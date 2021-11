Requisitos y empresas para trabajar de repartidor

Trabajos

¿Te gustaría trabajar como repartidor? Existen muchas empresas que necesitan estos servicios para hacer llegar sus productos a sus clientes. Si te gusta perderte por las calles tanto de pueblos como de grandes ciudades y trabajar desplazándote entre sitios, convertirte en repartidor es una buena opción.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas para ser repartidor en diferentes empresas como Correos, MRW, DHL… Los requisitos necesarios, formación y ofertas de empleo.

¿Qué es necesario para ser repartidor?

Para poder trabajar como repartidor en cualquiera de las empresas que exponemos a continuación necesitas un requisito básico e indispensable:

Tener el carnet de conducir. Este hecho implica tener al menos 18 años para optar a alguno de estos puestos.

Aunque en algunas de las empresas también te exigen para poder ser repartidor lo siguiente:

Tener tu propio vehículo , en concreto una furgoneta.

, en concreto una furgoneta. Estar dado de alta como autónomo.

En MRW

MRW es una marca internacional de transportes repartida en franquicias por España, Portugal, Andorra y Gibraltar.

Requisitos

Para poder trabajar de repartidor en MRW tienes que ser autónomo y tener vehículo propio, en este caso lo más apropiado es furgoneta. No hace falta que sea muy grande puesto que se dedican al reparto de paquetes y sobres.

No solicitan formación académica específica para trabajar en puestos de repartidor pero sí piden una experiencia de un año mínima en una ocupación similar.

Enviar CV

Existen diferentes formas para enviar el currículum a MRW aunque la más directa y fiable es hacerlo a través de su portal de empleo.

Para poder inscribirte a una de las ofertas de empleo en MRW tienes que acceder a este enlace.

En esta página te aparece directamente el acceso para que metas tu usuario y contraseña si ya estás registrado y si no debes seleccionar nuevo registro.

La siguiente imagen que nos aparece nos indica que debemos aceptar los términos legales.



Después introducimos todos los datos personales y nos damos de alta en la plataforma.

Una vez dentro podremos enviar el currículum o inscribirnos directamente a alguna de las ofertas que aparezcan disponibles en ese momento.

Durante el proceso de inscribirte te van a pedir formación específica, nivel de idiomas o de informática y la experiencia previa en campos concretos.

Te permiten adjuntar una imagen y subir tu currículum.

Cuando ya estés dado de alta podrás modificar todos los datos que desees y acceder a las distintas ofertas.

Existen otras vías como por ejemplo acudir a las oficinas de forma presencial o enviarlo a través de ofertas concretas en otros portales específicos de empleo.

Jornada laboral

El horario de trabajo es de entre 10 y 12 horas diarias.

Sueldo

El sueldo de un transportista de MRW se encuentre en torno a los 1.200 euros mensuales, aunque un autónomo repartidor gana unos 3.000 euros aunque hay que descontar gasolina y gastos de mantenimiento.

En DHL

DHL es una empresa que está presente en todo el mundo por tanto es una gran opción si quieres probar una aventura laboral en otro país. Es una de las empresas que más apuesta por la formación académica tanto antes de formar parte de su plantilla como durante su paso por la empresa.

Requisitos para ser repartidor DHL

Como requisitos específicos para poder trabajar como repartidor en DHL tienes que tener el carnet de conducir y por tanto ser mayor de edad.

Enviar CV

Puedes enviar el currículum a través de su portal de empleo

Si entras en portal de empleo podrás ver todas las ofertas de empleo disponibles en ese momento. Desde esa página puedes inscribirte a una oferta concreta.

Cuando seleccionas una oferta concreta en la descripción aparecen detalladas tanto las responsabilidades del puesto, el objetivo o misión, los requisitos y el perfil requerido.

Si seleccionamos el botón que dice Apply, nos aparece la siguiente pantalla.

Aquí empezamos el proceso de inscripción a esta oferta de empleo. En primer lugar tenemos la opción de subir nuestro currículum o continuar sin él. Después tenemos que introducir la información personal y las preguntas específicas sobre el puesto de empleo al que queremos inscribirnos.

Una vez que tengamos todos los campos rellenados, ya estamos inscritos en esta oferta.

Puedes seleccionar una oferta concreta o también puedes registrarte en su página mediante una dirección de correo electrónico y fijando una categoría de trabajo así como ubicación para recibir alertas de empleo.

Sueldos

Los sueldos oscilan para puestos de repartidor en torno a los 1.200 euros.

En UPS

UPS es el servicio de mensajería y transporte que además de vehículos cuenta con aviones.

Requisitos

Para poder formar parte de la plantilla de UPS necesitas estar en posesión del carnet de conducir y tener coche propio, una furgoneta.

Enviar CV

Para enviar el curriculum desde la sección de empleo de su página web.

En la parte superior del portal de empleo aparece una franja de color azul que nos lleva a completar la solicitud para registarnos en la página y acceder a las ofertas de empleo de la empresa.

Si seleccionamos la franja azul, nos va a llevar a esta otra página. En la parte inferior izquierda encontramos la opción de buscar empleos y en la izquierda hay una pestaña que dice iniciar sesión. Si seleccionamos la pestaña iniciar sesión empezamos el proceso de registro en la página para comenzar la búsqueda de empleo dentro de la bolsa de UPS.

Sueldo

En el caso de UPS los transportistas tienen un salario mensual de 1.400 euros al mes.

Nacex

Nacex es una de las empresas líderes de mensajería exprés en España, Portugal y Andorra. Se trata de una empresa que ofrece una formación continua.

Requisitos

Los requisitos para trabajar en Nacex pasan por tener vehículo propio y ser autónomo.

¿Cuánto cobran?

En el caso de Nacex, el sueldo medio de un empleado que realiza las labores de transportista se encuentre entre los 1.400 euros mensuales.

Enviar el currículum

Enviar el curriculum a su portal de empleo. A través de esta página si te registras entras a formar parte de la bolsa de empleo.

En esta página tendrás que dar los datos sobre tus datos personales, formación profesionales, idiomas y experiencia laboral.

Una ves hayas enviado tus datos, estarás registrado y entras a formar parte de la bolsa de trabajo.

Aunque estas empresas no son las únicas que ofrecen puestos de empleo para trabajar como repartidor. En esta otra información te damos todos los detalles para enviar el currículum y trabajar como repartidor en Seur. Y si quieres probar suerte en esta profesión, puedes empezar por trabajar en Glovo y hacer repartos de comida a domicilio cerca de tu domicilio con tu bicicleta.

