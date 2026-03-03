Alcalá de Henares desbanca a grandes capitales y ya es la segunda ciudad con más presión para comprar vivienda

Las ciudades dormitorio lideran la presión de compra en España. Y es que la demanda de vivienda en propiedad se desplaza fuera de las grandes capitales, en busca de precios más económicos. Alcalá de Henares se ha convertido en la segunda ciudad con mayor presión de demanda en compraventa del país, solo por detrás de Madrid, según el ranking de demanda relativa elaborado por idealista/data correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El municipio madrileño supera a capitales como Zaragoza, Valencia o Barcelona y consolida el auge de las ciudades periféricas frente a los grandes núcleos urbanos.

El ranking se elabora a partir de los municipios con más de 1.000 anuncios activos en idealista durante el trimestre analizado y con precios medios superiores a 1.000 euros por metro cuadrado —es decir, los grandes mercados residenciales del país—. Entre ellos, Madrid lidera con un precio medio total de 603.784 euros, mientras que Alcalá de Henares registra un precio medio de 288.717 euros, prácticamente la mitad que la capital.

La periferia gana terreno frente a las capitales

El dato de Alcalá no es aislado. Otras ciudades del entorno metropolitano también destacan por la intensidad de la demanda relativa. Es el caso de:

Torrent (Valencia) , con un precio medio de 261.108 euros.

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 175.174 euros de media.

De hecho, Santa Coloma se sitúa por delante de Barcelona en presión relativa, mientras que la Ciudad Condal aparece en décima posición con un precio medio total de 474.322 euros. El contraste es evidente: mayor tensión compradora en municipios más asequibles respecto a sus capitales de referencia.

Este fenómeno refleja cómo parte de la demanda busca alternativas en ciudades dormitorio o municipios del área metropolitana, donde los precios son más contenidos pero la oferta sigue siendo amplia.

Madrid encabeza un ranking dominado por capitales

Pese al avance de la periferia, las capitales continúan concentrando buena parte de la presión compradora. Tras Madrid y Alcalá de Henares, el ‘top 10’ lo completan:

Zaragoza (232.658 euros).

Santa Cruz de Tenerife (324.748 euros).

València (321.990 euros).

Las Palmas de Gran Canaria (295.090 euros).

Vitoria-Gasteiz (324.131 euros).

Barcelona (474.322 euros).

Las capitales canarias mantienen posiciones destacadas en este ranking, mientras que Zaragoza y Valencia consolidan una elevada presión de la demanda sobre la oferta disponible.

Hasta el puesto 30: equilibrio entre capitales y ciudades metropolitanas

A partir del ‘top 10’, el listado muestra un equilibrio creciente entre capitales de provincia y municipios del entorno de grandes ciudades.

Entre las capitales que aparecen hasta el puesto 30 se encuentran:

Valladolid (233.492 euros).

Sevilla (277.423 euros).

A Coruña (334.655 euros).

Donostia-San Sebastián (682.196 euros).

Santander (318.046 euros).

Bilbao (379.267 euros).

Oviedo (256.342 euros).

Tarragona (275.449 euros).

Palma (785.889 euros).

Almería (187.059 euros).

Lleida (161.886 euros).

Junto a ellas figuran municipios metropolitanos como Hospitalet de Llobregat (188.480 euros), Gijón (278.478 euros), Badalona (189.162 euros), Reus (170.814 euros), Terrassa (212.443 euros), Manresa (150.228 euros), Rubí (244.290 euros) o Dos Hermanas (210.340 euros).

Alicante y Málaga concentran más municipios con alta demanda

Por provincias, Alicante es la que cuenta con mayor número de municipios dentro del ranking, con hasta 28 localidades. Además de la capital, destacan El Campello, Gran Alacant o Elche, junto a destinos turísticos como Santa Pola, Benidorm o Dénia.

Algunas de estas poblaciones registran los precios totales más elevados entre los mercados más demandados, como Moraira, Benissa, Benitachell o Altea, donde se superan el millón de euros.

Málaga es otra de las provincias con mayor presencia, con 15 localidades. Junto a la capital aparecen Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Benalmádena o Manilva. También figuran Benahavís y Marbella, donde los precios medios superan los 2,4 millones de euros en el primer caso y los 1,77 millones en el segundo.

Del mercado metropolitano al lujo en costa e islas

Entre las poblaciones con mayor demanda relativa también aparecen algunos de los mercados más caros del país. Es el caso de:

Santa Eulalia del Río (más de 2,1 millones de euros).

Calvià (más de 1,7 millones de euros).

Sotogrande (cerca de 1,7 millones de euros).

El ranking muestra así una doble realidad: mercados metropolitanos con precios medios más contenidos y una fuerte presión compradora, junto a enclaves turísticos y residenciales de alto nivel donde la demanda se mantiene pese a valores millonarios.

Cómo se elabora el ranking de demanda relativa

Los datos han sido recopilados y analizados por idealista/data, la división de análisis y servicios profesionales de idealista. El ranking incluye únicamente municipios con más de 1.000 anuncios activos durante el trimestre y precios superiores a 1.000 euros por metro cuadrado, lo que permite comparar los grandes mercados residenciales del país bajo criterios homogéneos.

Se trata de una medición de la presión de la demanda sobre la oferta publicada, un indicador que permite identificar dónde existe mayor competencia por comprar vivienda.