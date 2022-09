Trabajos

Trabajadores y Jefes

Ejemplo práctico: Cómo calcular el finiquito que te corresponde

NOTICIA de de Jessica Pascual

El finiquito es una cantidad de dinero a la que tienen derecho todos los empleados que pongan fin a su relación laboral con una empresa. La cantidad exacta que puede recibirse en este concepto varía en función del salario, de las vacaciones no disfrutadas y de las pagas extraordinarias, entre otros. Si quieres saber a cuánto dinero tienes derecho, en esta guía puedes consultar un ejemplo práctico de cómo hacerlo por pasos. Para que puedas usar esta guía a modo de tutorial para echar tus propias cuentas adaptadas a la situación personal.

Antes de entrar en materia, no hay que confundir el finiquito con la indemnización. Si lo que te interesa es calcular la indemnización al ser despedido, te lo contamos con detalle en la información enlazada.

Diferencias entre finiquito e indemnización

Lo primero es distinguir finiquito de indemnización porque aunque ambos conceptos tengan relación, son dos cuestiones totalmente distintas.

El finiquito es el documento que toda empresa tiene que entregar a sus trabajadores cuando finaliza una relación laboral. Este debe entregarse independientemente del motivo del fin de la relación, ya sea por un despido, por fin de contrato o por una baja voluntaria. Mientras que la indemnización solo la recibe un trabajador al ser despedido, con la excepción de que sea procedente o disciplinario. En estos casos no hay derecho a indemnización.

Es decir, que el finiquito puede recibirse independientemente de que el trabajador tenga derecho a indemnización o no. Porque es la cantidad de dinero que una empresa debe pagar al trabajador cuando finaliza su relación laboral porque le corresponde.

Qué debe incluir el finiquito

El finiquito o cálculo de liquidación es un papel en el que deben aparecer todas las cantidades al detalle a las que tiene el derecho a percibir un trabajador al término de la relación laboral. Esta cantidad es la que resulta del dinero proporcional que le corresponde a cada trabajador por los días trabajados, las vacaciones no disfrutadas y las pagas extraordinarias, entre otros.

En resumen, la liquidación debe contener los días de salario que haya trabajado en el mes de la fecha de despido, la parte proporcional de las pagas extra, esto es, verano y Navidad, según corresponda. Y, además, la parte de vacaciones no disfrutadas, puesto que aunque la legislación establece que primero hay que disfrutar las vacaciones si no pudiera ser así, el empresario debe compensarlas económicamente.

Firma de finiquito

Para que tenga validez, el finiquito tiene que estar firmado por el trabajador siempre que esté de acuerdo de las condiciones y dinero ofrecido por la empresa. En el caso de no estar de acuerdo, debe reflejar en el papel que no está conforme. Es un trámite obligatorio en el que el trabajador tiene que dejar constancia de que ha recibido el documento, pero que no está de acuerdo con lo ofertado.

Cómo calcular el finiquito

A la hora de calcular el finiquito, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que la forma de hacer las cuentas no varía por el motivo que haya causado el fin de la relación laboral. Es decir, que tanto si te han despedido, has solicitado la baja voluntaria o ha finalizado el contrario, la forma de calcular el finiquito es la misma. Para saber el finiquito que corresponde en cada caso, hay que tener en cuenta las diferentes partidas de dinero:

Días trabajados desde que el empleado ha recibido la última nómina, es decir, del último mes.

Los días de vacaciones no disfrutadas.

Parte proporcional de las pagas extra no prorrateadas que no se han percibido.

Otras cuantías que no haya percibido el trabajador, como las horas extras no cobradas.

EJEMPLO DE CÁLCULO DE FINIQUITO

Para explicar con mayor claridad el proceso de cálculo, tomamos como referencia el siguiente ejemplo:

Un empleado que lleva varios años en una compañía, finaliza la relación laboral con su empresa el día 18 del mes junio de 2022. Tenía un sueldo de 1.200 euros al mes y derecho al cobro de dos pagas extraordinarias al año, la de Navidad y la de verano por la misma cantidad. Durante estos 6 primeros meses ha disfrutado de 7 días de vacaciones de los 22 a los que tiene derecho.

