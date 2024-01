Vivienda

¿Ropa con mal olor? Así tienes que limpiar la lavadora para quitarlo

¿Por qué huele mal la ropa cuando sale de la lavadora? Desde una falta de mantenimiento u obstrucción en el electrodoméstico, hasta por guardar la ropa algo húmeda en el armario o por una mala elección del programa de lavado. Existen muchas causas que pueden explicar por qué no huele bien la ropa de la lavadora, aunque una de las principales es la falta de mantenimiento y limpieza.

En cualquier caso, si has cogido una prenda del armario recién lavada, pero el olor no te ha gustado para nada, en esta guía puedes consultar algunas de las causas que pueden explicar por qué la ropa no huele bien al salir de la lavadora. Y en el caso de que el origen se encuentre en un fallo del electrodoméstico, puedes consultar el proceso para reparar una lavadora averiada de forma sencilla.

Así tienes que limpiar los conductos obstruidos o sucios de la lavadora

Una falta de mantenimiento de este electrodoméstico puede repercutir en la limpieza y olor de las prendas. Porque si la lavadora está sucia por dentro, el resultado nunca será el esperado.

Para evitarlo, es fundamental limpiar las juntas y gomas de la lavadora de forma periódica, así como revisar los conductos de entrada y salida del agua. Respecto a lo primero, basta pasar una bayeta o trapo húmedo con el que retirar la suciedad acumulada. Puedes añadir algo de jabón en el caso de que haya restos de suciedad adheridos. Mientras que para la revisión de los conductos lo ideal es consultar el manual del fabricante de cada modelo para proceder de la mejor forma posible. Y evitar posibles averías o daños en el producto por una mala manipulación.

De manera adicional, otra de las zonas que hay que limpiar de la lavadora es la caja del detergente, que son las zonas donde más hongos y bacterias pueden acumularse. La forma de proceder es similar. Puedes coger una bayeta o trapo húmedo y retirar el excedente de jabón, así como la suciedad impregnada por el cajetín hasta dejarlo como nuevo.

Otros motivos de por qué huele mal la ropa de la lavadora

Este primer paso es fundamental, dado que la limpieza del electrodoméstico es clave para garantizar el buen olor de la ropa. Aunque como se detalla al principio de esta información, existen otras causas que pueden provocar que la ropa no salga con buen olor de la lavadora, entre las que destacan las siguientes.

Por elegir mal el programa de la lavadora o echar poco detergente

La elección correcta del programa de lavado es crucial para garantizar que la ropa salga limpia y huela bien. Así como la cantidad específica de detergente o suavizante que hay que echar.

De tal manera que, ante ropa muy sucia, poner un programa corto o en frío puede no servir para nada. Puede parecer que la prenda sale limpia, pero todavía quedan restos de suciedad impregnados, lo que se traduce en un aspecto algo sucio y un olor desagradable. Un aspecto a tener en cuenta, junto con las recomendaciones de lavado que indica el fabricante en la etiqueta de la ropa y que es fundamental aplicar para garantizar el buen estado y limpieza de las prendas.

En ocasiones, aplicar poca cantidad de detergente en el ciclo de la lavadora si hay mucha ropa dentro puede provocar que las bacterias y suciedad no se desprendan del todo de la ropa y, como consecuencia, que se quede cierto olor impregnado en la prenda.

Dejar mucho tiempo la ropa mojada en la lavadora

Esta puede ser otra de las causas. Dejar la ropa mucho tiempo dentro del tambor, con la puerta cerrada, cuando ha terminado el ciclo, puede generar malos olores por la concentración de humedad. Por el contrario, es relevante sacar y estirar bien cada una de las prendas y colgarlas en el tendedero para garantizar su buen estado e higiene.

Tener la puerta de la lavadora cerrada todo el tiempo

La lavadora es un electrodoméstico que usa agua de manera constante, motivo por el que es fundamental dejar que se ventile de forma habitual para evitar la concentración de humedad en el tambor y la proliferación de bacterias. Para ello, es recomendable dejar la puerta de la lavadora abierta durante un tiempo tras cada lavado, para que el agua que se queda en el interior se evapore y que el tambor se quede seco.

