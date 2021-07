Vivienda

Lo que cuesta mantener un perro, de 728 a 1.735 euros anuales

NOTICIA de de Jessica Pascual

El coste medio de mantener a un perro, ya sea de raza grande o pequeña, supone un gasto anual de entre 728,05 a 1.735,98 euros anuales, o lo que es lo mismo, entre 60,66 y 144,66 euros al mes. Así que si estás planteándote tener una mascota en casa, ten en cuenta todos los gastos a los que vas a tener que hacer frente. No sólo tendrás que invertir en alimentación, sino también en vacunas, juguetes, accesorios y afeitadoras, entre otros.

Desde Casacochecurro.com hemos analizado los datos del comparador de precios de Idealo para el periodo 2018-2021 para que puedas echar cuentas y hacerte una idea de la inversión mensual que supone tener una mascota en casa, tanto si es de raza pequeña, como si es de raza grande.

En las horquillas de precios que aparecen en este artículo no se contemplan los posibles imprevistos, como enfermedades o lesiones o que el perro rompa la cama y tengas que comprar otra, que la afeitadora se averíe, etcétera. Los cálculos que hemos extraído contabilizan el gasto medio que tiene que hacer el dueño de un perro sin tener en cuenta estas consideraciones. Así que a estas cantidades, tendrás que añadirle un mayor gasto si por ejemplo tu perro rompe la correa a los dos meses de comprarla.

Coste medio del mantenimiento de un perro

Ya has comprobado que tener un perro no es precisamente barato, aunque estas cantidades son aproximadas. Por ello y con motivo del Día Internacional del Perro, que se celebra cada 21 de julio, vamos a desgranar con detalle todos los gastos y productos que hay que comprar para mantener a un perro.

Comida

El gasto en comida para perros es una de las inversiones más grandes que hay que hacer para asegurar el buen estado de tu mascota. Éste es un gasto mensual, que tendrás que hacer de manera progresiva y que varía en función del tamaño del perro.

Un perro grande , de unos 30 kilos, que coma unos 500 gramos de comida al día, supone un gasto anual de 768,32 euros. Es decir, 64,02 euros al mes .

, de unos 30 kilos, que coma unos 500 gramos de comida al día, supone un gasto anual de 768,32 euros. Es decir, . Un perro mediano , de unos 12,5 kilos que coma 250 gramos de pienso todos los días, supone un gasto de 353,42 euros al año. O lo que es lo mismo, 29,45 euros al mes .

, de unos 12,5 kilos que coma 250 gramos de pienso todos los días, supone un gasto de 353,42 euros al año. O lo que es lo mismo, . Por último, un perro pequeño, de 5 kilos que coma 120 gramos de pienso todos los días, supone un gasto de 184,39 euros al año, es decir, 15,36 euros mensuales.

Afeitadoras

Los perros que tienen el pelo largo necesitan de un mantenimiento para evitar enredos y nudos por el cuerpo. Pero además del cepillado y lavado del pelo de los perros, en ocasiones es necesario recortarles y afeitarles para que les crezca pelo nuevo.

El coste medio de una afeitadora es de 84 euros. En este producto no hay distinciones entre los perros grandes o pequeños. Suelen ser inversiones a largo plazo, siempre y cuando elijas la apropiada en función del tipo de pelo de tu perro y no se atasque ni sufra averías. Ten en cuenta que para hacer los cálculos sólo contemplamos la adquisición de este producto una vez. Si se rompe o avería, tendrás que volver a comprarla y, por tanto, aumentar el coste medio anual que te supone mantener a un perro.

Accesorios

La compra de accesorios suele tener un coste de 70 euros. En esta categoría se incluyen casetas o bozales, entre otros. El precio medio es el resultado de calcular la cantidad media de productos de mayor coste, como puede ser una caseta y productos más económicos como un bozal. En los accesorios no hay diferencias en función del tamaño del perro.

Juguetes y productos básicos

Comprar juguetes, pelotas o peluches supone una inversión media de 12 euros al año. Cantidad a la que tenemos que sumar otros gastos como las correas y los arneses, que tienen un coste de entre 17 y 21 euros y las camas o las cestas que suponen una inversión de 30,66 euros. Es decir, que el coste medio de los productos básicos y los juguetes para los perros es de entre 59,66 y 63,66 euros anuales.

Vacunas y atención veterinaria

Las vacunas y visitas al veterinario de los perros tienen los siguientes costes:

El precio medio que hay que invertir en las vacunas para un perro es de entre 80 y 200 euros

A esta cantidad hay que sumarle la implantación de un microchip que suele costar unos 50 euros

Y las visitas de entre 100 y 200 euros

Por último, hay que incluir la compra de medicamentos que supone un gasto de entre 100 y 300 euros

Por tanto, el coste anual de vacunas y atención veterinaria es de entre 330 y 750 euros anuales. Además, es fundamental que tengas en cuenta que a este precio medio tienes que sumarle cualquier imprevisto que pueda surgir, sobre todo en lo relativo a la atención veterinaria.

En la siguiente imagen puedes ver de forma simplificada los principales gastos que implican el mantenimiento de los perros, sin establecer diferencias por su tamaño.

Gasto total al año y al mes

Tras detallar todos los gastos y costes que supone tener un perro y mantenerlo, puedes consultar la información de manera resumida en la siguiente tabla en la que aparece el coste anual y mensual

Gastos Raza pequeña (euros anuales) Raza mediana (euros anuales) Raza grande (euros anuales) Afeitadoras 84 euros 84 euros 84 euros Accesorios 70 euros 70 euros 70 euros Comida 184,39 euros 353,32 euros 768,32 euros Juguetes 12 euros 12 euros 12 euros Correas Entre 17 y 21 euros Entre 17 y 21 euros Entre 17 y 21 euros Camas 30,66 euros 30,66 euros 30,66 euros Vacunas Entre 80 y 200 euros Entre 80 y 200 euros Entre 80 y 200 euros Microchip 50 euros 50 euros 50 euros Visitas veterinario Entre 100 y 200 euros Entre 100 y 200 euros Entre 100 y 200 euros Medicamentos Entre 100 y 300 euros Entre 100 y 300 euros Entre 100 y 300 euros COSTE TOTAL AÑO Entre 728,05 y 1.072,05 euros Entre 897,08 y 1.321,08 euros Entre 1.311,98 y 1.735,98 euros

Gastos Raza pequeña (euros mensuales) Raza mediana (euros mensuales) Raza grande (euros mensuales) Afeitadoras 7 euros 7 euros 7 euros Accesorios 5,83 euros 5,83 euros 5,83 euros Comida 15,36 euros 29,44 euros 64,02 euros Juguetes 1 euro 1 euro 1 euro Correas Entre 1,41 y 1,75 euros Entre 1,41 y 1,75 euros Entre 1,41 y 1,75 euros Camas 2,55 euros 2,55 euros 2,55 euros Vacunas Entre 6,66 y 16,66 euros Entre 6,66 y 16,66 euros Entre 80 y 200 euros Microchip 4,16 euros 4,16 euros 4,16 euros Visitas veterinario Entre 8,33 y 16,66 euros Entre 8,33 y 16,66 euros Entre 8,33 y 16,66 euros Medicamentos Entre 8,33 y 25 euros Entre 8,33 y 25 euros Entre 8,33 y 25 euros COSTE TOTAL MES Entre 60,67 y 89,33 euros Entre 74,75 y 110,09 euros Entre 109,33 y 144,66 euros

