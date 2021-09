Sabías Que...

Gratis

Cómo adoptar un perro pequeño o un gato

NOTICIA de de Javi Navarro

En la actualidad son muchos los animales que necesitan tu ayuda y en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para adoptar una mascota. Porque miles de mascotas se abandonan cada año o las maltratan hasta que, en el mejor de los casos, llegan a una casa de acogida y después encuentran unos nuevos dueños que les quieran y den cariño. Si estás pensando en adoptar un perro pequeño como un cachorro o incluso también un gato, te contamos cómo funciona la política de adopción en las diferentes protectoras y centros de acogida para animales.

Requisitos para adoptar una mascota

Si ya sabes qué perro elegir en la perrera y quieres empezar los trámites para adoptarlo, debes saber que tienes que cumplir unos requisitos específicos:

– Ser mayor de edad, puesto que se exigirá la presentación del DNI.

– Aportar un comprobante de tu domicilio, es decir, un documento en el que se demuestre que la persona que desea adoptar es la propietaria de la vivienda donde vivirá la mascota. En el caso de un alquiler, es muy importante que el dueño de la propiedad te permita vivir con animales.

– Contrato de adopción. Se trata de un acta en el que te comprometes a cuidar del animal, manteniéndolo en unas condiciones adecuadas de espacio, tiempo, alimentación y ejercicio. Además, debes dotarle de los cuidados veterinarios que requiera y no destinarlo a la cría o reproducción.

Debes tener en cuenta que cualquier can o minino que se entregue en una protectora o entidad de adopción lo hará desparasitado y con sus correspondientes vacunas. En el caso de los perros, también llevarán microchip.

Es muy importante que notifiques cualquier cambio a la asociación sobre la situación del animal (pérdida, muerte…) y que, en caso de que no puedas hacerte cargo de él, nunca lo abandones y lo devuelvas a sus instalaciones.

Costes

La situación económica de las protectoras que te ofrecen la posibilidad de adoptar un perro o un gato es bastante delicada. En la mayoría de las ocasiones, no reciben ningún tipo de subvención ni ingreso de dinero público, es decir, se sustentan mediante las aportaciones económicas de los usuarios.

Si decides hacerte cargo de uno de sus animales, también puedes colaborar mediante una donación con el objetivo de cubrir los gastos veterinarios de tu nueva mascota mientras se ha encontrado bajo su tutela y cuidado.

Adoptar perro en Madrid

¿Qué se necesita para adoptar un perro en Madrid? En todo momento, la asociación se reserva el derecho de no entregarte el animal si considera que no cumples los requisitos anteriores.

Además, en algunas ocasiones, pueden solicitarte que les muestres el lugar donde vas a residir con el perro o gato para comprobar que el espacio cuenta con unas buenas condiciones. Para ello, durante el régimen de acogida se suele realizar un seguimiento para ver qué tal se adapta la mascota y comprobar que se cumple con el compromiso firmado.

Por otro lado, si te encuentras un animal abandonado en la calle, debes esperar un periodo de tiempo determinado por si el dueño lo ha perdido y comunica su desaparición.

¿Cuánto cuesta adoptar a un perro?

A la hora de adoptar un perro cachorro o si lo prefieres un gato, debes saber que no se trata de un trámite totalmente gratuito, puesto que la protectora o asociación necesita ingresos para seguir realizando su valiosa función.

Por regla general, el precio medio de adopción oscila entre los 180 euros (en el caso de los cachorros menores de 4 meses) y los 100 euros (para perros adultos hasta 7 años).

Sin embargo, en muchas asociaciones de animales, los perros mayores de 10 años suelen ofrecerse de manera gratuita con el objetivo de brindarles una vida mejor en un buen hogar.

Todos los perros son entregados con su cartilla de vacunas al día, esterilizados si son adultos, desparasitados interna y externamente y con el microchip. En el caso de acoger un perro cachorro, seguramente la entidad te ofrecerá la posibilidad de que lo esterilicen sus propios veterinarios cuando llegue el momento de su madurez sexual, por un precio inferior al de la media del mercado.

¿Cuánto cuesta adoptar un gato?

Varias de las vías más comunes de adopción de gatos son las protectoras, refugios, albergues y otras asociaciones sin ánimo de lucro. Prácticamente todas ofrecen la posibilidad de conocer sus animales disponibles a través de sus páginas web, redes sociales o visitándolos in situ.

En el caso de los gatos, el coste medio aproximado de una adopción se marca en función de las condiciones del animal, pero suele situarse entre los 50€ y los 100€ dependiendo, sobre todo, de su edad, ya sea cachorro o adulto.

En este importe se incluyen las revisiones veterinarias, las primeras vacunas, la desparasitación, tanto interna como externa y la colocación del microchip. Además, si son adultos, se entregan esterilizados.

Cachorros en adopción de raza

Si no puedes adoptar perros y gatos, también existen otras opciones igual de válidas y con las que puedes llevar a cabo una gran labor de ayuda. Son las siguientes:

– Donación: tanto económica, como de objetos y juguetes no peligrosos que puedan ser utilizados por los animales. Con estos pequeños detalles, se mejora su calidad de vida en los centros de acogida.

–Apadrinamiento: puedes convertirte en la madrina o en el padrino de uno o varios animales y ocuparte de su manutención hasta que un dueño decida llevárselo a su casa definitivamente.

– Voluntariado: puedes colaborar trabajando altruistamente en la organización o participar en sus proyectos solidarios, como por ejemplo, formando parte de eventos en defensa de los animales o realizando el seguimiento detallado de las adopciones.

– Casas de acogida: puedes acoger temporalmente a un perro o gato abandonado hasta que sea adoptado y encuentre un nuevo hogar fuera de la protectora.

Cómo adoptar un perro pequeño o un gato was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo adoptar un perro pequeño o un gato, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.