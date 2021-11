Seguros para perros: coberturas, precios y compañías

Vivienda

Si has decidido tener un perro, adoptar una mascota, o simplemente ya convives con una, te conviene contratar un seguro de perro que te cubra tanto de los daños que pueda ocasionar a otras personas, como de las lesiones surgidas por accidente o cualquier problema derivado de la salud del animal. En este sentido, las siguientes claves te ayudarán a escoger un seguro para perros que se ajuste a tus necesidades concretas y, de este modo, puedas sentirte seguro, sin complicaciones ante imprevistos o accidentes.

Requisitos

Con el objetivo de poder contratar un seguro de perro correctamente, las compañías existentes en el mercado suelen exigir que se cumplan una serie de requisitos, como los siguientes:

– El perro debe tener entre tres meses y nueve años, aunque a partir de los 7 años de edad, algunas compañías excluyen la asistencia veterinaria dentro de sus cláusulas.

– Para poder beneficiarte de la asistencia veterinaria es necesario, además, que presentes una declaración del estado de salud del animal por escrito.

– Es obligatorio que el perro se encuentre censado, identificado correctamente mediante un microchip y con todas las pautas al día marcadas por el calendario de vacunación oficial.

– Existen coberturas especiales por el valor del perro, que otorgan al contratante una mayor indemnización en caso de enfermedad, pérdida, robo o muerte. En este caso, puedes solicitar documentos que acrediten dicho valor, como el pedigrí, la factura de compra, el coste del proceso de adiestramiento o los premios que ha conseguido en algún concurso, entre otros conceptos.

Coberturas

Por regla general, las coberturas más comunes que incluye normalmente un seguro de perro son las siguientes:

– Gastos de asistencia veterinaria en caso de accidente o enfermedad del animal, incluyendo pruebas de valoración diagnóstica, asistencia, medicamentos, cirugía y hospitalización, si fuese necesaria.

– Asesoramiento veterinario por vía telefónica e información sobre todo aquello que resulte necesario para la salud de la mascota, desde las vacunas que requiere, hasta los centros a los que puedes acudir para que se incorpore dentro de un proceso de adiestramiento.

– Asistencia veterinaria a domicilio.

– Sacrificio necesario por enfermedad prolongada o vejez y posterior eliminación del cadáver del perro. Aquí te explicamos todo lo que debes saber para enterrar a un perro y otras mascotas.

– Seguro de perro con indemnización en caso de robo o pérdida, así como todos los gastos que genere su búsqueda como, por ejemplo, la colocación de anuncios en prensa o radio que ayuden a determinar su paradero.

– Responsabilidad civil por daños a terceros, incluyendo el asesoramiento y la defensa jurídica derivada de denuncias.

– Gastos de la estancia en una residencia canina por hospitalización del propietario principal de la mascota.

Las indemnizaciones a las que dan derecho estas coberturas tienen un límite que van en relación con el precio del propio seguro de perro, pero también de lo que haya marcado la compañía para no tener que asumir demasiados riesgos.

Por ejemplo, en el caso de contratar una póliza básica con Mapfre como compañía, la cobertura de accidentes y robo te cubrirá el valor del animal con un límite de 910 euros, que se corresponde también con el máximo que se abona en concepto de gastos veterinarios por siniestro.

Del mismo modo, el resto de coberturas también tienen un tope, por lo que es esencial que leas bien todos los contratos que firmas y compares la relación calidad-precio en las ofertas existentes de las diversas empresas.

Precios de los seguros para PPP

La denominación PPP (perros potencialmente peligrosos) es la única clasificación que engloba a canes que, por sus características físicas, si atacaran podrían llegar a causar heridas de importancia o, incluso, la muerte. Este hecho no quiere decir que, bajo ningún concepto, sean razas más propensas al ataque.

Dicho lo cual, un can potencialmente peligroso necesita, como cualquier otro, una correcta y adecuada socialización que le indique cómo comportase con el resto de cánidos y con las personas. En este grupo de perros se incluyen algunas razas como, por ejemplo, el Akita Inu, el Tosa Inu, el pitbull terrier, el Staffordshire Bull Terrier, el Dogo Argentino, el Fila Brasileño, el American Staffordshire Terrier y el Rottweiler.

Además, también se tienen en cuenta los cruces existentes entre estas razas y todos aquellos perros que reúnan determinadas características, como carácter marcado, fuerte musculatura, cuello ancho, pecho robusto o cabeza de gran volumen con mandíbulas pronunciadas.

El precio de un seguro de perro potencialmente peligroso varía en función de la compañía escogida, aunque se mueve en un rango de entre 40 y 85 euros anuales.

Allianz

Los seguros para perros de Allianz tienen ciertas excepciones, puesto que no cubren la asistencia veterinaria y en la mayoría de los casos, únicamente se hacen cargo de la responsabilidad civil, o lo que es lo mismo, de la reparación de daños en un tercero mediante el abono de una indemnización.

Este seguro de perro no incluye la defensa jurídica, es decir, los costes del abogado en caso de accidente y tiene franquicia. Además, Allianz, a la hora de establecer un presupuesto, diferencia entre los perros de más de 20 kilos y los perros de menos de 20 kilos.

Mapfre

Existen modalidades de seguros para perros peligrosos en Mapfre. Además de ésta, existen otras modalidades de seguros para animales de compañía. Por ejemplo, seguro de responsabilidad civil para perros (peligrosos y no peligrosos) con garantías ante daños por accidente, robo o extravío, así como el sacrificio y eliminación del cadáver, la estancia en residencia canina por hospitalización del propietario y la defensa jurídica.

Además, como punto diferenciador, en Mapfre cuentan con un seguro veterinario para perros que incluye la asistencia en más de 200 centro y cubre el 100% de las facturas hasta el límite establecido en el contrato.

Terranea

A diferencia de las anteriores, la compañía Terranea ofrece sus servicios sin tener en cuenta los antecedentes de salud que tenga el perro y siempre desde el primer día de alta del servicio. Además, no mantiene exclusiones por edad o por raza de la mascota.

También dispone de un servicio telefónico 24 horas que es atendido por un veterinario o la clínica veterinaria asociada más cercana a tu ubicación. De este modo, consiguen una atención personalizada y cercana con sus clientes.

Si además sueles ir con tu mascota de vacaciones de forma habitual, para evitar problemas, puede servirte de gran ayuda tener un transportín para poder viajar con tu perro sin preocupaciones.

Nueva normativa razas PPP

El Gobierno quiere modificar la Ley 50/90 que es la encargada de regular y catalogar a las razas consideradas como perros potencialmente peligrosos. El objetivo es evaluar el comportamiento de cada animal sin tener en cuenta su raza para evitar prejuicios y establecer un mecanismo de validación en función del comportamiento de cada animal. En la actualidad hay 17 normativas autonómicas y el objetivo es dejar una única norma.

Qué razas son PPP

La norma actual considera perros potencialmente peligrosos a las siguientes razas:

Pit Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

American Staffodshire Terrier

Rottweiler

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Tosa Inu

Akita Inu

Además, la ley especifica que son perros peligrosos los que tengan las siguientes características.

Sean musculosos con configuración atlética, vigorosos y robustos.

Pelo corto

Fuerte carácter

Perímetro torácico de un tamaño de entre 60 y 80 centímetros y peso superior a 20 kilos.

Cabeza grande y mandíbulas grandes y fuertes.

Cuello ancho

Pecho grande y lomo musculoso

Extremidades robustas

