Rescatar un plan de pensiones y pagar menos impuestos: ¿misión imposible?

NOTICIA de Cristian Pinto

¿Necesitas recuperar dinero de un fondo acumulado de pensiones? Los planes de pensiones son inversiones a largo plazo rentables, aunque debes saber que se trata de un dinero que tiene un alto coste de rescate. A partir del 2025, los titulares de un plan de pensiones podrán rescatar sus fondos acumulados, siempre y cuando hayan cumplido menos de 10 años de antigüedad.

Sin embargo, desde el comparador financiero HelpMyCash, explican cómo rescatar el dinero de un plan de pensiones pagando menos impuestos. Ojo, esto no significa que no tengas que declarar nada. Por lo tanto, antes de contratar uno de estos fondo acumulados, es considerable saber qué tener en cuenta al escoger un plan de pensiones.

Formas de rescatar un plan de pensiones

Antes de lanzarte a la piscina y recuperar el dinero que tenías invertido en un fondo de pensiones, detente un momento a pensar las consecuencias que tendrá esta acción y si realmente te interesa. En función de la cantidad de dinero que tengas depositada y la cantidad que necesites, existen varios tipos de rescates:

Retiro total. Consiste en retirar todo el dinero de una sola vez. Aunque puede parecer atractivo, esta opción es la más conveniente para Hacienda, pero la menos conveniente para ti. Implica pagar unos impuestos muy altos.

Retiro parcial. Puedes sacar una cantidad de golpe, que no constituya el total de tu inversión. Por ejemplo, si tienes 70.000 euros puedes retirar 5.000.

Retiro periódico. Aquí puedes elegir retirar una cantidad fija en intervalos regulares, como mensualmente o anualmente. Esta modalidad es una de las más recomendadas, ya que te permite gestionar mejor tus impuestos y ajustar la cantidad según tus necesidades.

Según detallan desde HelpMyCash, las formas más beneficiosas son las de retiro periódico o parcial. De este modo, podrás minimizar los castigos fiscales por retirar dinero y a la vez seguir manteniendo un flujo de ingresos constante.

Cómo rescatar pagando menos a Hacienda

¿Es posible retirar el dinero de un plan de pensiones sin tener que pagar impuestos a Hacienda? Tal y como detallan desde Finect, no. Aunque no incluyas los ahorros del plan de pensiones en la declaración del IRPF, la Agencia Tributaria no tardará en detectar irregularidades.

Por lo tanto, lo más interesante será buscar la forma de pagar los menos impuestos posibles. Para ello, podrás recuperar tu plan de pensiones de varias formas diferentes:

Rescate del plan de pensiones en forma de capital. Esto supone cobrar el plan de pensiones todo de golpe.

Rescate del plan de pensiones en forma de renta. Así cobrarías una cantidad al mes, de forma trimestral, semestral… En la mayoría de casos podrás marcar tú la periodicidad y también cuándo dinero quieres retirar en cada mensualidad. Esta es una modalidad de rescate parcial del plan de pensiones, ya que no accedes a todo el dinero cuando te jubilas.

Rescate del plan de pensiones de forma mixta, que mezcla las dos anteriores. En este caso el rescate también será parcial.

Rescate del plan de pensiones en forma de renta vitalicia. Esta es la opción para quienes no quieren sobresaltos. En lugar de ir cobrando el plan hasta que se agote el dinero, se llega a un acuerdo con la entidad para que haga cálculos y estire ese dinero. Solo si el plan lo indica de forma explícita podrás hacerlo.

Salvo en el caso de la renta vitalicia, el dinero retirado pasará a estar dentro de las rentas del trabajo y no del ahorro, de ahí que la presión fiscal a la hora de realizar la declaración de la Renta no sea tan fuerte.

Cuánto se queda Hacienda del plan de pensiones

En función de la forma de retirar el dinero y la cantidad, Hacienda se quedará más o menos dinero. Recuperar el dinero tributará según los tipo generales de la renta. Las retenciones que aplica Hacienda son las correspondientes a los rendimientos del trabajo, que van desde el 19 % hasta el 47 % en función de los ingresos brutos que obtengas anualmente.