Para calcular el finiquito hay que hacer tres cuentas distintas y, después, sumar los resultados:

1. Días trabajados

Lo primero es calcular el salario correspondiente al último mes trabajado.

Si el empleado finaliza la relación laboral justo en el último día del mes, el salario no variará, es decir, que cobrará los 1.200 euros. Pero si la relación termina antes de completar el mes, hay que hacer los cálculos necesarios para conocer el sueldo que le corresponde por esos días trabajados.

Para ello lo que hay que hacer es calcular el día del sueldo que recibe de forma diaria. Si tiene un sueldo fijo, hay que dividir ese salario entre 30 días y después multiplicarlo por la cantidad de días trabajados.

Lo vemos con el ejemplo explicado:

Si un trabajador recibe un sueldo de 1.200 euros al mes, esto significa que al día recibe 40 euros.

Si ha finalizado la relación laboral el día 18 del mes, la cantidad de sueldo que le corresponde por esos 18 días es la siguiente:

40 euros al día por 18 trabajados es igual a 720 euros. Esta es la cantidad de sueldo que le corresponde a este trabajador de los días del último mes trabajado.

2. Calcular las vacaciones no disfrutadas

Para calcular el dinero que corresponde a un trabajador por los días de vacaciones que no ha disfrutado, antes hay que aclarar cuántos días de vacaciones corresponden por año trabajado. Aclarado este punto, para este ejemplo tomamos la regla general que es que un empleado puede disfrutar de 30 días naturales al año.

Si el empleado ha sido despedido el día 18 de junio, esto supone que ha trabajado un total de 168 días. El cálculo es el siguiente:

5 meses (de enero a mayo) por 30 días 150 días. Más los 18 del mes de junio, un total de 168 días. Esta es la cantidad de días que ha trabajado en este último año. Para saber los días de vacaciones que le corresponden por este periodo, el cálculo es el siguiente.

Si por un año de trabajo a un empleado le corresponden 30 días de vacaciones, por 168 días le corresponden 13,80 días de vacaciones.

La cuenta que hay que hacer es una regla de tres. Multiplicar los 30 días de vacaciones por los 168 trabajados y dividirlo entre 365.

Del total de los 13,80 días de vacaciones que le corresponden, el empleado ha disfrutado un total de 7. Esto quiere decir que la empresa tiene que pagarle al empleado por los 6,80 días de vacaciones que le corresponden y no ha disfrutado.

Para saber el dinero correspondiente por esos días, hay que hacer el siguiente cálculo: 6,80 días de vacaciones por el sueldo diario (50 euros) es igual a 340,41 euros en concepto de vacaciones.

3. Calcular las pagas extra

Es la última cuenta que hay que hacer. Aunque antes de proceder con el cálculo hay que tener en cuenta que las pagas solo se contabilizan de cara al finiquito si no se prorratean, es decir, que se pagan en dos mensualidades y no se reparten mes a mes.

En el caso de este empleado, tiene derecho a dos pagas extraordinarias. Una la recibe el 31 de mayo y otra el 30 de noviembre. La de verano ya la ha recibido. Para calcular la de Navidad hay que hacer la siguiente cuenta:

Hay que conocer el tiempo que transcurre entre dos pagas, que es de 6 meses, para conocer la cantidad de dinero al día que puede recibir el trabajador por la paga.

1.200 euros de paga entre 6 meses (180 días) es igual a 6,66 euros al día.

Ahora hay que calcular el tiempo transcurrido entre que recibió la última paga y la fecha de finalización del contrato. Desde el 21 de mayo hasta el 18 de junio han transcurrido 18 días.

6,66 euros por 18 días de trabajo es igual a 120 euros. Esta es la cantidad que le corresponde a este empleado de la paga de Navidad.

Cálculo total del finiquito

Por último, para conocer qué finiquito corresponde, hay que sumar el salario correspondiente al último mes de trabajo, más el importe de las vacaciones no disfrutadas, más la cuantía correspondiente por la paga extra.

Esto es: 720 (salario) más 340,41 (vacaciones) más 120 (pagas) igual a 1.180,41 euros de finiquito.

Si quieres leer más noticias como Ejemplo práctico: Cómo calcular el finiquito que te corresponde, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajadores y Jefes.