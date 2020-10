Sabías Que... Una tienda con la entrada abierta emite una tonelada de CO2 al mes por la climatización

Un único comercio emite a la atmósfera más de una tonelada de CO 2 al mes a base de derrochar la energía de la climatización del aire acondicionado si tiene las puertas abiertas. Estos datos se desprenden del estudio Mentes abiertas, puertas cerradas, desarrollado por la CECU en cuatro grandes ciudades españolas.

El compromiso de CECU con el medio ambiente, ha llevado a realizar el proyecto Mentes abiertas, puertas cerradas, un estudio sencillo, aunque muy necesario, que ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa. En el acto han intervenido tanto Ana Etchenique, miembro de CECU y coordinadora del proyecto, como David Mateos y José Carlos Puentes por parte de Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, respectivamente, entidades que han sido invitadas a participar en esta presentación.

El proyecto, con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente, supone un llamamiento a los comercios para que no derrochen la energía de su climatización manteniendo las puertas abiertas. Durante su ejecución, se han recorrido durante los meses de verano las zonas comerciales del centro de cuatro grandes ciudades de nuestro país (Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla) y de tres poblaciones que acogen cada año a un gran número de turistas (Torremolinos, Marbella y Benidorm). En cada local que tenía las puertas abiertas, a pesar de tener conectado el aire acondicionado, se ha medido, a mediodía, la temperatura de la calle y la del interior del comercio.

Con la información recogida se ha elaborado una base de datos a partir de la cual se ha calculado el consumo de energía de cada local y su equivalencia en emisiones de CO 2 . Así, se ha obtenido algún dato destacable, como, por ejemplo, el hecho de que un único comercio sea capaz, sólo en los meses de verano, de emitir a la atmósfera más de una tonelada de CO 2 al mes a base de derrochar la energía con las puertas abiertas. Si el total de comercios en España se acerca al millón de tiendas, imaginemos lo que ocurriría si todos decidieran mantener las puertas abiertas y la refrigeración en marcha. Además, el mero hecho de cerrar las puertas ahorraría a las tiendas un 75% de su factura eléctrica.

Estas cifras nos dan una imagen de la relevancia que este gasto innecesario tiene en el cambio climático y en el incumplimiento por parte de nuestro país de los objetivos del Protocolo de Kioto. En este sentido, como parte de las actividades del proyecto, se remitirá una carta a cada uno de los comercios analizados en la que se les comunicarán los datos de su local y lo que estos significan como ineficiencia energética y en emisiones de CO 2 , adjuntándoles también una explicación sobre lo que supone el cambio climático y el Protocolo de Kyoto e información sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

La parte positiva, según ha destacado en la presentación Ana Etchenique es que «el coste que tiene para los comercios el utilizar la energía de una forma mucho más eficiente y sostenible es cero: sólo tienen que cerrar las puertas» de su local. Por lo tanto, «no hay excusas». Todo ello teniendo en cuenta, además, que en una encuesta realizada por CECU sobre los motivos por los que un consumidor elije un local determinado para tomar algo o hacer sus compras, los ciudadanos nunca mencionan el hecho de que las puertas estén abiertas entre sus preferencias,

Al respecto, las entidades ecologistas que han participado en esta presentación han destacado la importancia de proyectos como este, que ponen el acento en actividades cotidianas que repercuten en el medio ambiente de forma significativa. Desde Amigos de la Tierra se ha querido destacar que España es uno de los países más ineficientes desde el punto de vista del uso de la energía y que, hay que concienciar en que lo que hace falta «es un cambio en el estilo de vida», para lo que es necesario ofrecer al ciudadano una información completa.

Ecologistas en Acción, por su parte, ha incidido en la necesidad de reducir el consumo de energía eléctrica «al ser el factor que más emisiones contaminantes produce».

En definitiva, lo que CECU busca con este proyecto es pedir a comerciantes y consumidores un consumo y actitud más adecuada. Por un lado, a las tiendas, para que inviertan la tendencia y comprendan que buena parte de los ciudadanos valorarán positivamente cualquier detalle que muestre sensibilidad medioambiental y, por otro, a los ciudadanos que quieren practicar un consumo coherente demanden a los comercios de su ciudad que dejen de derrochar energía y mantengan sus puertas cerradas.

