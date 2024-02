Vivienda

Quién puede pedir asilo en España y cómo hacerlo

¿Has abandonado tu país de origen o no puedes volver a él porque la situación es peligrosa? Si eres una persona refugiada, puedes solicitar el procedimiento de asilo o de protección internacional en España y conocer cuáles son los derechos y obligaciones. En esta información te explicamos de forma detallada cómo puedes pedir cita previa para solicitar asilo en España, así como los requisitos necesarios y todas las ayudas para inmigrantes sin papeles que pueden pedirse en España.

En esta otra información puedes consultar cómo conseguir el permiso de residencia en España y cómo solicitar la nacionalidad española. En el caso concreto de los extranjeros de Ucrania, puedes consultar cómo acoger a niños ucranianos y a sus familias para que puedan huir de la guerra de su país.

Números para pedir cita por ciudades

Para poder solicitar la cita previa de asilo en España, deberás realizarlo a través de los siguientes números y en las principales ciudades españolas:

Madrid: 913 22 01 89 / 913 22 01 90 , con horario de lunes a viernes, de 9:00 h a 19:00 h, o hasta fin de citas disponibles.

, con horario de lunes a viernes, de 9:00 h a 19:00 h, o hasta fin de citas disponibles. Barcelona: 932 90 30 98 , con horario de lunes a viernes, de 8:30 h a 11:30 h y hasta fin de citas disponibles.

, con horario de lunes a viernes, de 8:30 h a 11:30 h y hasta fin de citas disponibles. Valencia: 649 49 76 59 / 606 72 89 40, con horario de miércoles de 15:30 h hasta fin de citas disponibles.

La solicitud de cita a través de alguno de estos números no da inicio formal al procedimiento de protección internacional, ni tampoco al inicio de los plazos legales para recibir una respuesta. Todo esto se iniciará cuando formalices la solicitud de asilo mediante una entrevista.

En ese caso, la Policía registrará la solicitud y recibirás un documento que acredite la citación. De cualquier modo, desde ese preciso momento el extranjero contará con protección y no podrá ser devuelto a su país de origen.

Requisitos para pedir asilo en España

Para poder pedir asilo en el territorio español, deberás llevar una serie de documentos a la cita:

Pasaporte o cualquier otro documento que acredite tu identidad

que acredite tu identidad Dos fotografías de tamaño carné con el fondo blanco

Recuerda que, en España, la oficina de La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) no interviene en el procedimiento de obtención de la cita ni en el registro de la solicitud de asilo. Esta competencia es exclusiva de las autoridades españolas.

¿Qué pasa si el extranjero no habla español?

En el caso de que la persona que solicita la entrevista no hable español o no se sienta cómodo hablándolo, tendrá derecho a pedir un traductor oficial sin coste alguno. Este intérprete ayudará al extranjero en cuestión a comunicarse con los organismos oficiales. Además, deberá firmar un contrato de confidencialidad y no podrá compartir la información con nadie.

