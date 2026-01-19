Fingió alquilar un piso y se quedó con 550 euros: condenado a prisión en La Rioja

NOTICIA de de Javi Navarro

Encontrar vivienda se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para muchas personas y cualquier promesa de ayuda puede parecer una tabla de salvación. Pero no siempre lo es. La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un hombre que se aprovechó de esa necesidad para quedarse con 550 euros, tras ofrecer en falso el alquiler de un piso en Logroño que nunca llegó a existir. La Justicia considera probado que todo fue un engaño desde el primer momento y le impone un año de prisión, multa e indemnización al perjudicado.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un año de prisión a un hombre que estafó a otro con el falso alquiler de un piso en Logroño, tras exigirle 550 euros en concepto de reserva sin que existiera realmente ningún contrato de arrendamiento. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impone seis meses de multa —con una cuota diaria de seis euros— y le obliga a indemnizar al perjudicado con la cantidad íntegra defraudada, más los intereses legales. La sentencia es firme y fue dictada tras la conformidad de las partes.

Un engaño aprovechando la necesidad de vivienda

Los hechos se remontan al 24 y 25 de junio de 2024, cuando el perjudicado, Bartolomé, comentó a un conocido que se encontraba sin vivienda. Este intermediario le habló de un supuesto amigo propietario de una inmobiliaria que podría ayudarle a encontrar piso.

Al día siguiente, el acusado, Octavio, nacional de Colombia, se puso en contacto con el denunciante a través de WhatsApp y le aseguró que había localizado un piso en Logroño. Para reforzar la credibilidad del engaño, incluso le ofreció avalar la operación con su nómina, solicitándole a cambio 550 euros como reserva del inmueble.

La entrega del dinero y las excusas posteriores

Confiando en esa apariencia de seriedad, ambos se citaron el 25 de junio de 2024 en la confluencia de la avenida Gran Vía Juan Carlos I con la calle Lardero, donde el denunciante entregó el dinero solicitado.

Sin embargo, a comienzos de julio, el acusado empezó a dar largas sobre la formalización del arrendamiento, alegando distintos contratiempos —como el fallecimiento de un familiar del supuesto propietario o problemas con la instalación eléctrica del piso—. Ante la falta de avances, el perjudicado reclamó la devolución del dinero.

Un compromiso de devolución que nunca se cumplió

Finalmente, ambas partes firmaron un documento por el que el acusado se comprometía a restituir el importe de forma mensual, abonando una cantidad fija el día 5 de cada mes hasta completar los 550 euros. No obstante, según recoge la sentencia, no llegó a devolver ni un solo euro, ni siquiera en el momento de la declaración judicial del denunciante, celebrada el 3 de diciembre de 2024.

Delito de estafa agravada

La Audiencia considera probado que el acusado actuó con el único propósito de obtener un beneficio ilícito, haciendo creer a la víctima que la entrega del dinero permitiría formalizar un contrato de alquiler inexistente. Los magistrados califican los hechos como un delito de estafa agravada por recaer sobre la necesidad de vivienda, tipificado en los artículos 248 y 250.1.1 del Código Penal.

Pena de prisión y antecedentes penales

Además de la pena de prisión y la multa, el tribunal ha diferido para la fase de ejecución la decisión sobre la posible suspensión del ingreso en prisión. La sentencia recoge que el acusado había sido condenado con anterioridad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género, con penas de prisión cuya ejecución fue suspendida en 2024.

La resolución fue dictada tras la conformidad del acusado con la calificación del Ministerio Fiscal y las penas solicitadas, y las partes manifestaron expresamente su voluntad de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.