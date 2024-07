Sabías Que...

Bienestar

Qué significa el número de la crema solar

NOTICIA de de Cristian Pinto

La crema de protección solar es fundamental si vas a ir a la playa o a la piscina. El sol, pese a ser una fuente de vitamina D, también es capaz de dañar la piel si estamos expuestos durante un largo periodo de tiempo. El protector solar es capaz de protegernos de los rayos del sol, pero es posible que no sepas exactamente cuál usar.

En el mercado, podrás encontrar crema solar para el cuerpo con factor 10, 15, 20, 30 o 50. Estos números, pese a lo que mucha gente cree, no tienen correlación directa con el tiempo que dura la protección solar.

Entonces, ¿cuál es el significado del número de la crema solar? En esta información te detallamos cuál debes elegir, así como cuánta crema solar tienes tengo que echarte y cada cuánto tiempo.

Qué significa el factor de la crema solar

Si has comprado en la farmacia o en el supermercado una crema solar con factor 50+ no significa que la protección contra los rayos del sol te vaya a durar más de 50 minutos. Este es uno de los mitos sobre las cremas solares, como aquel que dice que la crema solar no caduca.

Este número hace referencia al ‘Sun Protection Factor’ (SPF) o, traducido al español, el Factor de Protección Solar (FPS). Lo cierto es que, el número que acompaña al FPS es un multiplicador del tiempo que tarda la piel en quemarse después de una larga exposición al sol.

Es decir, la piel por sí sola ya tiene una protección contra el sol. Cuanto más moreno sea el color de piel, más tardará en quemarse sin la necesidad de emplear crema solar. Por lo tanto, si una persona con la piel muy blanca se quema a los 5 minutos de tomar el sol, el factor del protector solar multiplica el tiempo que tarda en enrojecerse la piel en función del FPS.

Qué FPS debo usar

Entre la gran variedad de factores de protección solar que existen, debemos elegir aquel que se adapta a las necesidades de la piel, así como el tiempo que tenemos pensado estar expuesto a los rayos del sol.

Por ejemplo, si tu piel tarda en quemarse 10 minutos sin emplear ninguna crema solar, bastará con que te untes una crema con FPS 30. De este modo, tu piel estará protegida contra el sol durante 300 minutos, unas 5 horas. Esta protección es la ideal si vas a estar toda la tarde en la playa o en la piscina bajo el sol.

Qué FPS usar en función de mi piel

La capacidad de la piel para absorber la radiación solar se mide en fototipos. Dependiendo de la tez de la piel, es recomendable usar un fototipo u otro: