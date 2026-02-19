Más población y menos alquiler: el aviso de Alquiler Seguro ante la fuga de propietarios en la Comunidad Valenciana

NOTICIA de de Javi Navarro

La Comunidad Valenciana suma más de 100.000 nuevos habitantes en el último año y lidera el crecimiento poblacional relativo en España. Sin embargo, mientras aumenta la demanda de vivienda, la oferta de alquiler residencial de larga duración ha caído un 5,3% en solo un año y acumula un fuerte retroceso desde 2019.

Para David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, la clave no está solo en los precios o en la presión de la demanda, sino en recuperar la confianza del propietario: “El reto es movilizar el stock mediante un marco de confianza. La profesionalización y la seguridad jurídica son cruciales en el alquiler, y es la única vía para incentivar a que el propietario particular vuelva a apostar por el alquiler de larga duración”.

Un crecimiento demográfico récord frente a una oferta menguante

Según los últimos datos del INE, la región cuenta con un parque total de 3.285.786 viviendas. Pese a este volumen, el stock destinado específicamente al alquiler residencial ha seguido una trayectoria descendente.

En 2019 había 118.633 viviendas disponibles para alquiler de larga duración. Al cierre de 2025 la cifra se sitúa en 80.813 unidades, lo que refleja una caída acumulada muy relevante.

Por provincias:

Valencia ha pasado de 59.486 viviendas en 2019 a 40.555 en 2025.

ha pasado de 59.486 viviendas en 2019 a 40.555 en 2025. Castellón lidera la caída porcentual anual, con un desplome del 15,2% y 7.206 viviendas disponibles.

lidera la caída porcentual anual, con un desplome del 15,2% y 7.206 viviendas disponibles. Alicante mantiene 33.052 viviendas, aunque también registra un retroceso anual del 3,1%.

Este descenso coincide con la convivencia de distintas modalidades de uso — alquiler turístico, de temporada y residencial — en un territorio con fuerte atractivo poblacional.

84 interesados por cada vivienda en diez días

La consecuencia directa de esta contracción de la oferta es una presión de demanda sin precedentes.

En 2019 había 10 interesados por vivienda en un periodo de diez días. A cierre de 2025, la cifra asciende a 84 interesados en el conjunto de la comunidad.

El desequilibrio es especialmente intenso en:

Valencia , con 104 interesados por inmueble.

, con 104 interesados por inmueble. Alicante , con 73 interesados.

, con 73 interesados. Castellón, que ha duplicado su presión en un año, pasando de 18 a 35 interesados.

Caraballo lo resume así: “Estamos ante un desajuste estructural donde el ritmo de creación de nuevos hogares supera con creces la disponibilidad de inmuebles”. Y añade que “esta competencia feroz por cada inmueble disponible es un síntoma claro de que el mercado necesita medidas urgentes que estimulen la oferta y aporten tranquilidad y estabilidad a los propietarios”.

Precios al alza y esfuerzo financiero en el límite

El precio medio del alquiler en la Comunidad Valenciana se sitúa ya en 1.033 euros, frente a los 658 euros de 2019.

Por provincias:

Valencia alcanza los 1.129 euros.

alcanza los 1.129 euros. Alicante supera los mil euros, con 1.006 euros.

supera los mil euros, con 1.006 euros. Castellón se sitúa en 725 euros.

El esfuerzo financiero medio en la comunidad se sitúa en el 34% de los ingresos, alcanzando el 36% en Valencia. Según el Observatorio del Alquiler, esta estabilización no responde a una mejora salarial, sino a que los hogares han llegado a su límite real de capacidad de pago.

La morosidad, uno de los grandes frenos del mercado

Uno de los factores que explican la retirada de parte del parque inmobiliario del alquiler residencial es el riesgo de impago.

La morosidad media en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 27,5% desde 2019, pasando de 5.237 euros a 6.680 euros en 2024.

El impacto provincial es significativo:

Valencia registra una deuda media de 7.314 euros.

registra una deuda media de 7.314 euros. Alicante alcanza los 6.387 euros.

alcanza los 6.387 euros. Castellón supera por primera vez los 4.900 euros, con 4.924 euros.

Este dato afecta especialmente al pequeño propietario, que representa el 93,4% de los arrendadores en España.

Caraballo insiste en que “la solución no es señalar como perjudiciales las distintas modalidades de alquiler, sino garantizar la seguridad y respetar la finalidad de cada una acorde con la ley”.

Y lanza un mensaje directo a las administraciones: “Pedimos al Gobierno que deje de hacer política social a costa del pequeño propietario, que termina por ser el verdadero escudo social del alquiler, cuando esta responsabilidad debe correr exclusivamente a cargo de los poderes públicos”.

Incentivar y no penalizar: la propuesta para recuperar oferta

Para el CEO de Alquiler Seguro, la vía pasa por reforzar las garantías y profesionalizar el sector. “La profesionalización y las garantías en el alquiler son fundamentales, así como que el propietario pueda cobrar sin demoras el alquiler todos los meses”.

Y concluye: “Incentivar y no penalizar es el camino para que el propietario particular vuelva a apostar por el alquiler de larga duración”.