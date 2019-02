Vivienda Sacarse la tarjeta sanitaria europea no cuesta dinero

La Seguridad Social ha alertado sobre páginas web irregulares que ofertan la gestión de la Tarjeta Sanitaria Europea cobrando una cantidad de dinero. La Seguridad Social recuerda que ninguno de los servicios que ofrece a los ciudadanos, incluida la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) supone desembolso o coste económico, porque es completamente gratuita.

Formulario petición Tarjeta Sanitaria Europea

El Formulario de petición de la tarjeta se realiza desde la página web oficial de la Seguridad Social www.seg-social.es y a su sede electrónica http://sede.seg-social.gob.es (se puede acceder a través de la web o directamente en la dirección señalada) la gestión telemá­tica del documento y siempre de forma gratuita.

La Seguridad Social alerta de la existencia de páginas web que de forma absolutamente irregular ofrecen gestionar la Tarjeta Sanita­ria Europea (TSE) a través de Internet, servicio por el que cobran al ciu­dadano un precio variable. Estos sitios web, que incluyen en su di­seño simbología similar a la institucional, se limitan a enlazar con la oficina vir­tual del organismo público.

Cuánto tarda en llegar la Tarjeta Sanitaria Europea

Una vez solicitada la Tarjeta Sanitaria Europea por la vía indicada, se recibirá el documento en el domi­cilio del solicitante que figure en la base de datos de la Seguridad Social en un plazo máximo de diez días.

Si viajas por Europa, no te olvides de la Tarjeta Sanitaria Europea

Quizá tiene planeado viajar a Europa durante las vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad o en cualquier otro momento, ya sea también por estudios o trabajo… Y seguro que al preparar el viaje habrá elaborado una lista para no olvidarse de nada. El inventario contendrá, además del habitual kit de ropa, aseo y entretenimiento, la documentación necesaria para el viaje: billetes de transporte, pasaporte, reservas de alojamiento…Pero, ¿ha previsto también la Tarjeta Sanitaria Europea?

Para viajar de forma más segura y evitar algún que otro disgusto -un accidente o enfermedad que requiera atención médica- y que pueda arruinar su estancia en Europa es más que recomendable viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en el bolsillo. ¿Conoce este documento? ¿Tiene dudas sobre él? No se preocupe, a continuación se lo contamos.

¿Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea?

Es una acreditación personal e intransferible que le da derecho a recibir la asistencia sanitaria que necesite durante su estancia temporal en los países de la Unión Europea, en Islandia, Liechtenstein, Noruega (Espacio Económico Europeo) y Suiza. Cada persona que viaje debe tener su propia tarjeta.

¿Tiene algún coste, cuánto cuesta?

No, la Tarjeta Sanitaria Europea es gratuita.

¿Quién puede obtenerla?

Los titulares del derecho a la asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social. Es decir, y en pocas palabras: los trabajadores en alta (o en situación asimilada), los pensionistas y los beneficiarios del titular de la asistencia sanitaria.

¿Cómo la puede conseguir?

Existen tres vías: por teléfono (900166565), por Internet en la Sede Electrónica, o acercándose al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano a su domicilio. Sólo en algunos casos, que se explican en la Sede Electrónica, será obligatorio solicitarla de forma presencial en la oficina para presentar documentación.

¿Cuánto tiempo tardará en recibirla?

Cualquiera que sea la forma de solicitud, la tarjeta se enviará a su domicilio en un plazo inferior a 10 días. En ningún caso se entregará en mano. Si la necesitara antes deberá, necesariamente, solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio (ver información arriba a la derecha).

¿Cuál es su validez?

Dos años. Con algunas excepciones: para los extranjeros residentes, la validez no se extenderá más allá de la fecha de vencimiento del permiso de residencia; para los beneficiarios de prestaciones de desempleo y subsidios o personas sin recursos económicos, el periodo de duración de la prestación en el primer caso y 90 días como máximo en el segundo.

¿Y si me va a caducar la tarjeta pronto?

Antes de embarcarse en su viaje compruebe que el periodo de vigencia de la tarjeta comprende la fecha de regreso prevista. Si no es así, solicite una nueva para asegurar la cobertura sanitaria durante su estancia.

Una vez que ha llegado a su destino europeo estará protegido sanitariamente ante cualquier eventualidad médica que le pudiera surgir. El objetivo es que reciba la atención necesaria que le permita prolongar su estancia hasta el final.

¿Qué servicios sanitarios cubre?

Podrá recibir la asistencia de un médico, un hospital o un centro de atención sanitaria como si fuera un residente más. Es decir, si usted va a Francia le cubrirá la asistencia sanitaria igual que a un francés, no con la asistencia que recibe en España. Eso sí, sólo le cubre los gastos médicos surgidos durante el viaje por problemas de salud y no los anteriores a la realización del mismo.

¿Le pueden cobrar por recibir atención médica?

Sí. En muchos países, por ejemplo en Francia, cobran un ticket moderador por los servicios sanitarios (un euro por consulta, 10 euros por especialista o un porcentaje por medicamento). Dado que usted será tratado como residente a efectos sanitarios, deberá abonar dicho importe. Otro ejemplo: si usted es pensionista en España y necesita algún medicamento en la nación de destino, tendría que abonar el importe que se cobra habitualmente en dicho país.

¿Puede un médico negarse a atenderle si ha olvidado su tarjeta?

La ética médica impone que un médico no puede negarse a atenderle. Sin embargo, es muy posible que le pidan que pague por adelantado. En un caso de emergencia, le pueden enviar por fax o email un Certificado de Sustitución Provisional desde España, que le ofrece la misma protección.

De regreso en casa tras haber usado la Tarjeta Sanitaria Europea

Al deshacer el equipaje, encuentra la tarjeta y le asaltan algunas dudas más.

¿Le reembolsarán el importe pagado?

Según la normativa sanitaria del país de destino. Podrá pedir el reintegro al volver a España pero sólo le devolverán lo cobrado erróneamente (no lo que cobran normalmente a todos los usuarios del sistema de salud en el país de destino).

¿Necesita renovar la tarjeta?

La renovación de la tarjeta se puede hacer por teléfono, internet y presencialmente, tanto para los titulares como para los beneficiarios de la asistencia sanitaria. Eso sí, cuando han cambiado sus datos personales (como el domicilio) deberá actualizarlos de forma presencial antes de solicitarla por teléfono o por la Sede Electrónica.

¿Puedo ir adelantando la renovación?

Sí, podrá gestionar la renovación en los Centro de Atención e Información de la Seguridad Social hasta 30 días antes de su caducidad. En la Sede Electrónica lo podrá hacer, sin necesidad de certificado digital, hasta 60 días antes de la fecha de caducidad.

