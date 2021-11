Cómo trabajar en Seur: Ofertas de empleo, requisitos y sueldo

Trabajos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Seur, compañía especializada en el sector del transporte y paquetería, ofrece puestos de empleo para trabajar como repartidor y como personal de los servicios de atención al cliente y el área comercial por toda España, con especial refuerzo en las campañas de mayor volumen de ventas, como las rebajas, Navidad o Black Friday. Así que si estás buscando empleo, te gusta conducir o tienes conocimientos del sector comercial y quieres formar parte de esta empresa de reparto, a continuación te explicamos cómo enviar el currículum, los requisitos para trabajar en Seur y el salario medio.

Y si buscas ofertas de diferentes empresas para trabajar como repartidor, en esta otra información te dejamos un listado con las empresas para trabajar de repartidor a las que puedes enviar tu currículum así como el salario que ofrece cada una de ellas.

3.300 ofertas de empleo en noviembre 2021

La empresa de transportes ha anunciado que va a publicar un total de 3.300 puestos de empleo en estos meses de 2021 como medida de refuerzo de cara a la campaña del Black Friday, Navidad y las rebajas de enero. Las vacantes son para cubrir distintos puestos de empleo, aunque el profesional más demandado es el de repartidor. Otros de los puestos que necesita cubrir la compañía son para trabajar como mozo de almacén y en el servicio de atención al cliente.

Si quieres formar parte de esta plantilla, en los siguientes apartados te explicamos cómo enviar el currículum a Seur para inscribirte a sus ofertas de empleo.

Enviar el CV

Para apuntarte a alguna de las ofertas de empleo que tiene activas la compañía de reparto tienes que enviar tu currículum a través de su portal de empleo. A través de esta web las personas interesadas en formar parte de la compañía tienen dos opciones, tal y como puedes ver en la imagen:

Inscribirse a una oferta concreta de forma directa Enviar el currículum para que se quede guardado en la plataforma y recibir ofertas de empleo que se ajusten a sus necesidades

Al seleccionar cualquiera de los dos botones naranjas que puedes ver en la imagen, se abre otra pestaña en la que puedes buscar las vacantes disponibles de empleo y filtrar la búsqueda por provincia o tipo de contrato. La compañía ofrece puestos de empleo con cuatro modalidades de contrato:

Indefinido

Temporal

Beca o prácticas

Autónomo

A principios del mes de noviembre la compañía tiene activas un total de 6 ofertas de empleo por toda España. Todas estas ofertas ofrecen un contrato indefinido y son para cubrir puestos de asesoría comercial y coordinación de distribución.

Si quieres saber más sobre alguna de las ofertas, tienes que pulsar sobre ellas y se abrirá una nueva ventana en la que aparece una una forma más detallada la descripción del puesto de empleo, las funciones a cubrir en esa vacante, el perfil y los requisitos de los candidatos y lo que ofrece la compañía. Si tras leer con detalle toda la información relativa a esta oferta de empleo te interesa, puedes inscribirte desde el botón azul que aparece en la parte superior derecha de la página y que dice ‘Solicitar’.

Pero para inscribirse en una oferta de empleo es obligatorio que el solicitante esté registrado en la plataforma. Al seleccionar al botón se abre una nueva página en la que puedes acceder con tu correo y contraseña o crear una nueva si no la tienes.

Para crear una cuenta tan sólo tienes que introducir tu correo electrónico, indicar una contraseña y detallar tu nombre y apellidos así como el lugar de residencia. Una vez hecho esto, ya puedes inscribirte en la oferta de empleo.

Además, tal y como muestra la siguiente imagen, al crear la cuenta se abre tu perfil en la plataforma a través del que puedes adjuntar tu currículum como documento y añadir otros datos de interés que puedan ayudarte a conseguir el trabajo.

Es importante que completes y adjuntes toda esta información antes de inscribirte en una oferta de empleo para que el responsable de selección pueda acceder con detalle al estudio de tu candidatura.

Trabajar como repartidor

Si lo que te interesa es trabajar como repartidor, puedes acceder directamente a esta página del portal de empleo de Seur para iniciar una entrevista online con la compañía y consultar únicamente las ofertas para cubrir este tipo de vacantes.

La entrevista dura apenas seis minutos y tras finalizarla, el responsable de selección virtual te envía un perfil de personalidad en función de las respuestas que hayas dado. Este pequeño cuestionario sirve para que la empresa tenga un mayor conocimiento sobre tu perfil.

Repartidor autónomo en Seur

Aunque ésta no es la única forma de ser un repartidor de Seur. La empresa también cuenta con repartidores que son autónomos. Los profesionales que trabajan en Seur como repartidores autónomos tienen una jornada a tiempo completo y colaboraciones estables. El único paso previo que hay que dar para ser un repartidor autónomo es superar un plan de acogida con la empresa.

Sueldo

En el portal web de la compañía detallan que con este tipo de empleo los autónomos consiguen unos ingresos brutos anuales de entre 28.000 y 36.000 euros. En cuanto al sueldo medio de un repartidor que no esté dado de alta como autónomo, algunos portales como Indeed y Glassdor, señalan que el salario medio de estos profesionales de Seur se encuentra en torno a los 1.200 euros al mes.

Requisitos

Los requisitos que la compañía demanda a los solicitantes de un puesto de trabajo dependen directamente de la vacante que quieran cubrir. Para desempeñar las funciones de asesoría comercial la empresa va a tener en cuenta unas habilidades específicas, mientras que para trabajar de repartidor prioriza otras.

Por ejemplo, para cubrir puestos de asesoría comercial la compañía pide a los candidatos habilidades de comunicación y conocimiento de idiomas, así como dominio de diferentes técnicas de venta y experiencia previa en el sector. Por otra parte, a los repartidores se les exigen otro tipo de requisitos, como por ejemplo carnet de conducir y tener experiencia previa en el sector.

Aunque en términos generales, a todos los candidatos que quieren formar parte de la empresa Seur solicita que se ajusten a los siguientes parámetros:

Tener visión de grupo y trabajar en equipo de forma coordinada para alcanzar los objetivos

Tener responsabilidad y esforzarse en alcanzar los objetivos para buscar el éxito

Optimizar el trabajo para actuar con sencillez y de forma eficaz

Tipos de empleo

Seur ofrece tres tipos de empleo:

Para trabajar como repartidores, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia Profesionales con experiencia para cubrir puestos de empleo relacionados con el sector de la atención al cliente, asesoría y distribución y coordinación comercial Programas específicos para estudiantes y recién titulados

