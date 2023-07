Vivienda

Qué es el preahorro y cómo aplicarlo para ahorrar dinero cada mes

¿Quieres saber cuáles son los trucos para ahorrar más dinero cada mes con el preahorro? En esta guía puedes consultar los motivos para lograr preahorrar para conseguir tener un buen colchón económico de forma sencilla, dado que en la actualidad esto cada vez es más complicado, sobre todo, en un complejo contexto de inflación.

En concreto, este es un método destinado tanto para las personas que no llegan a fin de mes, como para aquellas que aprenden cada mes nuevas maneras de ahorrar para mejorar la forma de gestionar su dinero para ir más rápido. Para conseguirlo, en esta guía puedes consultar algunos consejos para ahorrar dinero rápido y tener una libertad financiera de más de 5 años. Es decir, disponer de ahorros suficientes como para vivir los próximos 5 años si a partir de hoy perdieses tu trabajo y no tuvieses ingresos. Y lo mejor de todo, ¡sin tener que pedir crédito y préstamos a ningún banco!

Qué es preahorrar y cómo lograr ahorrar más

El concepto preahorrar está acuñado por Luis Pita, un ingeniero industrial que ha logrado alcanzar una libertad financiera de 14 años. Esta libertad financiera significa que si hoy perdiese su trabajo, podría mantener su nivel de vida sin ingresos durante los próximos 14 años.

Pita explica que “he construido esta libertad financiera de una forma fácil y sencilla, apenas he seguido unas pautas básicas para gestionar bien mi dinero”. Su experiencia personal le ha llevado a preparar unas claves básicas que seguir que te explicamos a continuación.

Preahorrar o mover el dinero, claves para ser financieramente independiente

¿Te gustaría saber cómo no tener que preocuparte del dinero si mañana mismo perdieses el trabajo? ¿Aprender a cómo conseguir ingresos pasivos, preahorrar o mover tus ahorros para que te sean más rentables? Luis Pita relata con entretenidos diálogos cómo Horacio se da cuenta de que gastar sin parar y consumir sin descanso no le hace sentirse feliz. A través de sencillos, pero eficaces consejos, Ten peor coche que tu vecino ofrece las claves que han servido al autor para disfrutar de una independencia financiera de diez años si hoy mismo se quedase sin su principal fuente de ingresos gracias al preahorro.

Concepto de preahorrar

El concepto de libertad financiera se mide en el número de años que podrías vivir si perdieses tu trabajo o si dejaras de tener ingresos. ¿Cuál es la tuya? Si tu respuesta no te hace sentirte especialmente libre, no te preocupes porque con este libro todo empezará a cambiar, como por ejemplo introduciendo el concepto de preahorro, ahorrando tus subidas de sueldo, tratando de no endeudarte innecesariamente, generando ingresos pasivos y, por supuesto, teniendo peor coche que tu vecino.

Cómo aprender a preahorrar

Para aprender a preahorrar de forma sencilla, Luis Pita explica con numerosos casos reales y un lenguaje que huye de los tecnicismos cómo lograrlo. Sin necesidad de ahorros previos, sin tener una gran cantidad de dinero en el banco. Se trata de saber gestionar tus ingresos actuales para poder mirar al futuro y alcanzar la libertad que todos buscamos.

Cómo comprar casa sin hipoteca gracias al preahorro y otros consejos

Comprar una casa es el sueño de muchas personas. Pero muchas veces el sueño se transforma en pesadilla por la excesiva carga que supone la hipoteca y que impiden ahorrar dinero. Pongamos este ejemplo: “Antonio, hace unos años, me anunciaba feliz que había comprado un flamante chalet en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Hoy, con un salario mermado por la crisis, a duras penas puede pagar la casa de sus sueños, y tiene que completar su trabajo entre semana con dar clases en un máster los fines de semana. Su vida se ha transformado en un verdadero infierno, atrapado por la hipoteca de su casa”, explica Luis Pita, autor del manual Ten peor coche que tu vecino, que ahora ofrece las claves necesarias para comprar casa sin hipotecarte. ¿Cómo? Él mismo nos lo explica a continuación.

“Cuando compramos algo a crédito, sea una casa, un coche o cualquier bien de consumo, es importante conocer los tres riesgos asociados a la deuda”, avanza Pita:

Cuando pagamos a plazos tendemos a gastarnos mucho más de lo que gastaríamos si no existiese la financiación y esto nos impide ahorrar dinero.

Si el periodo de pago es largo (por encima de diez años), la cantidad de intereses puede llegar a duplicar el dinero total que tenemos que pagar por comprar algo.

Durante todo el tiempo de pago, se reduce enormemente tu libertad financiera. Es decir, vives esclavizado de tu hipoteca o crédito.

Si ya tienes una hipoteca o un crédito de cualquier tipo, te recomiendo que utilices el método de cascada (lo explico en detalle en el libro Ten peor coche que tu vecino para acelerar su pago, y liberarte del préstamo lo antes posible para poder ahorrar dinero.

Cada vez más personas compran sin hipoteca

“O con una hipoteca inferior a diez años, que supone una carga de intereses aceptable”, añade Pita. Tenlo en cuenta como opción, puesto que las ventajas de comprar tu casa de esta forma son enormes, “primero porque no te esclavizas el resto de tu vida y además no pagas un sobreprecio por tu casa”, aclara Pita.

“Comprar nuestra casa con una hipoteca inferior a diez años o sin hipoteca es el camino que recomiendo a mis amigos y que hemos seguido mi mujer y yo”, añade Pita, a la vez que establece 3 pasos para conseguirlo:

Paso 1: Fíjate un objetivo y escríbelo

Este objetivo puede ser la cantidad total de dinero que quieras ahorrar (por ejemplo, 80.000 euros) o el porcentaje del valor de la casa que quieres pagar en mano (por ejemplo, el 70 %). Ponerlo por escrito, con una fecha para alcanzarlo, lo hace real y te motiva a conseguirlo.

Paso 2: Preahorra todos los meses para conseguir tu objetivo

Ahorrar dinero de la manera tradicional, es decir, ahorrar lo que no hemos gastado a fin de mes, no funciona, porque siempre tendemos a gastar todo el dinero que llega a nuestros bolsillos. Preahorrar es mucho más efectivo y no requiere de un esfuerzo de voluntad para ahorrar este dinero. Simplemente, pídele a tu banco que todos los primeros de mes separe una cantidad de tu salario y la meta en una cuenta de ahorro que no puedas tocar. De esta forma ahorras de forma sistemática. El primer mes te cuesta, pero a partir del segundo mes ahorras sin esfuerzo.

Paso 3: No dejes el dinero que ahorras bajo la almohada, inviértelo para obtener un rendimiento

Al menos 2 % por encima de la inflación. Si no sabes cómo hacerlo, busca un buen asesor financiero que haga crecer tu dinero. A continuación te ofrecemos la oportunidad de recibir una sesión personalizada completamente gratuita para aprender a ahorrar como hacen los profesionales. Recuerda, es gratis y solo tienes que apuntarte para que te llamen y estudien tu caso.

Para ser un maestro del ahorro, puedes consultar más trucos para ahorrar 100 euros al mes en los gastos de teléfono, gasolina y comida.

