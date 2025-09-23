Alquiler exprés en menos de 24 horas: Barcelona es donde los alquileres ‘vuelan’, seguido de Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga

NOTICIA de de Javi Navarro

Los alquileres en las grandes ciudades españolas experimentan un aumento significativo en la categoría de “alquiler exprés”, donde las viviendas se alquilan en menos de 24 horas. Este fenómeno se ha estudiado recientemente en un informe del portal inmobiliario idealista, que revela que Barcelona lidera este fenómeno con el distrito de Sant Andreu marcando la pauta al alcanzar una tasa del 22%. idealista también destaca que cada vez hay menos stock de vivienda, tanto para comprar como alquilar.

Los datos indican que la presión en el mercado de alquiler en España sigue en aumento, con precios en ascenso y una oferta que aún no se recupera a los niveles previos a la pandemia. “El alquiler exprés es la consecuencia directa de la creciente demanda y de la escasez de opciones disponibles”, asegura el informe. Las principales ciudades analizadas incluyen Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, donde se han identificado distritos que superan el 10% de arrendamientos cerrados en menos de un día.

Barcelona, capital del alquiler exprés

La ciudad de Barcelona se destaca como la más afectada por este fenómeno. A excepción de Ciutat Vella, donde solo el 6% de los anuncios se rentan rápidamente, todos los distritos barceloneses superan el 10%. Comenzando por Sant Andreu y Horta Guinardó, que cuentan con tasas del 22% y 21% respectivamente, estos distritos suelen ofrecer algunos de los alquileres más asequibles, con precios que rondan los 17,5 euros/m².

“La falta de oferta hace que los inquilinos se vean obligados a aceptar condiciones de alquiler que, de otro modo, podrían haber negociado”, afirma el informe, enfatizando que en Barcelona, negociar el precio se ha vuelto prácticamente imposible.

Otras ciudades en el mapa del alquiler exprés

En Madrid, aunque el fenómeno se presenta con menos intensidad, hay distritos como Moratalaz y Latina que alcanzan tasas del 11% y 10%, respectivamente. Sin embargo, algunas áreas de menores precios, como Villa de Vallecas, muestran cifras más bajas – solo el 5%. “Los distritos con los precios más altos de alquiler suelen tener tasas bajas de alquiler exprés”, se indica.

Por su parte, Valencia destaca los distritos de Jesús y Rascanya, con un 18% y 10%, respectivamente, posicionándose entre los más asequibles de la ciudad. En Sevilla, los distritos de Cerro Amate y Santa Justa, con tasas del 16% y 10%, contrastan con zonas más céntricas que están por debajo del 10%.

Finalmente, en Málaga, los distritos de Churriana y Teatinos presentan los mayores porcentajes de alquiler exprés, con un 13% y un 10%, reflejando la presión existente en la búsqueda de vivienda.

El estudio de idealista concluye que la situación del mercado del alquiler está marcada por un aumento en la presión de la demanda, lo que dificulta a los inquilinos encontrar opciones asequibles. “La situación actual del mercado resalta la necesidad de abordar la oferta de vivienda de manera más efectiva”, concluyen los investigadores del informe.