La energía que derrochan los centros comerciales en Navidad: hasta un 25% se podría ahorrar

Los más de 650 centros comerciales que actualmente tienen sus puertas abiertas podrían ahorrar sólo en estas fiestas navideñas 21,5 millones de euros en su factura energética si controlaran su consumo energético al segundo, según las estimaciones realizadas por la división de Eficiencia Energética del Grupo Euroconsult. Este ahorro se obtendría de una factura global de 86 millones de euros en el mes de diciembre, que es uno de los periodos del año de mayor flujo comercial y gasto energético. Y es que solo el alumbrado especial de Navidad con el que se engalanan las grandes superficies por estas fechas supone ocho millones de euros, que se suman a los 78 millones de recibo mensual en diciembre que, comparado con el consumo en una temporada normal de ventas, supone un aumento del 88,6%.

De hecho, el consumo en diciembre supera considerablemente al de los meses de primavera, otoño y parte del verano. También varían los costes energéticos en función de los tramos horarios, siendo más caras las franjas de mediodía y de última hora de la tarde y la noche. El Grupo Euroconsult estima que si bien el gasto energético se ha ido reduciendo gradualmente en los últimos años para ajustar costes, lo cierto es que una gestión energética en tiempo real de los centros comerciales permitiría lograr un ahorro adicional de 147 millones anuales sobre un factura global de 588,3 millones.

Consumo y ahorro globales en los centros comerciales

Nº centros comerciales (1)

Consumo energético en kWh/año

Gasto energético en euros/año

Ahorro energético en euros/año

Durante todo el año

657 6.059 millones 588,3 millones 147 millones Diciembre (Navidad)

657 555 millones 86 millones 21,5 millones

(1) Datos de 2011 de Jones Lang LaSalle. Para 2012 se espera que sean otros 21 centros más.

Esta medida generaría ahorros contantes y sonantes en todos los centros comerciales en función de su tamaño, aunque se dejaría notar más en aquellos con una superficie bruta alquilable (SBA) por encima de los 40.000 metros cuadrados y en los muy grandes, con más de 80.000 metros. Precisamente, en estos últimos años se ha puesto de moda la construcción de enormes superficies comerciales, algunas entre las más grandes de Europa, como son Puerto Venecia en Zaragoza y Marineda City en A Coruña.

Así, este tipo de centros, con más de 200.000 metros cuadrados de SBA, pueden llegar a gastar en consumo energético de casi ocho millones de euros anuales sólo en las zonas dedicadas a tiendas, sin contar las zonas comunes, cuyos gastos se incluyen en las rentas del alquiler cobradas a los arrendatarios, en su mayoría tiendas de ropa y locales de ocio.

Precisamente, el gestor energético encargado de monitorizar los consumos permite al responsable del centro comercial conocer al detalle qué tiendas están consumiendo más energía y por qué, pudiendo imputar así a cada una de ellas la parte proporcional de los gastos comunes del centro y que varía ostensiblemente en función del tipo de negocio.

Consumo y ahorros medios en función del tamaño del centro comercial

Tipo de centro (1) Superficie bruta alquilabre (SBA) en m2

Consumo energético en kWh/año

Gasto energético en euros/año

Ahorro energético en euros/año

Pequeño

De 5.000 a 19.999 De 2 millones a 7,9 millones De 0,2 millones a 0,8 millones De 50.000 a 200.000 Mediano

De 20.000 a 39.999 De 7,9 millones a 15,8 millones De 0,8 millones a 1,5 millones De 0,2 millones a 0,4 millones Grande

De 40.000 a 79.999 De 15,8 millones a 31,7 millones De 1,5 millones a 3,1 millones De 0,4 millones a 0,8 millones Muy grande

> 79.999 > 31,7 millones > 3,1 millones > 0,8 millones

(1) Clasificación realizada según los criterios del Consejo

Internacional de Centros Comerciales (ICSC)

De hecho, del importe de la renta que se cobra a los inquilinos del centro comercial, los consumos energéticos se llevan un 9,1% del total, siendo la electricidad (58%) y el gas (32%) las partidas con más peso, seguidas del agua (8,1%) y el gasóleo (1,1%).

Cómo funciona la gestión al segundo

Las estimaciones de ahorro realizadas por Euroconsult se basan en su experiencia en algunos de los centros comerciales más emblemáticos, donde hasta la fecha se han conseguido ahorros del 25% sobre la factura energética global con una gestión segundo a segundo de sus consumos.

El proceso parte de una auditoría que estima el potencial de ahorro del centro, seguida de una fase de medición de consumos energéticos, para así poder corregir los desvíos justo en el momento en el que se producen anticipándose incluso a posibles anomalías. El control en tiempo real y la capacidad predictiva se han podido desarrollar a través de la tecnología de inteligencia artificial implantada en el gestor energético iGreen.

