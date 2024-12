Ocio - Tecnología

¿Adiós a trabajar? El análisis de una experta financiera si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Realmente puedo dejar de trabajar si me toca el Gordo de la Lotería de Navidad? Esta es una de las preguntas más comunes que pueden surgir tras ganar un premio significativo como el Gordo el próximo 22 de diciembre. “Como norma general, no es posible dejar de trabajar”, explica Andrea Carreras-Candi, directora de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA). ¿El motivo? “Hay que tener en cuenta que el premio de la Lotería es de 400.000 euros, que restando el 20 % de impuestos se reduce a 328.000 euros debido a que los primeros 40.000 euros están exentos de tributación y esto no es suficiente”.

En todo caso, a la hora de responder esta pregunta, también depende de varios factores, desde la edad del ganador, su estilo de vida y las necesidades económicas a largo plazo. La clave, según Andrea Carreras-Candi, “está en gestionar adecuadamente el dinero obtenido. El ganador debe diseñar una estrategia de inversión adaptada a su perfil para que el premio le genere rentabilidad a largo plazo”.

¿Cuántos años puedes vivir sin trabajar si te toca el Gordo?

Si consideramos un supuesto en el que una persona necesita 2.500 euros mensuales para vivir sin preocupaciones, lo que equivaldría a 30.000 euros anuales, y tomamos el supuesto de una persona de 50 años, necesitaríamos contar con unos 900.000 euros para mantener ese nivel de ingresos durante los siguientes 30 años. “No obstante —indica la directora de EFPA—, este cálculo de 900.000 euros no incluye el incremento del coste de la vida por la inflación, que hace que una misma cantidad no tenga el mismo valor hoy que dentro de unos años”.

Entonces, la persona afortunada debería trazar una estrategia de inversión adecuada a su perfil. Si establecemos como supuesto que esa estrategia le pueda dar una rentabilidad anual del 2,5 %, durante 30 años, para una inversión de 328.000 euros, “podríamos duplicar nuestro capital hasta cerca de los 700.000 euros, pero esta cantidad seguiría siendo insuficiente para garantizar un nivel de ingresos elevado con la meta de los 900.000 euros si no contamos con otras fuentes de financiación”, aclara Carreras-Candi.

Además, la experta financiera recomienda “tener siempre un fondo de emergencia para afrontar posibles imprevistos durante varios meses”. Este fondo debería cubrir entre seis y doce meses de gastos, para tener tranquilidad y estabilidad en caso de imprevistos y así, en caso de que se acabe el dinero, disponer de un tiempo suficiente de margen para volver a contar con ingresos suficientes.

¿Qué es lo primero que hay que hacer con el dinero para optimizar el rendimiento del premio?

Visto que el dinero no va a llegarnos para dejar de trabajar, sobre todo si nos damos alguno de los caprichos más comunes con el dinero ganado del premio, toca saber cuál es la mejor forma de sacar el máximo partido al dinero. Andrea Carreras-Candi destaca que “lo más importante tras ganar la lotería es actuar con calma y no tomar decisiones precipitadas”. La euforia del momento puede llevar a decisiones impulsivas, pero este es el momento de pensar estratégicamente y saber qué hacer si te toca un premio de lotería.

La primera recomendación es proteger el premio: “guarda el décimo en un lugar seguro y confirma el premio a través de canales oficiales y, si el décimo es compartido, asegúrate de documentar los acuerdos entre los participantes para evitar posibles conflictos”, insiste Carreras-Candi.

El siguiente paso es realizar un análisis de la situación financiera personal. “Si tienes deudas, especialmente aquellas con altos intereses, puede ser prudente liquidarlas para mejorar tu capacidad de ahorro a largo plazo”, comenta la directora de EFPA, como por ejemplo amortizar la hipoteca.

Finalmente, antes de hacer grandes gastos o inversiones, busca asesoramiento profesional. “Un asesor financiero cualificado puede ayudarte a evaluar tus opciones y diseñar un plan que maximice el potencial del premio, alineado con tus objetivos personales”, añade la experta financiera.

¿Dónde invertir el premio del Gordo de Navidad?

La clave para aprovechar el premio de manera efectiva radica en diseñar una estrategia de inversión que combine seguridad, rentabilidad y prudencia, teniendo en cuenta el horizonte temporal y el perfil de riesgo del ganador y sus necesidades personales. Para quienes buscan estabilidad a largo plazo, es recomendable una diversificación adecuada en sus inversiones.

Por ejemplo, “los fondos de inversión permiten distribuir el capital entre renta fija y variable, lo que ayuda a equilibrar el riesgo y la rentabilidad. Una asignación prudente entre diferentes clases de activos, como acciones y bonos, puede generar una rentabilidad atractiva sin asumir riesgos excesivos”, indica Carreras-Candi.

También es importante tener en cuenta los requerimientos fiscales de las inversiones. “Los fondos de inversión, por ejemplo, se encuentran exentos de tributación hasta el momento de su reembolso. Cuando decidas retirar el dinero invertido, la ganancia o pérdida patrimonial obtenida debe integrarse en la base imponible del ahorro en el IRPF”, explica la asesora financiera, que también recuerda pensar en “dedicar parte del premio al ahorro para la jubilación, con una estrategia adecuada a largo plazo”.

Independientemente de las opciones elegidas, y sabiendo que a la gran mayoría de afortunados el Gordo de Navidad no les quitará de trabajar, lo más importante es evitar las inversiones impulsivas o poco fundamentadas, si bien puede ser una gran decisión mejorar la calidad de vida en nuestra casa.

Un asesor financiero te ayudará a evaluar las mejores alternativas, asegurando que cada decisión esté respaldada por un análisis detallado y que el dinero se utilice de manera eficiente para garantizar tanto la tranquilidad presente como la estabilidad futura según las decisiones que decidas adoptar con el premio.