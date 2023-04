Sabías Que...

Sociedad

¿Te ha llegado la carta para estar en una mesa electoral de las elecciones del 28 de mayo? Cómo renunciar

NOTICIA de de Jessica Pascual

La participación en una mesa electoral en España es una obligación regulada por ley que se realiza mediante sorteo y que puede tocar a cualquier persona con derecho a voto mayor de 18 años. De cara a la celebración de las próximas elecciones del 28 de mayo, los distintos ayuntamientos y organismos autorizados van a enviar las cartas que obligan a determinados electores a acudir a la mesa.

Sin embargo, hay determinadas circunstancias y situaciones que eximen de esta obligación a los llamados a ejercer como presidentes, vocales o suplentes de una mesa electoral a tener que pasarse todo el día en los colegios recibiendo los votos de los electores. Pero ojo, porque estos electores que reciban la carta, pero que se ajusten a alguna de las justificaciones que le permitan librarse de una mesa electoral, tienen que renunciar formalmente a esta llamada para no incumplir la legalidad.

El sorteo que se celebra para determinar qué personas van a ser llamadas para ser vocales o presidentes de mesa en las próximas elecciones municipales va a tener lugar un mes antes de la celebración de los comicios. En concreto, se prevé que este sorteo tenga lugar entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2023. Lo que significa que, a partir del día 2 de mayo, empezarán a llegar las primeras cartas.

Cómo renunciar a una mesa electoral

Si has recibido la notificación y tienes una causa justificada para poder renunciar a participar en la mesa electoral, la forma de proceder es la siguiente:

Desde que una persona recibe la notificación de la Junta Electoral Central informándole de que tiene que formar parte de la Mesa, dispone de un plazo de siete días para justificar y documentar el motivo que le impide acudir a la cita.

el motivo que le impide acudir a la cita. En esos siete días tiene que acudir a la sede de la Junta Electoral de la Zona y rellenar una solicitud de excusa que le facilitarán en las oficinas. Además, de esta solicitud, el interesado debe presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte Fotocopia de la notificación para ser miembro de la mesa electoral Solicitud de excusa Fotocopias de los documentos específicos que justifiquen la causa de la renuncia. Hay que aportar los documentos originales para que los trabajadores verifiquen su autenticidad

Una vez presentada la solicitud de renuncia junto con la documentación, el solicitante tiene que esperar a que la junta resuelva la petición en un plazo de 5 días. Si es aceptada, el organismo debe comunicar la situación al suplente al menos 72 horas antes de las elecciones.

Si a la persona convocada a formar parte de la mesa le surge un imprevisto en las 72 horas previas a la convocatoria de las elecciones y antes de la constitución de la mesa, debe notificarlo de forma inmediata a la Junta para que contacte con el suplente.

¿Hay alguna forma de que no me toque?

Sí, si te presentas a las elecciones. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, contempla que los cargos de presidente y de vocal de las mesas son obligatorios y, por tanto, incompatibles con los candidatos a las elecciones.

¿Y si no me presento a la mesa electoral?

Si has barajado la posibilidad de no presentarte a la mesa electoral sin tener causa justificada, mejor no lo hagas. La obligación de acudir a la mesa electoral en el día de las elecciones está regulado por la LOREG, norma en la que queda reflejado que no presentarse a la mesa sin tener una justificación válida supone incurrir en un delito. Una infracción que contempla penas de entre tres meses y un año de cárcel o la posibilidad de enfrentarse a multas de entre seis y 24 meses. La normativa específica también contempla sanciones para aquellas personas de la mesa que la abandonen a lo largo de la jornada sin causa justificada o no cumplan las funciones que les han asignado.

Si quieres leer más noticias como ¿Te ha llegado la carta para estar en una mesa electoral de las elecciones del 28 de mayo? Cómo renunciar, te recomendamos que entres en la categoría de Sociedad.