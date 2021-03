Coches

¿Puedo poner un punto de recarga de un coche eléctrico en un garaje comunitario?

Sí, todo el mundo puede instalar un punto de recarga de un vehículo eléctrico en un garaje, aunque sea de una comunidad de vecinos. Pero el proceso debe ajustarse a una serie de requisitos y uno de ellos consiste en avisar a los vecinos con cierta antelación.

Si estás pensando en comprarte un coche eléctrico o un híbrido enchufable, puede que te surjan muchas dudas al respecto. ¿Cuánto me va a costar cargarlo? ¿Cuánto dura la batería? Y una de las más importantes, ¿dónde lo cargo? Si vives en un chalet lo tienes fácil. Tan sólo tienes que instalar un punto de recarga en tu garaje o en tu jardín y cargarlo cuando lo necesites. Sin embargo, si vives en un bloque de pisos y guardas el coche en un garaje comunitario, debes plantearte algunas cuestiones previas antes de continuar con la compra. A continuación te explicamos todo lo que debes saber para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario, los gastos y los pasos que debes seguir.

¿Necesito autorización para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario?

No. No necesitas ninguna autorización ni permiso para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario. Lo que sí tienes que hacer es avisar a los vecinos con un mes de antelación de que vas a hacerlo. Debes comunicarlo al presidente y administrador de la comunidad para que estén informados.

Cómo lo tengo que comunicar

El interesado en instalar un punto de recarga en el garaje debe comunicarlo a la comunidad por escrito. La notificación debe quedar firmada por el presidente de la comunidad para que quede constancia de que se ha producido este aviso.

En este documento debe quedar reflejado el tipo de instalación que se va a realizar, la fecha en la que se ha producido la comunicación y en la que tiene previsto iniciarse la obra. También deben aparecer los datos personales del interesado, su dirección, DNI y el número de la plaza de garaje. Cuando finalice la instalación debes hacer llegar al presidente de la comunidad el certificado correspondiente de la obra.

¿Qué ocurre si algunos vecinos se oponen a que instale el punto de recarga?

Nada. Según el artículo 17.5 de la Ley de propiedad horizontal queda permitida la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos en el garaje de una comunidad siempre y cuando sea para uso privado y se ubique en la plaza individual del garaje. Por tanto, no te preocupes si a la hora de comunicar que vas a instalarlo ves malas caras entre algunos de tus vecinos, porque la ley establece que puedes instalarlo sin necesidad de autorización de la comunidad.

Excepción a la norma

Por norma general no necesitas autorización por parte de la comunidad de vecinos, pero hay en un caso concreto en el que sí estamos obligados a pedir esa autorización. Este hecho se produce cuando a la hora de instalar el punto de recarga es necesario hacer una derivación a un contador comunitario o si hubiera que hacer una preinstalación en el edificio. En estos casos es obligatorio contar con la autorización expresa de la comunidad.

Requisitos

Para poder instalar un punto de recarga en un garaje comunitario debes ajustarte a los siguientes requisitos:

Que el punto de recarga se instale en tu plaza de garaje. No puede ocupar espacio de otros vecinos. Que el propietario del punto sea el que asuma el coste total de las recargas. A la hora de hacer la instalación se debe conectar el punto de recarga al contador de la vivienda de la persona que lo va a usar. Que el propietario asuma el coste de la instalación.

Cuánto cuesta

El coste de instalación de un punto de recarga eléctrico va a variar en función de varios factores. Además, en ocasiones los propios concesionarios ofrecen promociones de venta de estos vehículos más la instalación del punto de carga.

En caso de no hacer la instalación a través del concesionario que te ha vendido el coche, debes ponerte en contacto con una empresa instaladora autorizada que se ajuste a la normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

A la hora de instalarlo debes tener e cuenta el tipo de punto de carga que necesitas, aunque lo más común es que se instale un wallbox, que son los puntos de recarga en la pared. En estos casos el coste total es el resultado del precio del aparato y del coste de la instalación. El precio de la instalación va a depender de algunos factores como la distancia en cable que haya que cubrir desde el punto de recarga hasta el contador. El coste medio suele ser de entre 500 y 1.000 euros.

La instalación se conecta directamente a nuestro contador, aunque también se puede conectar a cuadro general de la vivienda. Sin embargo es mejor conectarlo al contador puesto que suelen estar ubicados en la planta cero, más próximos al garaje que el cuadro general, que suele estar al lado de la vivienda.

¿Y si la plaza de garaje que tengo es alquilada?

En este caso lo primero que tienes que hacer es pedir el consentimiento al propietario de la plaza de garaje para poder instalarla. Si el dueño te lo permite, el proceso es el mismo que si fuera tuya. Si te encuentras en esta situación para evitar problemas futuros lo mejor es que te asegures de tener por escrito la autorización del propietario de la plaza de garaje.

¿Y si mi coche está en un garaje de una comunidad donde no vivo?

Si no vives en el edificio donde tienes la plaza de garaje, también puedes instalarlo, pero en este caso necesitas autorización expresa de la comunidad de vecinos porque es necesario hacer una derivación del contador del garaje. Además será necesaria la instalación de un segundo contador al que va a ir enchufado el punto de recarga. En definitiva, se puede hacer, pero necesitas la autorización de la comunidad de vecinos.

¿Y si somos varios vecinos con coches eléctricos?

En este caso se recomienda que la propia comunidad establezca normas internas para que todas las personas interesadas en instalarlo sigan las mismas pautas. Una de las opciones es instalar un contador único y diferentes puntos de carga aunque hay otras opciones como hacer una preinstalación común para todo el garaje. En ambos casos se necesita aprobación de todos los vecinos.

A tener en cuenta

El punto de recarga del coche eléctrico puede influir en la potencia que tengas contratada. Debes comprobar cuál es la cantidad que tienes contratada y analizar si es necesario aumentarla para que dispongas del suficiente suministro. En cuanto a la tarifa de luz que tengas, puede que te interese modificarla o te adaptes y cargues el coche en las franjas horarias de menos coste como en la franja valle.

