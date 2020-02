Trabajos

Jubilación y Pensiones ¿Interesa un plan de pensiones? NO

La jubilación, esa meta que llega al final de toda una vida laboral, debe acompañarse de una pensión. Pero ¿sabe cuánto cobrará cuando se jubile? Tal vez menos de lo que se espere, por lo que últimamente se está hablando mucho de complementar la pensión de jubilación con un plan de pensiones privado. ¿Realmente interesa? La respuesta es no, puesto que ante las presuntas ventajas fiscales de los planes de pensiones, principal argumento que utilizan las entidades para intentar «colocar» estos productos especialmente a final de año, puede ser que en el futuro tenga que pagar más de lo que ahorre. Si verdaderamente quiere ahorrar para la jubilación, hay alternativas más interesantes.

¿Le tienta invertir en un plan de pensiones? No pique el anzuelo. Aunque es cierto que las aportaciones a planes de pensiones son deducibles fiscalmente, al jubilarse se declaran como rendimientos del trabajo, por lo que podría pagar en el futuro más impuestos de los que se ahorre inicialmente.

Inconvenientes de los planes de pensiones

Además, generalmente, los planes de pensiones presentan unas comisiones de gestión más elevadas que los fondos de inversión y con una gestión que deja bastante que desear.

A todo lo anterior hay que añadirle otro inconveniente de los planes de pensiones, que es su falta de liquidez. El consejo es, por tanto, claro: no se deje engatusar y no realice nuevas aportaciones a estos productos.

Desde la OCU se recomienda, si se quiere ahorrar para la jubilación, optar mejor por una cartera diversificada de fondos de inversión.

Lo que hay que saber sobre los planes de pensiones

El dinero aportado a los planes de pensiones se invierte en una cartera de obligaciones, acciones o ambas, según la categoría del plan. Los planes de pensiones pueden resultar atractivos porque desgravan en el IRPF, y porque el dinero que no se pague en impuestos se puede reinvertir en el plan, con lo que se rentabiliza hasta el momento de recuperarlo, cuando se jubile.

Pero los planes de pensiones tienen muchas desventajas:

* Problemas de liquidez: el inversor no puede recuperar su dinero hasta el momento de jubilarse.

* En comparación con otros productos bancarios gestionados de forma similar, como depósitos o fondos de inversión, tienen elevadas comisiones.

* Su rendimiento es inferior al de otros productos que también sirven para ahorrar.

¿Puedo recuperar el dinero de mi plan de pensiones si estoy parado?

Uno de los problemas mayores de los planes de pensiones es su falta de liquidez: el dinero que en ellos se invierte, con vistas a la jubilación, en principio no se puede recuperar hasta que llegue ese momento. Pero hay excepciones: si las cosas se ponen feas, es posible rescatar el dinero invertido antes de tiempo. Si está desempleado y tiene un plan de pensiones, puede rescatarlo. Basta con que esté inscrito como demandante de empleo y, ahora viene lo importante, no debe percibir prestación contributiva.

Así, se puede recuperar, sin penalización, lo invertido en un plan de pensiones en caso de:

* Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

* Gran invalidez.

* Dependencia grave.

* Gran dependencia.

Hay otras posibilidades de adelantar el cobro, siempre que estén expresamente admitidas en las condiciones del propio plan (normalmente es así):

* Cuando se tienen entre 60 y 65 años y se está «prejubilado».

* Cuando el partícipe o bien los allegados que dependan de él o con los que conviva (cónyuge, padres, hijos y personas que acoja o tutele) sufran una «enfermedad grave» que implique una disminución de su renta disponible, al implicar más gastos o menos ingresos.

* Cuando se pasa a una situación legal de desempleo debido a un expediente de regulación de empleo (ERE), sea cual sea la edad del partícipe.

* Cuando el partícipe esté en paro, conste como demandante de empleo y no perciba prestación contributiva, por haberlas agotado o por no tener derecho a ellas. Si es autónomo, debe haber cesado en su actividad.

Por tanto, si está desempleado, puede recuperar su dinero: ya no es necesario que lleve más de 12 meses en esta situación.

Primero desgravan, pero se paga al recuperarlos

Las aportaciones se deducen de la base imponible fiscal del IRPF del año de la aportación. Esto significa que el contribuyente deja de pagar impuestos por unos ingresos equivalentes a la cuantía aportada a todos los planes (de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión de asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia), dentro de un límite máximo. Como el IRPF grava en una escala creciente por tramos, el ahorro es mayor según se elevan los ingresos del contribuyente. Es decir, que el límite puede ser superior en función de los ingresos por rendimientos del trabajo y actividades económicas.

