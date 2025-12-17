La Navidad de 2025 mantiene el consumo estable: 580 euros de gasto total y 411 euros solo en regalos

El consumo navideño de 2025 se mueve en un escenario de estabilidad, con cifras muy similares a las del año pasado, aunque con matices según qué se mida. El Observatorio Cetelem sitúa el gasto medio total previsto para estas fiestas en 580 euros (frente a los 583 euros de 2024), mientras que el estudio de Oney calcula que el gasto medio en regalos será de 411 euros, un 4,8 % más que en 2024.

La diferencia no es menor: el dato de Cetelem se refiere al presupuesto navideño global —regalos, alimentación, decoración y otros gastos—, mientras que Oney pone el foco en el desembolso destinado específicamente a regalos.

Más intención de gastar “algo más”, pero sin grandes cambios

Según el Observatorio Cetelem, el 48 % de los españoles afirma que gastará estas Navidades lo mismo que el año pasado, mientras que un 32 % asegura que gastará más —seis puntos por encima de 2024— y un 21 % prevé recortar su presupuesto.

En paralelo, Oney recoge un patrón parecido en el gasto en regalos: un 53,4 % cree que gastará lo mismo, un 18,5 % afirma que gastará más y un 28,1 % asegura que gastará menos.

¿Cuánto se gasta en regalos? Oney detalla tramos y perfiles

El informe de Oney desglosa el presupuesto previsto para regalos:

33,4 % : entre 200 y 399 euros

: entre 28,8 % : menos de 200 euros

: 18,5 % : entre 400 y 599 euros

: entre 6,4 % : entre 600 y 799 euros

: entre 12,9 %: 800 euros o más

Además, señala que los más jóvenes serán los que menos gastarán en regalos, con una media de 259,6 euros.

Cetelem, en cambio, destaca que el grupo de 40 a 44 años eleva el gasto total previsto hasta los 648 euros, un 12 % por encima de la media general.

Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha, a la cabeza en gasto en regalos

Oney también observa diferencias claras por comunidades autónomas en el gasto en regalos. Los territorios con mayor desembolso medio por persona son:

Canarias : 546,1 euros

: Extremadura : 545,5 euros

: Castilla-La Mancha: 505,1 euros

En el lado contrario se sitúan:

Baleares : 181,6 euros

: Aragón : 268,2 euros

: Cantabria: 305 euros

Perfumes, moda y juguetes: lo más comprado, con diferencias entre estudios

Los dos análisis coinciden en que el consumo sigue muy ligado a regalos “clásicos”, aunque cada informe ordena el ranking de forma distinta.

Según Cetelem, el top de compras navideñas lo forman:

Perfumes (47 %)

(47 %) Moda (43 %)

(43 %) Juguetes (35 %) —con una caída de 8 puntos respecto a 2024—

(35 %) —con una caída de respecto a 2024— Calzado y complementos (35 %) —sube 5 puntos —

(35 %) —sube — Libros (32 %)

En el caso de Oney, los regalos más citados son:

Moda (52,6 %)

(52,6 %) Tecnología (46,1 %)

(46,1 %) Viajes (29,1 %)

Oney añade un detalle por género: las mujeres declaran más compras en moda, salud y bienestar, belleza y juguetes, mientras que los hombres concentran más presupuesto en tecnología.

Tiendas físicas vs online: sigue ganando “ver y elegir”, pero crece la mezcla

El estudio de Oney indica que casi 4 de cada 10 españoles (38,6 %) prefieren comprar en tiendas físicas para ver el producto, frente a un 31,9 % que opta por el comercio online. Además, 1 de cada 3 consumidores afirma que combina ambas opciones.

Uno de cada cuatro se plantea financiar las compras navideñas

En un contexto de precios ajustados y presupuesto vigilado, la financiación se consolida como una opción presente en el consumo navideño, sobre todo entre jóvenes. Oney señala que el 25,8 % de los españoles se ha planteado financiar sus compras:

6,4 % solicitará un préstamo personal

solicitará un 19,4 % optará por aplazar pagos si el comercio lo permite

Además, un 41,6 % reconoce que tiene en cuenta los descuentos y estrategias de marketing al comprar regalos, mientras que un 35 % afirma que no se fija en ello.

La segunda mano crece: más interés, pero menos presupuesto

El Observatorio Cetelem destaca el avance de la segunda mano y los productos reacondicionados como alternativa para regalos. Un 34 % de los españoles tiene intención de comprar este tipo de artículos —cuatro puntos más que en 2024—, aunque el gasto medio destinado a estas compras será un 8 % inferior al del año pasado.

Entre los productos de segunda mano más buscados aparecen:

Libros (15 %)

(15 %) Moda (13 %)

(13 %) Juguetes (12 %)

(12 %) Tecnología (10 %)

(10 %) Calzado y complementos (7 %)

Cetelem añade que siete de cada diez compras de segunda mano se realizarán por internet, aunque esta cifra baja seis puntos respecto a 2024, y que la falta de confianza en el producto y la ausencia de garantías siguen siendo las principales barreras.

La voz de Oney: “Black Friday es un punto de inflexión”

Oney enmarca esta planificación del gasto en el efecto arrastre de las promociones previas a Navidad. Xochitl Gonzalez Mora, CMO de Oney España, explica que “el Black Friday es un punto de inflexión para el consumo navideño en España. Lejos de limitarse a descuentos puntuales, actúa como un potente reclamo que anima a los españoles a adelantar y organizar sus compras, destinando parte importante de su presupuesto a los regalos navideños. En este marco, contar con soluciones de pago flexibles y responsables es clave para ayudarles a planificar mejor y vivir unas fiestas con mayor tranquilidad”.