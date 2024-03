Trabajos

Trabajadores y Jefes

¿Tengo derecho a finiquito si me voy de la empresa?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si acabas de terminar tu relación laboral con una empresa, debes saber que tienes derecho a un finiquito. No importa si te han despido, si se ha acabado tu contrato de trabajo o si has firmado una baja voluntaria. En esta información te damos todos los detalles sobre este pago que debe hacerte la empresa. Y, ¿tengo derecho a paro si dejo un trabajo? En esta otra información también te respondemos a esta duda tan recurrente.

Finiquito por renuncia voluntaria

Sí, si acabas de terminar tu relación con la empresa tienes derecho a un finiquito. Este pago debe ser abonado al trabajador en cualquier tipo de extinción de la relación laboral, tanto si es despido como si es renuncia voluntaria, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

En el caso de que hayas solicitado una baja voluntaria deberán pagarte en el finiquito el correspondiente la siguiente cantidad:

El sueldo que te corresponde por los días trabajados tras la última nómina

La parte proporcional de las pagas extra no prorrateadas, generadas pero no percibidas

Las vacaciones que te pertenecen, pero aún no has disfrutado

Las horas extraordinarias que no te han abonado, si las hubiera

Otras cuantías pactadas previamente o que vienen reflejadas en el convenio: objetivos, bonus o gratificaciones extraordinarias

Lo cierto es que la cantidad que percibes es la misma tanto en casos de renuncia como de despido o de fin de contrato.

Ojo, existe una pequeña posibilidad de que el saldo de finiquito salga a favor de la empresa, teniendo el trabajador que abonar una cantidad. Esto podría llegar a ocurrir, por ejemplo, en el supuesto de que haya disfrutado de más días de vacaciones de las que correspondían o porque se haya adelantado el pago de una nómina.

Cuánto finiquito me corresponde

No importa si te han despedido o has renunciado de forma voluntaria a tu puesto de trabajo, tienes derecho a un finiquito. De hecho, la cuantía económica no depende del motivo por el cual se ha terminado la relación laboral. Los requisitos para calcular el finiquito dependen de otros factores, como los días de vacaciones no disfrutados o los días trabajados durante el último mes.

En este otra información puedes consultar un ejemplo práctico de cómo calcular el finiquito.

Cuándo se cobra el finiquito

Si te acaban de despedir o acabas de renunciar a tu puesto de trabajo, debes saber que estás obligado a recibir el finiquito. El momento exacto en el que recibes este pago dependerá, en esta ocasión sí, de si has sido despedido o has finalizado tu contrato de forma voluntaria. En esta otra información puedes consultar la fecha exacta de cuándo se cobra el finiquito en cada supuesto y el tiempo que tarde en realizarse el trámite.

Si quieres leer más noticias como ¿Tengo derecho a finiquito si me voy de la empresa?, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajadores y Jefes.