. Así, se ha conseguido sacar a la calle nuevos tipos de vehículo más respetuosos con el medio ambiente, como los coches eléctricos. Eso sí, estos han traído consigo una nueva pregunta: ¿cómo puedo recargar un coche eléctrico? La respuesta a esto es más sencilla de lo que parece. A continuación te contamos todos los detalles.

Puntos de recarga en España

Existen distintos modos de recargar un coche eléctrico, pero el más famoso es el de recurrir a un punto de recarga de coche eléctrico. Estos son cada vez más frecuentes y los hay tanto en gasolineras como en los parking de los centros comerciales, por ejemplo. Además, su presencia se está incrementando mucho en otras zonas de la ciudad, especialmente en aquellas con mayor número de población.

Si quieres consultar todos los puntos de recarga disponibles en tu zona puedes informarte por Internet, en páginas como la de Electromaps. En ésta solo tendrás que cubrir unos datos muy sencillos y podrás conocer el punto más cercano a tu casa para recargar un coche eléctrico.

¿Cuánto cuesta?

Otra de las preguntas más realizadas sobre este tipo de sistemas es cuánto cuesta cargar un coche eléctrico. La respuesta es que depende de donde lo cargues. Si recurres a una electrolinera de precio medio, éste puede estar en los 0,35 €/kWh.

Por otra parte, si optas por cargar el coche en tu propia casa, el precio será mucho más bajo y dependerá de la oferta y potencia que tengas contratada con tu distribuidora de electricidad.

Cargarlo en casa

La opción más extendida entre los usuarios de un coche eléctrico es cargarlo en sus casas, especialmente durante la noche, que es cuando el coche está parado más horas seguidas. Para ello solo será necesario contar con un punto de recarga en tu garaje, también lo puedes recargar en el garaje de una comunidad, y estarás tranquilo sabiendo que tu coche se carga en un lugar seguro.

En enchufe normal

A la pregunta de si se puede recargar un coche eléctrico en un enchufe normal, la respuesta es sí, pero no es recomendable. Esto es así por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que la recarga es demasiado lenta y el tiempo podría llegar a duplicarse.

La segunda razón es que este sistema puede no ser seguro, ya que las tomas de corriente más comunes no están pensadas para trabajar a su máxima potencia durante tanto tiempo seguido. Además, normalmente el coche se recarga por la noche durante muchas horas y sin ningún tipo de supervisión, por lo que será muy importante tomar todas las medidas de precaución posibles para que el punto de recarga se convierta en un lugar seguro.

