Vivienda habitual: qué es y qué implica para Hacienda

Tener una vivienda habitual a ojos de Hacienda permite a los contribuyentes acceder a una serie de beneficios fiscales, en concreto, a la desgravación por la inversión de su adquisición. Precisamente, la deducción por vivienda habitual es uno de los beneficios fiscales que muchos contribuyentes siguen disfrutando a día de hoy, a pesar de que esta se suprimió hace años. Pero siempre y cuando se ajusten a los requisitos marcados por el fisco y lo ejecuten correctamente en la declaración de la Renta.

Para empezar, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una deducción que se suprimió desde el 1 de enero de 2013. A efectos prácticos, esto significa que cualquier contribuyente que se compre una casa con posterioridad a esta fecha no puede aplicar la deducción. Pero sí pueden seguir desgravándose la inversión aquellas personas que adquirieron su casa antes de 2013 y se ajusten a los requisitos marcados por Hacienda, que son los siguientes:

Además, como condición aplicable a todos los casos, es obligatorio que para seguir deduciéndote hayas aplicado la desgravación en esa misma vivienda con anterioridad a 2012.

Para poder optar a todos los beneficios fiscales, a ojos de Hacienda, una vivienda debe ajustarse a los siguientes requisitos para considerarse domicilio habitual. En concreto, desde la propia web de la Agencia Tributaria, definen como vivienda habitual la que se ajusta a las siguientes condiciones:

De estas condiciones se deduce que Hacienda no contempla la posibilidad de considerar ninguna segunda residencia como vivienda habitual.

En la web de la Agencia Tributaria señalan las dos cantidades específicas a las que pueden optar los contribuyentes en términos de la deducción por esta inversión:

Qué ocurre si me he desgravado la vivienda y no me corresponde