Dejar las compras para el final sale caro: un 22% de españoles paga más por retrasar los regalos de Navidad

Los regalos de última hora acaban costando de más y no solo en estrés. Un 22% de los españoles reconoce que ha terminado pagando más por dejar las compras de Navidad para última hora. Es una de las conclusiones del último estudio de Klarna sobre hábitos de consumo, que además pone cifras al arranque de la campaña: el ticket medio de las primeras compras navideñas de 2025 supera los 100 euros en las categorías más típicas de regalos, con la tecnología y la electrónica a la cabeza (414€), seguida de entretenimiento (248€) y juguetes (112€).

La cuenta atrás para la Navidad vuelve a traer uno de los mayores esfuerzos económicos del año para los hogares españoles. Según Klarna —banco digital global y plataforma de pagos flexibles—, tras esas tres categorías aparecen belleza y cuidado personal (101€) y moda (100€), muy cerca del umbral de los 100 euros.

El coste de retrasar las compras: más caro y más estrés

La escena es conocida: lista de regalos, poco tiempo y la tentación de dejarlo todo para el final. En España, un 38% asegura no posponer sus compras navideñas, pero un 22% admite que ha pagado más por hacerlo tarde, “debido a limitaciones económicas”, según el estudio de Klarna.

Beauty, un clásico bajo el árbol: el 42% de las mujeres lo pide

Los regalos de belleza vuelven a posicionarse como una apuesta segura. Según el Beauty Report 2025 de Klarna, un 42% de las mujeres españolas dice que le haría “especial ilusión” recibir productos de maquillaje o de cuidado para la piel y el cabello esta Navidad.

El informe explica por qué: un 56% percibe estos regalos como un detalle personal, especial y pensado para mimar.

El “regalo delicado”: el riesgo de fallar en marca, tono u olor

Ahora bien, no todo es tan sencillo para quien compra. Un 31% afirma que los regalos beauty son “delicados” —por el riesgo de equivocarse con la marca, el tono, el olor o la textura—, por lo que la recomendación del comunicado es clara: prestar atención para convertirlo en un acierto.

Bienestar y moda también suben al podio de favoritos

El universo beauty no compite solo. Entre las preferencias para regalar estas fiestas también destacan las experiencias de bienestar (35%) y la moda y accesorios (33%), con protagonismo en las listas de deseos de la temporada.

Promociones, comparadores e IA: así se intenta ahorrar al comprar online

Klarna detecta un cambio en la forma de comprar: los consumidores españoles recurren cada vez más a promociones (53%), comparadores de precios (29%) y herramientas de IA (18%) —incluidas las disponibles en la web y la app de Klarna— para ajustar el gasto sin salirse del presupuesto.

Electrónica en Navidad: iPhone, Dyson e impresoras 3D entre lo más vendido

La tecnología vuelve a ser una de las categorías estrella en estas fechas. En el marco del Black Friday, la electrónica fue la tercera categoría que más interés generó, solo por detrás de ropa y calzado y ocio y deporte.

Según los datos de Klarna, desde el inicio de los descuentos, lo más vendido en esta categoría incluye iPhones, productos de cuidado capilar Dyson e impresoras 3D.