Pero cuando se recupera el dinero invertido en el plan de pensiones más las ganancias obtenidas, hay que pagar muchos impuestos, por lo que en muchos casos deja de ser interesante. Al menos de momento se puede elegir cómo recuperar el dinero, de una vez en forma de capital, o de manera sucesiva como renta. En ambos casos se tiene que declarar como rendimiento del trabajo, por lo que tendrá que tributar lo que en su día se ahorró. Frente al 18% que tributan los rendimientos de otros fondos de inversión, los del plan de pensiones tributan al tipo marginal que le corresponda por los rendimientos del trabajo.

La anterior Ley de IRPF permitía declarar sólo por el 60% de lo cobrado, pero en la actual el inversor de este tipo de productos sale totalmente perjudicado.

No deje más impuestos de herencia

Cuando el inversor fallece, los herederos, que se quedan con el dinero pendiente de recuperar del plan de pensiones, tendrán que tributar en el IRPF a su tipo marginal. Si en lugar de un plan de pensiones el dinero quedara en un fondo de inversión, éste pasaría a formar parte de la masa hereditaria. Recuerde que en muchas comunidades autónomas el cónyuge, los hijos y los padres apenas tributan por la herencia.

Sólo interesan con rentas muy altas

Los planes de pensiones son interesantes principalmente para aquellos que tengan rentas muy altas (con una base liquidable superior a unos 53.000 euros anuales) y que no necesiten contar con liquidez antes de jubilarse. Suele tratarse de inversores que se han garantizado la pensión máxima de jubilación por la Seguridad Social y que saben que no tendrá otros ingresos complementarios (procedentes de rentas de alquiler, por ejemplo).

Este tipo de inversor debe elegir un buen plan de pensiones, y retirarlo en forma de renta financiera eligiendo el importe mensual que se desea recibir.

Para los trabajadores con rentas que no sean muy altas, es preferible invertir en un fondo de inversión con buena rentabilidad. En el caso de un trabajador autónomo, que esté contribuyendo al mínimo en la Seguridad Social y con más de 50 años, lo que le conviene es aumentar la base de cotización, en vez de realizar aportaciones a un plan de pensiones.

En cualquier caso, no conviene realizar aportaciones al plan de pensiones cuando quede poco tiempo para jubilarse, por ejemplo, dos o tres años. Entonces es preferible invertir en un depósito o fondo de inversión.

¿Plan de pensiones? Sólo para uno de cada cinco trabajadores

La mayoría de los trabajadores y autónomos españoles no cuenta con planes privados de pensiones, como muestra el hecho de que sólo un 20% tenga contratado este producto financiero para complementar sus ingresos llegada la edad de jubilación, según el informe ‘Los planes de pensiones en España’ elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).

El estudio, realizado a partir de los últimos datos disponibles de IRPF correspondientes a 2007 y de la Encuesta de Población Activa (EPA), y que no incluye al País Vasco ni a Navarra, evidencia que hasta la fecha los españoles no se plantean las recomendaciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de suscribir fondos privados de pensiones, con el fin de garantizarse una prestación complementaria a la que le corresponderá por el sistema público.

Así, el informe de Gestha revela que sólo 4,5 millones de españoles cuentan actualmente con estos productos de ahorro e inversión como complemento a la pensión pública. En total, las aportaciones a los planes de pensiones alcanzaron los 6.783 millones de euros anuales, con una media de apenas 1.500 euros por trabajador.

Los Técnicos de Hacienda atribuyen esta circunstancia a la escasa capacidad de ahorro de los españoles, ya que la mayoría de ellos en edad de trabajar no cuenta con la seguridad laboral ni genera los ingresos suficientes para permitirse suscribir planes de pensiones. En la actualidad, un 58,8% de los asalariados, desempleados y autónomos percibe unos ingresos brutos inferiores a los 1.100 euros mensuales.

Esto explica que la mayor parte de los españoles que realiza más aportaciones a los planes de pensiones se corresponda con trabajadores de más de 45 años, con un empleo estable y con unos ingresos por encima de los 30.000 euros. De este modo, el 17,6% de los españoles acaparan el 65% de las ventajas fiscales de los planes de pensiones.

Andalucía, la comunidad con menos planes de pensiones por población activa

Por comunidades, Andalucía es la región en la que hay menos planes de pensiones privados en función de su población activa. Así, sólo un 16% del total tiene contratado este tipo de producto para la jubilación. A continuación se sitúan Canarias (16,5%), Extremadura (16,81%) y la Comunidad Valenciana (18,1%).

