Tener hijos complica el acceso al alquiler: 4 de cada 10 propietarios los evita

Un 38% de los propietarios en España reconoce que prefiere no alquilar su vivienda a familias con niños debido al actual marco regulatorio. Así lo refleja un estudio de Spotahome, plataforma online de alquileres, que alerta de un efecto colateral de la normativa de vivienda: la creciente reticencia de los caseros a aceptar determinados perfiles que consideran de mayor riesgo.

El informe también señala que el 34% de los propietarios evita inquilinos con mascota, mientras que el miedo a los impagos (61%), la ocupación ilegal (58%) y los daños en la vivienda (57%) figuran entre sus principales preocupaciones.

Según Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome, “el mercado del alquiler en España se encuentra en un momento crítico, marcado por la escasez de oferta y la escalada de precios”. El directivo advierte de que “aunque las medidas gubernamentales buscan estabilizar el mercado y proteger a los inquilinos, la realidad es que, en ocasiones, estas dinámicas están generando un efecto contrario y no deseado”.

La regulación, detrás del rechazo a familias con hijos

El estudio identifica la inseguridad jurídica como uno de los motores que explican esta selección cada vez más estricta de inquilinos. Un 38% de propietarios afirma que excluye a familias con niños por temor a las dificultades legales que podrían surgir en caso de impago o conflicto.

“Este criterio no es arbitrario, sino una consecuencia directa de un marco legal que, al intentar proteger con buena intención a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, traslada la carga de dicha protección a los propietarios”, sostiene Garbayo. Y añade: “el resultado es una limitación de las opciones para estos grupos, a quienes les resulta cada vez más difícil acceder a una vivienda digna”.

El informe subraya que la normativa, al tratar de dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social, puede provocar —de forma indirecta— que los propietarios perciban determinados perfiles como de mayor riesgo económico.

Mascotas, otro factor de exclusión

La discriminación no afecta solo a las familias con hijos. El 34% de los propietarios reconoce que evita alquilar a personas con mascotas, al considerar que existe mayor probabilidad de daños en la vivienda.

Esta cautela responde, según el estudio, al intento de minimizar posibles costes derivados de desperfectos, en un contexto en el que muchos propietarios dependen del alquiler como complemento a sus ingresos.

Impagos y ocupación ilegal: las mayores inquietudes

El temor a los impagos encabeza la lista de preocupaciones, con un 61% de propietarios que lo señala como su principal inquietud. Le siguen la ocupación ilegal (58%), los daños a la propiedad (57%) y los cambios constantes en la legislación (56%).

“Esta percepción de inseguridad jurídica para alquilar está suponiendo que menos propietarios pongan su vivienda en alquiler y que, aquellos que lo hacen, se curen en salud con la elección del inquilino, incrementando sus exigencias al haber un desequilibrio brutal entre oferta y demanda”, afirma el CEO de Spotahome.

En palabras del directivo, “el propietario se ha vuelto extremadamente más selectivo, y descarta a aquellos inquilinos en los que percibe un mayor riesgo en el caso de que haya problemas”. Y concluye: “la realidad es que si los propietarios se sienten protegidos frente a esos riesgos, no ven la necesidad de excluir perfiles de inquilinos ni de extremar las condiciones del alquiler”.

Quiénes son los perfiles preferidos en el alquiler de temporada

En contraste con los colectivos que encuentran más barreras, el estudio revela que el 45% de los inquilinos del alquiler de temporada son estudiantes, mientras que el 24% son profesionales jóvenes.

“Estos grupos poblacionales suelen estar bien vistos por los propietarios porque estiman que entrañan menos riesgo, ya que en muchas ocasiones los padres avalan”, explica Garbayo.

Un perfil de propietario de mediana y tercera edad

El informe también dibuja el perfil del arrendador en España:

Un 40% tiene más de 60 años.

Otro 40% se sitúa entre los 46 y 60 años.

El 56% posee una única vivienda en alquiler.

Un 36% tiene entre dos y cuatro propiedades.

Estos datos muestran que buena parte de los propietarios son pequeños arrendadores que dependen del alquiler como complemento de ingresos o pensión, lo que —según el estudio— incrementa su sensibilidad ante cualquier riesgo económico o legal.

Las razones para subir el alquiler

En cuanto a los precios, el 43% de los propietarios que han incrementado la renta lo atribuye al aumento de la inflación y el coste de vida. Un 20% afirma que ha ajustado el precio para adaptarlo al mercado actual, mientras que un 25% asegura que no ha subido el alquiler.

