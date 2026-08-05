Todo lo que debes saber antes del eclipse total del 12 de agosto: mapa, horarios, duración y mejores lugares para verlo

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

España vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las últimas décadas. El eclipse total de Sol atravesará parte del país y permitirá contemplar un espectáculo excepcional que no volverá a repetirse con estas características en muchos años. Estas son las zonas donde mejor se verá, los lugares donde apenas será visible, cuánto durará, cómo observarlo con seguridad y por qué conviene empezar a planificar la jornada desde ahora.

El próximo 12 de agosto de 2026 quedará marcado en el calendario de millones de personas. España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que atraerá tanto a aficionados como a expertos y que convertirá numerosos municipios en puntos privilegiados para la observación.

No todas las zonas del país vivirán el eclipse de la misma manera. Mientras algunos territorios quedarán completamente bajo la sombra de la Luna durante varios minutos, en otros el eclipse será únicamente parcial e incluso habrá lugares donde apenas se apreciará.

Además, este eclipse forma parte del denominado Trío de Eclipses, una serie excepcional de tres grandes eclipses visibles desde España entre 2026 y 2028.

¿Qué ocurrirá exactamente el 12 de agosto?

Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, ocultando completamente el disco solar durante unos minutos.

Durante ese breve intervalo el cielo se oscurece como si anocheciera, desciende ligeramente la temperatura y únicamente permanece visible la corona solar, uno de los espectáculos naturales más impresionantes que pueden contemplarse desde la Tierra.

España será uno de los países privilegiados para observar este fenómeno, aunque la experiencia dependerá mucho del lugar desde el que se contemple.

Dónde se verá mejor el eclipse total en España

La franja de totalidad recorrerá el norte y noreste de la Península, permitiendo contemplar el eclipse en toda su magnitud desde numerosos municipios. Las zonas situadas dentro de esta banda disfrutarán de varios minutos en los que el Sol desaparecerá completamente tras la Luna, ofreciendo la experiencia más espectacular del evento.

Entre los territorios que se encuentran dentro o muy próximos al recorrido destacan distintas zonas del norte peninsular, donde la duración de la totalidad será mayor y las condiciones de observación resultarán especialmente favorables si la meteorología acompaña.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares, y pasará por numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma.

Lugar Cómo se verá Inicio Máximo Duración de la totalidad Altura del Sol Observación clave A Coruña Total 19:31 horas 20:28 horas 76 segundos 12° El eclipse finalizará a las 21:22, antes de la puesta de Sol prevista para las 21:41. Burgos Total 19:33 horas 20:29 horas 104 segundos 8° El Sol se pondrá antes de que termine completamente la fase parcial. Palma Total 19:38 horas 20:32 horas Consultar municipio exacto 2° El Sol estará extremadamente bajo y cualquier obstáculo hacia el oeste puede impedir la observación. Oviedo Total Consultar visor oficial Alrededor de las 20:28 Consultar municipio exacto Sol bajo La línea de centralidad pasa muy cerca de Oviedo y Avilés. León Total Consultar visor oficial Alrededor de las 20:29 Consultar municipio exacto Sol bajo Es una de las capitales señaladas expresamente por el IGN dentro de la franja de totalidad. Bilbao Total Consultar visor oficial Alrededor de las 20:29 Consultar municipio exacto Sol bajo La capital vizcaína está confirmada por el IGN dentro de la trayectoria total. Zaragoza Total Consultar visor oficial Alrededor de las 20:30 Consultar municipio exacto Sol muy bajo El horizonte oeste deberá estar completamente despejado. València Total Consultar visor oficial Alrededor de las 20:31 Consultar municipio exacto Sol muy bajo La capital está incluida expresamente por el IGN entre las atravesadas por la franja total. Aranda de Duero Total, cerca de la centralidad Consultar visor oficial Alrededor de las 20:29 De las más favorables de su entorno Sol bajo Su proximidad a la línea central favorece una totalidad más prolongada. Soria Total, cerca de la centralidad Consultar visor oficial Alrededor de las 20:30 Consultar municipio exacto Sol bajo Figura entre los puntos próximos al eje central de la sombra. Peñíscola Total, cerca de la centralidad Consultar visor oficial Alrededor de las 20:31 Consultar municipio exacto Sol muy bajo La costa y un horizonte marítimo despejado pueden favorecer la observación.

