Vivienda

Hogar y Consumidores

DNI para mascotas, nuevo documento de identidad obligatorio para perros y gatos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los animales domésticos de compañía, perros y gatos, deberán tener un documento de identidad (DNI para animales) desde 2022. El objetivo de esta nueva medida es crear una base de datos en la que quede registrada la información básica de las mascotas así como los datos de contacto de los dueños para evitar el abandono.

La creación de este nuevo documento corre a cargo de la Dirección General de Derechos de los Animales y tiene previsto ejecutarse durante 2022. Se trata de una de las propuestas que se incluyen en el borrador del anteproyecto de la nueva Ley Animal, que está pendiente de aprobarse. Si la ley reúne los votos necesarios y, finalmente, se aprueba y publica en el Boletín Oficial del Estado, el DNI para mascotas será obligatorio.

Cómo es el DNI para animales

Este nuevo documento identificativo para los animales domésticos actúa como una herramienta complementaria del microchip y con él se podrá conocer la información básica del animal:

Nombre

Fecha de nacimiento

Vacunas

Tratamientos veterinarios o patologías

Datos personales de los dueños

El principal objetivo de este registro es poder tener un control de la cantidad de mascotas que viven en España y de los dueños de las mismas para localizarles en caso de intento de abandono o en cualquier otra circunstancia que sea necesaria. En definitiva, se busca ofrecer una mayor protección a las mascotas.

En cuanto al formato, no se ha detallado si será físico o digital. En el segundo de los casos la ficha identificativa de la mascota tendrá un código QR que permita a las autoridades acceder directamente al historial completo del animal.

Cómo solicitar el DNI para perros

De momento es una propuesta y, por tanto, no se ha detallado cómo va a ser el proceso para solicitarlo. Aunque se trata de un nuevo trámite que correrá a cargo de las Comunidades Autónomas, que a su vez estarán coordinadas entre sí. Por tanto, para solicitarlo todos los dueños de las mascotas tendrán que ponerse en contacto con las autoridades competentes de la comunidad en la que residan. Cuando los organismos oficiales publiquen más detalles sobre el proceso y la gestión de las solicitudes, lo detallaremos en esta guía.

Otras medidas de la nueva Ley Animal

El DNI para animales es una de las medidas que se contemplan en el borrador del anteproyecto de la Ley de Protección y derechos de los animales, la nueva Ley Animal, presentada en el mes de octubre de 2021 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero no es la única propuesta, sino que además de este registro de identidad en una base de datos nacional, el borrador contempla otras medidas para fomentar la protección y cuidado de los animales. Algunas de ellas son:

Las personas interesadas en tener un perro tienen que superar previamente un curso de formación que les capacite para ofrecerle un buen mantenimiento y cuidado al nuevo miembro de la casa Se establece la prohibición de sacrificio de animales de compañía El borrador propone el fin de las compras de animales para fomentar la adopción En las tiendas de animales sólo estará permitida la venta de peces Se establece la prohibición de la cría de mascotas entre particulares Prohibición de utilizar a los animales en espectáculos públicos o peleas así como de forma ambulante Prohibición de la cría no autorizada La tenencia de un máximo de cinco animales por vivienda. Aunque aquellas personas o familias que tengan más de este número en la actualidad, podrán seguir viviendo con ellas.

Multas por no recoger los excrementos de los perros censados gracias al ADN

Estas medidas no son las únicas que buscan tener un registro y control de los animales. Aunque con un fin principal distinto al DNI para perros, algunos municipios están elaborando sus propios censos caninos para identificar a las mascotas que viven en su localidad.

En estos casos el objetivo es identificar a los perros censados a través del ADN de sus heces y así poder sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de la vía pública. Es, por ejemplo, el caso de Alcalá de Henares, localidad perteneciente a la Comunidad de Madrid, y cuya medida tiene previsto implantarse en enero de 2022. Además de fomentar la limpieza y mantenimiento de las calles, con este registro e identificación de los animales de compañía se contribuye también a la tenencia responsable de las mascotas y a evitar el posible abandono.

Este tipo de medidas ya están activas en otras comunidades españolas, como en Málaga, donde la Policía Local realiza controles y análisis de los excrementos que se quedan en la calle para sancionar a los dueños y asegurarse de que todos los animales domésticos está incluidos en el registro. De hecho, no tener a la mascota inscrita en el censo de Málaga conlleva multas de entre 75 y 500 euros. Otras localidades y municipios que tienen implantadas estas medidas son la Comunidad Valenciana y Cataluña, que tienen el mismo procedimiento sancionador por no recoger los excrementos de la calle y con el fin de tener un control y registro de las mascotas que viven en las distintas localidades.

DNI para mascotas, nuevo documento de identidad obligatorio para perros y gatos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como DNI para mascotas, nuevo documento de identidad obligatorio para perros y gatos, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.