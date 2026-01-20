Quedó con él por una aplicación de citas y acabó maniatado toda la noche: condena en Castellón

NOTICIA de de Javi Navarro

Quedaron para conocerse a través de una aplicación de citas y la cita acabó convirtiéndose en una noche de terror. Un juzgado ha condenado a más de cinco años de prisión a un hombre que secuestró y robó a la persona con la que había quedado en su propia vivienda, con el objetivo de sacar dinero de sus tarjetas bancarias. El caso incluye además penas de cárcel para un segundo asaltante y para dos familiares que usaron parte del botín a sabiendas de su origen ilícito.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a un hombre que secuestró y robó a la persona con la que había quedado a través de una aplicación de citas, en la vivienda de la víctima, con la intención de obtener dinero de sus tarjetas bancarias.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda del tribunal y fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, considera al acusado autor de un delito de detención ilegal en concurso con un delito de robo, así como de un delito de estafa en grado de tentativa. Además de la pena de prisión, se le impone la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años.

El fallo también condena a un segundo acusado a 18 meses de prisión por un delito de robo, al haber participado activamente en el asalto, así como a dos mujeres —madre y hermana del principal condenado— a seis meses de cárcel cada una por un delito de receptación, al haber utilizado parte de los objetos sustraídos pese a conocer su origen ilícito.

Así se produjo el secuestro y el robo

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2021, cuando el principal condenado y la víctima contactaron a través de una aplicación de citas y acordaron encontrarse en el domicilio de esta última, situado en un municipio de la comarca de la Plana Baixa.

Una vez en la vivienda, el agresor cogió un cuchillo de la cocina y amenazó al perjudicado para que le facilitara los códigos de sus tarjetas bancarias. A continuación, le ató las manos con un cable y lo mantuvo maniatado durante toda la noche, privándole de libertad.

Sobre las seis de la mañana, el asaltante abandonó la vivienda tras sustraer ropa, joyas, varios teléfonos móviles, un televisor y dinero en efectivo. En ese momento, el segundo condenado le esperaba en la calle con un coche, en el que cargaron el botín antes de huir del lugar.

Intento fallido de sacar dinero con las tarjetas robadas

Al día siguiente del asalto, el principal acusado intentó retirar dinero en una sucursal bancaria de Puçol utilizando las tarjetas sustraídas, aunque no consiguió realizar la operación, lo que dio lugar a la condena por estafa en grado de tentativa.

Registro policial y recuperación de parte del botín

El 6 de mayo de 2022, las fuerzas de seguridad practicaron una entrada y registro en el domicilio de los asaltantes, situado en una localidad de l’Horta Nord, donde convivían con las dos mujeres posteriormente condenadas.

Durante el registro, los agentes localizaron parte de los objetos robados, entre ellos el televisor, varias prendas de ropa y algunas joyas. La sentencia considera probado que la madre y la hermana del principal condenado utilizaron los teléfonos móviles sustraídos pese a saber que procedían de un delito, lo que fundamenta su condena por receptación.