Los horarios indicados como “alrededor de” sirven únicamente para explicar el avance general de la sombra. Para publicar la hora exacta y la duración concreta debe consultarse cada municipio en el portal oficial Trío de Eclipses, ya que diferencias de pocos kilómetros pueden alterar la duración y la visibilidad por el relieve. El visualizador oficial permite comprobar también la altura del Sol, el porcentaje de oscurecimiento y las sombras provocadas por las montañas.

Por tanto, Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias y buena parte de las provincias del sur y sureste no entrarán en la totalidad. Desde estos territorios la Luna ocultará una parte importante del disco solar, pero no se producirá la oscuridad completa ni podrá observarse la corona a simple vista.

Canarias también verá el fenómeno de manera parcial y con horario insular. La referencia general de las 20:27 en la Península y Baleares corresponde aproximadamente a las 19:27 en Canarias, aunque el máximo exacto debe comprobarse por municipio.

Horario previsto del eclipse

Aunque el horario exacto dependerá de cada localidad, el fenómeno se desarrollará durante la tarde del 12 de agosto.

El eclipse atravesará varias fases:

Inicio del eclipse parcial.

Comienzo de la totalidad en las zonas privilegiadas.

Máximo del eclipse.

Fin de la totalidad.

Final del eclipse parcial.

Las diferencias entre municipios pueden alcanzar varios minutos, por lo que resulta recomendable consultar previamente los horarios específicos del lugar desde el que se vaya a observar.

Cómo ver el eclipse sin poner en riesgo la vista

Observar un eclipse solar requiere adoptar precauciones muy estrictas.

Nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección homologada, ni siquiera cuando gran parte de su superficie esté cubierta por la Luna.

Los especialistas recomiendan:

Utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses.

No emplear gafas de sol convencionales.

No observar el Sol mediante prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos.

Supervisar especialmente a los niños durante toda la observación.

Solo durante la totalidad —cuando el Sol queda completamente oculto y únicamente en la franja donde el eclipse sea total— puede retirarse brevemente la protección para contemplar la corona solar. En cuanto reaparece el primer destello del Sol, debe volver a utilizarse inmediatamente.

Los mejores lugares para disfrutar del eclipse… y también de las Perseidas

Si vas a desplazarte para contemplar el eclipse, conviene elegir zonas con baja contaminación lumínica, horizonte despejado y buenas previsiones meteorológicas.

Muchos de esos lugares son también perfectos para permanecer allí durante la noche y observar otro de los grandes espectáculos astronómicos del verano: la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Si estás buscando los mejores destinos para ambas observaciones, puedes consultar esta guía con los mejores lugares de España para ver las Perseidas sin contaminación lumínica, que reúne algunos de los enclaves más recomendables para disfrutar del cielo nocturno.

Por qué este eclipse será histórico

El eclipse del 12 de agosto de 2026 no será un fenómeno aislado.

Forma parte del denominado Trío de Eclipses, una sucesión excepcional de eclipses visibles desde España que continuará en 2027 y 2028.

Una circunstancia así resulta extraordinariamente poco frecuente y convierte a nuestro país en uno de los grandes escenarios mundiales para la observación astronómica durante los próximos años.

Esta sucesión de fenómenos atraerá a miles de aficionados, investigadores y turistas procedentes de numerosos países, impulsando el llamado turismo astronómico y situando a España como uno de los destinos internacionales de referencia para la observación del cielo.

Consejos para preparar la jornada

Para disfrutar plenamente del eclipse, los expertos recomiendan organizar la observación con antelación.

Consultar la previsión meteorológica unos días antes.

Llegar con varias horas de margen para evitar atascos.

Buscar un lugar con horizonte despejado.

Llevar agua, protección solar y ropa adecuada.

No olvidar las gafas homologadas para eclipses.

Si vas a fotografiarlo, utilizar filtros específicos para proteger la cámara.

Llevar batería externa para móviles y cámaras.

Todo apunta a que será una de las jornadas astronómicas más multitudinarias que se recuerdan en España, por lo que planificar el desplazamiento con tiempo puede marcar la diferencia entre disfrutar plenamente del fenómeno o quedarse sin un buen lugar desde el que contemplarlo.