Después se sitúan Galicia (18,4%), Asturias (18,77%), las Islas Baleares (19,05%) y Castilla-la Mancha (19,25%). La Región de Murcia (21,8%), Comunidad de Madrid (22,1%), Cataluña (22,26%) y La Rioja (23,39%) registran, proporcionalmente, más planes de pensiones por población activa. Sin embargo fueron Aragón (25%), Cantabria (24,5%) y Castilla y León (23,8%) las Comunidades Autónomas en las que los trabajadores tienen proporcionalmente más planes de pensiones.

Un problema de ingresos, presente y futuro

De este modo, los Técnicos de Hacienda consideran que la reciente recomendación del ministro de Trabajo de contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pública, no es la medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se compara con otros países de nuestro entorno europeo donde nuestras prestaciones son un 54,3% menores que las de la UE-15. En la actualidad, España destina un 9% de su PIB a este concepto, frente al 12% de la media de nuestros vecinos comunitarios.

Gestha plantea tres soluciones a este problema histórico. En primer lugar, propone crear un sistema mixto de financiación, de modo que una parte proceda de las cotizaciones sociales, como sucede en la actualidad, y la otra de la recaudación de impuestos, lo que daría viabilidad y estabilidad al sistema y permitiría aumentar las cuantías de las pensiones mínimas, ya que en muchos casos los pensionistas están en el umbral de la pobreza. En segundo lugar, para mejorar las pensiones sin perjudicar el déficit del Estado, Gestha propone recaudar cada año más de 38.000 millones de euros adicionales mejorando la eficacia del gasto público y reduciendo la economía sumergida a la medida de los países más avanzados de la Unión Europea. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «la prioridad del Ministerio de Hacienda debería ser que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales, antes que pedir nuevos sacrificios a los trabajadores y pensionistas. Sirva como ejemplo que los trabajadores y pensionistas declararon de media en 2008 unos 6.000 euros más que los empresarios, triplicando las diferencias de 1992».

Y, finalmente, como tercera medida los Técnicos proponen que el retraso de la edad de jubilación sea voluntario, por considerar que debe ser el trabajador quien decida voluntariamente alargar su periodo laboral más allá de los 65 años, percibiendo sólo una parte de la pensión de jubilación.

Radiografía de los planes privados de pensiones por Comunidades Autónomas

CC. AA. Trabajadores y autónomos con plan de pensiones

Trabajadores con plan de pensiones sobre población activa (%)

Aportaciones totales (en millones de euros)

Aportación media anual por trabajador y autónomo al plan de pensiones (en euros) Asalariados, desempleados y autónomos mileuristas Asalariados, desempleados y autónomos mileuristas sobre población activa (%) Andalucía

655.528 16,04% 800,7 1.221,44 2.757.740 67,48% Aragón

179.648 25% 308,1 1.715,25 363.457 50,58% Asturias 109.411 18,77% 155 1.416,63 289.187 49,61% Baleares 106.775 19,05% 164,3 1.539,10 356.428 63,59% Canarias 173.232 16,52% 198,4 1.145,05 724.988 69,14% Cantabria 73.928 24,48% 95,4 1.290,14 162.637 53,86% C. La-mancha 181.000 19,25% 236,4 1.306 602.083 64,05% C. y León 310.412 23,78% 467,4 1.505,64 727.991 55,77% Cataluña 923.044 22,26% 1.528,2 1.655,63 2.141.644 51,64% Extremadura 88.464 16,81% 97,8 1.105,06 381.743 72,53% Galicia 251.316 18,4% 321 1.277,14 871.863 63,84% C. de Madrid 805.599 22,14% 1.539,9 1.911,49 1.762.100 48,43% Murcia

154.323 21,77% 144,3 935 476.928 67,28% La Rioja

38.445 23,39% 67,6 1.757,22 88.295 53,72% C. Valenciana

445.961 18,08% 638,8 1.432,5 1.549.531 62,83% Ceuta 5.446 16,44% 10,5 1.936,52 22.356 67,48% Melilla 4.926 16,50% 9,6 1.945,37 20.146 67,48% Estado* 4.507.458 20,03% 6.783,3 1.500,29 13.299.117 58,76%

* Excepto País Vasco y Navarra.

Fuente: Gestha, a partir de datos del IRPF y de la Encuesta de Población Activa del INE.

Nota: no se incluye a los pensionistas.

