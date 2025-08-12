Vivienda

Alquileres

Alerta del Banco de España: Precauciones ante estafas en alquileres

¿Buscas piso de alquiler? Cuidado con las estafas en transferencias bancarias. El Banco de España ha emitido una advertencia a quienes buscan piso de alquiler, poniendo énfasis en los peligros asociados con las reservas que requieren transferencia bancaria. ﻿

En la búsqueda de un apartamento, ya sea para un viaje de vacaciones o como residencia permanente, muchos usuarios recurren a portales web para consultar las ofertas disponibles. Sin embargo, se ha detectado que algunas ofertas excesivamente atractivas pueden esconder un fraude.

Una de las primeras señales de advertencia debe ser el precio del alquiler: si un piso aparece en una ubicación privilegiada a un precio que parece demasiado bueno para ser cierto, es probable que algo no esté bien. Para ayudar a los potenciales inquilinos, el Banco de España ha indicado varias pistas que podrían indicar un intento de estafa:

Las imágenes del anuncio parecen «de revista», lo que podría sugerir que han sido manipuladas o sacadas de otro lugar.

El anunciante está en el extranjero y no puede mostrar el piso en persona, lo que dificulta la verificación de la oferta.

Los contactos se realizan únicamente por correo electrónico, a menudo con frases que presentan faltas de ortografía o errores gramaticales.

Exigen el pago de la reserva mediante transferencia bancaria por adelantado.

Ante estas situaciones, la recomendación es clara: es fundamental reflexionar bien antes de realizar cualquier transferencia bancaria debido a que se trata de un tipo de pago irrevocable que puede complicar las cosas si se detecta el engaño para solicitar su devolución.

En caso de sospecha, el portavoz del Banco de España recalca que “las transferencias son mandatos de pago irrevocables”, por lo que, si una persona se da cuenta del fraude, debe contactar de inmediato con su banco. Aunque la buena práctica obligue a las entidades a intentar recuperar el importe transferido, es esencial tener en cuenta que el dinero abonado ya en la cuenta del beneficiario “no puede ser devuelto sin su consentimiento, o por orden judicial”.

Por lo tanto, el mensaje es claro: extremar la cautela y asegurarse bien antes de hacer cualquier pago por adelantado.