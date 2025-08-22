Trabajos

Jubilación y Pensiones

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Solicita siempre la jubilación en diciembre por la revalorización”

¿Es la jubilación anticipada una opción viable? En España, los trabajadores cuentan con varias alternativas para acceder a la jubilación, no solo a través de la edad legal ordinaria, que es de 66 años y 8 meses. Por ejemplo, una de las opciones disponibles es la jubilación anticipada, que permite adelantar el retiro laboral, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Sin embargo, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con amplia trayectoria, alerta sobre las desventajas de jubilarse de forma anticipada. “Nunca solicites la jubilación justo dos años antes de la edad ordinaria de jubilación”, enfatiza en su canal de YouTube:

Desventajas de la jubilación anticipada

Aunque la jubilación anticipada puede parecer atractiva, Muñoz destaca que hay varios factores a considerar. Para 2025, quienes elijan la jubilación anticipada voluntaria deben tener en cuenta que se requiere un máximo de dos años menos que la edad legal de jubilación —declarada anteriormente— lo que da un margen de 64 años y 8 meses. Sin embargo, existen unos coeficientes reductores que impactarán en la cantidad percibida.

Aclaración sobre los coeficientes reductores

Los coeficientes reductores se aplican en función del tiempo de antelación en el que se solicite la jubilación, con un máximo de 24 meses. A mayor anticipación, mayor será la reducción económica de la pensión. “Esto es algo que todos los trabajadores deben tener muy presente”, advierte Muñoz.

Momento ideal para solicitar la jubilación anticipada

Alfonso Muñoz también ofrece recomendaciones sobre el mejor momento para iniciar este proceso. “Un buen momento puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)”, explica. Esto significa que quienes se jubilen el 31 de diciembre podrán beneficiarse de una mayor revalorización en su pensión al aplicar el ajuste del IPC, en comparación con aquellas personas que opten por jubilarse unos meses después.

Ejemplo práctico

“Si te jubilas el 31 de diciembre, a partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde”, aclara Muñoz, añadiendo que esto dependerá del porcentaje de revalorización aplicable en ese año.

El funcionario reitera que, si se está considerando la jubilación anticipada, es mejor evitar hacerlo exactamente dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. “Quizá te interese solicitar la jubilación justo 1 año y 9 meses antes de tu edad ordinaria de jubilación”, concluye. La planificación cuidadosa es clave para maximizar los beneficios que se pueden percibir.