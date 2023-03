Sabías Que...

Bienestar

Cómo saber si estás preparado para tener un cachorro en casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

Adoptar a un perro es un decisión que no hay que tomar a la ligera. La inversión económica, la posibilidad de dedicarle el tiempo que necesita, crear un espacio en casa en el que se sienta cómodo e integrarle en la familia como un miembro más son algunos de los aspectos a tener en cuenta antes de dar el paso. Para evitar arrepentirte de la decisión y disfrutar de todos los años de la vida de tu nuevo amigo, a continuación puedes consultar los principales consejos y claves para saber si estás preparado para tener un cachorro en casa.

6 preguntas para saber si estás preparado para tener un perro

La Real Sociedad Canina de España señala cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta antes de plantearse tener un cachorro para ofrecerle el mejor cuidado y estilo de vida. Desde la entidad piden a los futuros y posibles dueños, que recaben toda la información necesaria antes de ni siquiera plantearse de adquirir el animal, puesto que es un nuevo miembro que permanecerá en el hogar durante los próximos 10 o 15 años.

Estilo de vida compatible con los cuidados que necesita el cachorro

Mantener un estilo de vida que pueda compaginarse sin problemas con los cuidados y necesidades que tiene un cachorro es fundamental. Hay que tener en cuenta que un perro va a convivir en el núcleo familiar por un periodo de entre 10 y 15 años y, durante todo este tiempo, va a necesitar muchos cuidados. Desde varios paseos al día hasta una buena higiene y alimentación.

Motivo por el que quizá tener un perro no es la mejor decisión si una persona necesita pasar mucho tiempo fuera de casa por trabajo o mantiene una vida social muy ajetreada, lo que, inevitablemente, reduce el tiempo de atención del perro.

Tiempo y dedicación

Hay que tener una regla clara. No hay un tiempo límite para adiestrar. Porque no hay un tiempo marcado o unas horas que haya que dedicar a este fin, sino que es algo que debe ser continuado. Los perros necesitan cuidados y atención constante. Dependiendo de la raza, puede que sean muy cariñosos y echen en falta mimos constantes, otros se aburren o son testarudos, por poner algunos ejemplos.

Por ello, antes de adoptar a un cachorro lo que hay que tener en cuenta es si, como dueño, puedes tener la capacidad para prestarle la dedicación y tiempo necesario para que se sienta cuidado y querido.

Es un miembro más de la familia

Un perro no es un juguete ni un objeto. Al adoptarlo, se convierte en un nuevo miembro de la familia y, por este motivo, hay que comprobar si su llegada es compatible con quienes ya habitan en la vivienda, como otros animales o personas.

Sobre todo, tener en cuenta que son animales y que aúllan de noche, hacen sus necesidades donde no deben hasta que aprenden, muerden cosas que no deberían y llenan la casa de pelos. Porque más allá de la parte bonita de tener una mascota, lo que es importante valorar antes de tomar una decisión son todas estas situaciones no tan positivas.

Infórmate sobre las normas y regulación de perros en tu ciudad

Es otro de los aspectos a considerar. Algunas ciudades tienen sus propias normativas acerca de los animales. Desde los establecimientos que dejan pasar a perros y los que no lo permiten, las obligaciones de llevar un bozal o las multas por no recoger las cacas del perro, entre otros. La cultura acerca de los perros está cambiando cada vez más y es importante tener en cuenta todas las normas antes de tomar una decisión para ahorrar conflictos o desavenencias en el futuro.

¿Tienes suficiente espacio en casa?

Dependiendo del tamaño del perro que quieras tener, así deberá de ser tu vivienda. Un animal necesita espacio y, por tanto, hay que ser realistas. Y, por ejemplo, tener claro que no es lo más recomendable tener a un perro de raza gigante en un piso.

Porque no es lo mismo a la hora de elegir a un perro, una persona que vive en un chalet que el que vive en un estudio pequeño. Sobre todo, en el segundo caso y en aquellas personas que no tienen casa en propiedad, deben tener en cuenta los aspectos sobre si tienes mascota y vives de alquiler.

Capacidad económica suficiente

Tener un perro cuesta dinero. Además de la inversión en tiempo, también hace falta una partida económica. Puedes consultar un perro de cuánto cuesta mantener un perro desde la información enlazada. De manera general, es fundamental contar con un colchón económico que permita ofrecerle una buena calidad de vida y cuidado. Higiene, comida, veterinarios, juguetes y mucho más.

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si estás preparado para tener un cachorro en casa, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.