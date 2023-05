Vivienda

Qué pasa si no vas a la mesa electoral

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Qué pasa si no te presentas a la mesa electoral? Los ciudadanos convocados a ser presidentes, vocales y suplentes en los colegios electorales ante la celebración de los comicios están obligados a presentarse en estos centros el día de la convocatoria electoral. Esto es, el próximo 23 de julio ante el adelanto de las elecciones generales.

¿Pero, qué pasa si una persona convocada no se presenta a la mesa? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la notificación para estar en una mesa electoral te la entregan las autoridades policiales en mano. Por lo que la excusa de no haber recibido la carta para no ir no sirve.

Me ha llegado la carta para estar en la mesa y no puedo ir

Presentarse a la mesa electoral y pasar la jornada de los comicios junto con el resto de ciudadanos en las aulas de los colegios es una obligación contemplada por ley. Es decir, que de manera general, no es posible negarse acudir a la mesa.

Por el contrario, solamente existen una serie de justificaciones que permiten librarse de una mesa electoral a los ciudadanos. Algunas de ellas son por ser pensionistas de gran incapacidad, por tener un compromiso familiar, como boda o comunión, por previsión de intervención quirúrgica o por desempeñar un cargo fundamental en alguna profesión, entre otros. En el caso de encontrarte en alguna de estas situaciones, puedes iniciar los trámites específicos para renunciar a la mesa electoral y no incumplir la ley.

Me toca mesa electoral y estoy de vacaciones

Pero ojo, porque no todo vale. El adelanto de la convocatoria electoral ha pillado a contrapié a muchas familias que tienen reservadas sus vacaciones en plena convocatoria electoral, puesto que la fecha fijada cae en 23 de julio. Precisamente, la única forma de librarte de la mesa electoral del 23 de julio si te pilla de vacaciones es presentar una alegación a la Junta Electoral Central y esperar a tener suerte en la resolución.

De lo contrario, la norma general en el caso de no recurrir es que estar de vacaciones no exime de estar en una mesa, lo que puede provocar que muchas familias tengan que hacer las maletas para acudir a esta obligación.

¿Y si no quiero ir a la mesa electoral?

Lamentablemente, no querer ir a la mesa electoral no se encuentra recogida entre ninguna de las situaciones que permiten librarse de esta obligación. Por ello, los ciudadanos que no tengan justificación para no ir a la mesa y no se presenten, están incurriendo en un delito. Tal y como recoge la ley acerca de las multas por no ir a una mesa electoral, contemplan desde penas de prisión hasta sanciones económicas bajo la norma “días-multa”.

