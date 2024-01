Vivienda

Trámites

Estos son todos los motivos para librarte de ser mesa electoral en Galicia

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cómo puedo librarme de ser mesa electoral en las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero? Si te ha llegado la carta para ejercer como presidente o vocal de mesa en estos comicios, debes saber que existen algunas causas que permiten librarte de esta responsabilidad.

Hasta cuándo puedo renunciar a la mesa electoral en Galicia

Entre los días 20 y 24 de enero, los organismos encargados designaron a los miembros que tienen que participar en la mesa electoral de las elecciones gallegas bajo la celebración de un sorteo. De tal manera que, en función de los plazos marcados, los vecinos de los términos municipales de Galicia han tenido que recibir las cartas de la mesa electoral entre los días 23 y 27 de enero.

¿Pero, qué hacer si no puedes ir a la mesa? La normativa detalla que los llamados a las urnas tienen un plazo de 7 días a contar desde que reciben la notificación para alegar las justificaciones correspondiente para no ir a la mesa electoral. Esto quiere decir que el plazo para renunciar a la mesa se extiende hasta los primeros días de febrero.

Los motivos para librarse de la mesa electoral en Galicia

Una vez conocidos los plazos, es importante tener en cuenta cuáles son todas las causas que permiten librarse de estar en una mesa electoral de forma justificada. Se trata de un total de 19 justificaciones que van desde ser una persona con discapacidad, tener una programación quirúrgica, por tener una boda o una profesión específica con turno de trabajo en esa jornada. Puedes conocer todos los detalles de estas causas desde la información enlazada para consultar si puedes acogerte a alguna de ellas.

De manera adicional a causas concretas, la normativa electoral informa de cuál es el grupo de personas que están exentas de formar parte de una mesa electoral. Por tanto, las personas que puedan alegar alguna de las justificaciones detalladas o se ajuste al perfil de personas que pueden librarse sin justificar, pueden hacer online la solicitud de excusa para no ir a una mesa electoral. De forma fácil y sencilla. Y sin tener que salir de casa.

Consecuencias de no ir a la mesa

En el caso de no tener ninguna de las justificaciones detalladas, es importante no tomar la decisión de no presentarse, porque si no vas a una mesa electoral, el ciudadano estaría cometiendo una ilegalidad. Entre las consecuencias, destaca la multa por no ir a una mesa electoral.

Si quieres leer más noticias como Estos son todos los motivos para librarte de ser mesa electoral en Galicia, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.