«iGreen no solo una plataforma de monitorización, gestión y control de consumos, detrás está la experiencia en ingeniería y el know how del Grupo Euroconsult en el campo de la eficiencia energética. El uso de iGreen permite medir y corregir en tiempo real el consumo energético del centro comercial y tomar decisiones al segundo sobre dónde, cuándo y cómo quiere que consuma energía, ajustadas a sus necesidades de negocio y orientadas a aumentar los márgenes de sus cuenta de resultados», afirma Carlos Sáez, director de la división de Eficiencia Energética del Grupo Euroconsult.

¿Cuál debe ser la temperatura ideal de los locales?

Los contrastes excesivos entre la temperatura exterior e interior de los locales son un problema de confort… que puede tener repercusiones en nuestra salud. Las quejas sobre la climatización de lugares públicos no son algo excepcional: a todos nos ha ocurrido alguna vez, en autobuses, centros comerciales, lugares de ocio… pasar demasiado calor por una calefacción a tope, o acabar congelados en pleno verano por una climatización inadecuada. Otras veces, en cambio, los sistemas de calor o frío son tan tenues que apenas dejan sentir su influencia. ¿Cómo es la temperatura de los lugares públicos? Una encuesta de la OCU revela que podría ser muy mejorable.

—6 febrero / Casacochecurro.com Para ver hasta que punto las temperaturas de lugares públicos llega a ser un problema en la OCU hemos tomado una «instantánea», realizando una encuesta:

* Visitamos lugares públicos (bares, supermercados, centros comerciales y transporte público) de 6 ciudades españolas. Barcelona, Ciudad Real, Madrid, Salamanca, Vitoria y Zaragoza.

* Se tomaron temperaturas dos días diferentes, por la mañana.

* Las temperaturas se tomaron durante noviembre de 2010, se seleccionaron días en que la temperatura exterior no pasara de 13 °C.

¿Qué es una «temperatura confortable»?

El confort térmico depende de dos factores: temperatura y humedad. Una temperatura adecuada para este tipo de lugares oscila entre los 16 y los 21°C y entre el 30 y el 70% de humedad. Por encima o por debajo de esos límites, no sólo se pasa frío o calor, sino que además hay implicaciones para la salud: unas condiciones de elevada humedad pueden producir irritación de mucosas, riesgo de infecciones, asma o alergia. Y un ambiente con poca humedad reseca los ojos, las fosas nasales y la piel.

Por otro lado, la norma no permite que la temperatura interior supere los 21 °C: por encima de esa temperatura, se dispara el gasto energético y las emisiones de CO2.

Resultados por ciudades: frío en Salamanca, calor en Madrid

De las 6 ciudades estudiadas, la que tenía los locales a menor temperatura fue Salamanca. En ninguno de los sectores se registraron temperaturas medias superiores a los 17 grados.

En Vitoria también se midieron temperaturas frías, especialmente en los supermercados. Por el contrario, Madrid y Ciudad Real se encuentran en el grupo de las ciudades con temperaturas más cálidas en interiores. Madrid en todos los sectores, salvo en el de alimentación, sobrepasó la temperatura máxima permitida y Ciudad Real sólo lo hizo en el sector de restauración.

Dentro de la encuesta, Zaragoza y Barcelona son las dos ciudades donde mejor se cumplen los límites del confort.

Los resultados, por sectores

¿Y cómo resultan las temperaturas en los distintos tipos de locales que hemos medido? Los resultados son variables, pero una vez más comprobamos que Madrid y Ciudad Real pecan por exceso… y Salamanca, por defecto. En los gráficos poemos ver las temperaturas medias calculadas en cada ciudad, por sectores.

Centros comerciales

Temperatura media en centros comerciales

Para comprar hay que estar a gusto. Esto explica que en este sector hemos registrado las temperaturas medias más altas. Salvo una excepción registrada en Salamanca, con 14,3 °C, el resto de las temperaturas eran adecuadas. Destacan un centro comercial de Madrid y otro de Ciudad Real que registraron una temperatura de 23 °C.

Supermercados

Temperatura media en supermercados

Según los resultados de nuestra encuesta, los supermercados no son locales donde la temperatura resulte agradable en invierno. La media registrada está en torno a los 16 °C.

Bares y restaurantes

Temperatura media en Bares y restaurantesEn los restaurantes de Ciudad Real las temperaturas superan los 21 °C e media.

Madrid y Ciudad Real registraron en algunos locales las mediciones más altas, de hasta 23,7 °Cy 21,9 °C, respectivamente.

Transporte público

Temperatura media en transporte público

En los transportes públicos las temperaturas no suelen ser bajas, salvo excepciones, como en el caso de un autobús de Salamanca donde registramos 11,1 °C o en un tranvía de Vitoria donde el termómetro marcó 12,6 0C. En el polo opuesto, un vagón del metro de Madrid: 27,6 °C.

