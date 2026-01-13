Alquileres disparados y sin soluciones: FACUA reprocha al Gobierno su falta de medidas reales

NOTICIA de de Javi Navarro

FACUA-Consumidores en Acción ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por seguir sin anunciar medidas que, a su juicio, garanticen una bajada real de los precios del alquiler. La asociación considera que la principal iniciativa presentada por el Ejecutivo —una bonificación fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que no suban la renta— es insuficiente y, además, fomenta el rentismo en un contexto que califica de auténtica emergencia social.

Las críticas de FACUA llegan tras el anuncio de un nuevo real decreto que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas y que incluye incentivos fiscales a los caseros y nuevas limitaciones al alquiler temporal y por habitaciones, un paquete de medidas que ha generado un amplio rechazo político y social.

Qué medidas ha anunciado el Gobierno en materia de alquiler

El presidente del Gobierno presentó el real decreto como una respuesta “urgente y contundente” para reforzar la intervención en el mercado del alquiler frente al fraude y los abusos. El texto anunciado se articula en torno a tres ejes principales:

Bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio, con el objetivo de incentivar la congelación de las rentas.

para los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio, con el objetivo de incentivar la congelación de las rentas. Limitación de los contratos de alquiler de temporada , mediante la imposición de condiciones más estrictas y un régimen sancionador para frenar su uso fraudulento.

, mediante la imposición de condiciones más estrictas y un régimen sancionador para frenar su uso fraudulento. Freno al abuso del alquiler por habitaciones, obligando a que la suma de las rentas de las habitaciones no supere el precio que tendría la vivienda alquilada en su conjunto.

El anuncio se produjo durante el acto de inicio de las obras de la denominada Operación Campamento, un proyecto para construir 10.700 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa en Madrid, que el Ejecutivo ha calificado como promoción pública y blindada frente a la especulación.

FACUA ve una “cortina de humo” frente a la especulación inmobiliaria

Para FACUA, el enfoque del Gobierno vuelve a poner el acento en incentivos voluntarios en lugar de imponer límites efectivos a los precios. Así lo ha expresado el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.

“Ante una emergencia social, el presidente Sánchez renuncia una vez más a recaudar impuestos como cortina de humo para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria”, ha criticado.

El portavoz de FACUA ha subrayado que esta estrategia no es nueva y que el Ejecutivo ya optó por soluciones similares en otros ámbitos. “Renunció a hacerlo ante las brutales subidas de los precios de los alimentos básicos, renunció ante los tarifazos eléctricos y vuelve a renunciar ahora”, ha añadido.

Congelar precios, no premiar a quien no los sube

La asociación reclama al Gobierno que asuma la gravedad de la situación del mercado de la vivienda y adopte decisiones que tengan un impacto directo en el bolsillo de los inquilinos. A su juicio, premiar fiscalmente a los propietarios que no suben el alquiler no garantiza una bajada de precios ni protege a las familias más vulnerables.

“No se trata de premiar fiscalmente a quien no suba precios, sino de, como mínimo, imponer legalmente su congelación, una medida que puede tomarse como quedó constatado durante la pandemia”, ha señalado Rubén Sánchez.

Una respuesta que no convence ni a los socios del Gobierno

FACUA no es la única organización que cuestiona el real decreto anunciado. Las medidas han generado un fuerte malestar entre los socios del Ejecutivo, que consideran que la bonificación fiscal supone un trato de favor a los propietarios y no una intervención real del mercado del alquiler.

Para la asociación de consumidores, este contexto refuerza la idea de que el problema de la vivienda requiere una respuesta más ambiciosa y estructural. En su opinión, mientras no se adopten límites legales a los precios y medidas contra la especulación, el acceso a una vivienda asequible seguirá fuera del alcance de miles de familias.