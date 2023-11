Ocio - Tecnología

Qué hacer si pierdo la cartera con décimos de Lotería de Navidad

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has perdido la cartera y tenías décimos de Lotería de Navidad dentro? Que no cunda el pánico. Si no sabes dónde has podido extraviar el monedero o incluso si has sido víctima de robo, hay una serie de pasos a seguir para recuperar todo el contenido de una forma fácil y sencilla. Tanto en lo que se refiere a recuperar los documentos de identidad o carnet de conducir, hasta mantener a salvo los ahorros con el bloqueo de la tarjeta bancaria. En cuanto a los décimos de Lotería, para poder recuperar el décimo, no hay nada mejor que la prevención.

En esta guía puedes consultar todos los detalles sobre los pasos que hacer si pierdes la cartera con Lotería de Navidad dentro, en especial, si finalmente ese boleto acaba resultando ser uno de los agraciados del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Qué hacer si pierdo la cartera con Lotería de Navidad dentro

Ante la pérdida de la cartera o un posible robo de la misma, el primer paso es intentar hacer memoria para recordar el último sitio o momento en el que la tuviste entre las manos. El objetivo es deshacer los pasos hasta el último recuerdo que tengas de ella para intentar recuperarla. Si la has cogido en casa, en un bar, una tienda o en el trabajo. Si este paso previo no funciona y no sabes dónde se ha podido caer o donde está, lo más recomendable acudir a comisaría a denunciarlo cuanto antes.

El proceso para poner una denuncia a la Policía es rápido y sencillo. Y lo recomendable es presentar todas las pruebas posibles que acrediten la compra de un número concreto del décimo de Lotería de Navidad. ¿Cómo? En este caso, la prevención es la única vía mediante la que es posible recuperar el décimo perdido. Porque si no tienes ninguna prueba que acredite la compra, no podrás recuperarlo.

Precisamente, por temas de seguridad, uno de los consejos más básicos a poner en práctica si compartes décimos de Lotería de Navidad pasa precisamente por hacer fotocopias o fotografías de los décimos y enviarlas a todos los participantes para tener pruebas gráficas de la titularidad de cada boleto. En el caso de tener estas pruebas, es fundamental presentarlas en comisaría. Porque con estas fotocopias o haciendo una fotografía de cada décimo que se compre permite agilizar los trámites y verificar la titularidad de del boleto en caso de pérdida o hasta de robo.

Junto con las pruebas, es recomendable indicar toda la información adicional que sea posible. Desde los datos específicos de cada décimo, hasta el número, serie, fecha de compra y administración específica donde se adquirió.

Hay que tener en cuenta que los agentes no van a iniciar una búsqueda del boleto para entregarte de nuevo el décimo en papel, pero sí que pueden tener control de la situación para evitar que ese décimo se cobra por otra persona que nos seas tú en el caso de que resulte agraciado.

Comunicarlo a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado

Además de presentar la denuncia, es posible presentarse en la administración de Lotería donde se adquirió el décimo para solicitar un formulario específico que hay que cumplimentar en caso de pérdida. O informarse acerca de cómo elaborar un escrito Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado explicando lo sucedido para que tenga constancia de esta situación.

Una vez realizadas estas gestiones, solo queda esperar. Si finalmente en el sorteo sale este número premiado, comienza otra cadena de trámites a tener en cuenta. En el caso de no tener premio, el proceso finaliza aquí.

Qué hacer si el décimo que he perdido ha salido premiado

Si finalmente el décimo perdido resulta premiado, la persona afectada puede presentarse ante el juzgado con la denuncia de la pérdida correspondiente y el escrito elaborado para la Asesoría Jurídica del SELAE, para que se inicie el proceso de paralización del cobro de ese décimo en cuestión. Con esta denuncia y las pruebas, el juzgado puede paralizar el cobro del premio, siempre que este sea mayor a 5.000 euros. En definitiva, se trata de unas gestiones con las que es posible evitar que ninguna otra persona pueda cobrarlo.

