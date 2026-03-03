Un contrato de un año no dura un año: la ley obliga al casero a mantener el alquiler hasta cinco años

NOTICIA de de Javi Navarro

Firmar un contrato de alquiler por un año no significa que ese sea el tiempo máximo que el inquilino puede permanecer en la vivienda. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece una duración mínima obligatoria de cinco años si el arrendador es persona física —y de siete años si es persona jurídica—, aunque en el contrato se haya pactado un plazo inferior.

Esta es una de las dudas más habituales entre propietarios: ¿puedo recuperar mi vivienda antes de que pasen cinco años si firmé solo por uno? La respuesta general es no, porque la ley lo deja claro: no puedes cancelar el alquiler antes de cinco años aunque el contrato sea más corto.

El artículo 9 de la LAU señala que, si el contrato tiene una duración inferior a cinco años, se prorrogará automáticamente por anualidades sucesivas hasta alcanzar ese periodo mínimo. Es decir, el inquilino puede permanecer en la vivienda hasta completar esos cinco años, siempre que quiera hacerlo.

Y el propietario no puede rescindir el contrato de forma unilateral durante ese tiempo, salvo en los supuestos que contempla expresamente la ley.

Cuándo puede el casero evitar la prórroga tras el quinto año

Una vez alcanzados los cinco años, el arrendador sí puede decidir no renovar el contrato. Pero debe hacerlo correctamente.

Según el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario tiene que comunicar su voluntad de no renovar con al menos cuatro meses de antelación a la fecha de finalización del contrato o de la última prórroga.

Si no lo hace dentro de ese plazo, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales hasta un máximo de tres años más.

—Es decir, un simple descuido en el aviso puede alargar el alquiler hasta tres años adicionales—.

La única excepción para recuperar la vivienda antes de cinco años

La propia ley contempla una excepción que permite al propietario recuperar la vivienda antes de que se cumplan los cinco años. Pero es una excepción tasada y con requisitos estrictos.

El arrendador podrá rescindir el contrato si necesita la vivienda para:

Vivir él mismo de forma permanente.

Que la ocupe un familiar en primer grado de consanguinidad o adopción (por ejemplo, hijo o padre).

Su cónyuge en caso de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para que esto sea posible deben cumplirse varias condiciones:

Debe haber transcurrido al menos un año desde la firma del contrato.

La posibilidad debe estar recogida expresamente en el contrato.

El propietario debe avisar con un mínimo de dos meses de antelación.

Tras la notificación, el inquilino deberá abandonar la vivienda en ese plazo de ocho semanas, salvo que ambas partes acuerden algo diferente.

¿Y si el inquilino incumple el contrato?

La protección de los cinco años no impide que el propietario pueda actuar ante incumplimientos graves. El contrato puede resolverse si el arrendatario:

No paga el alquiler.

Subarrienda sin autorización.

Causa daños graves en la vivienda.

Genera problemas continuos con vecinos.

En estos casos, el arrendador puede iniciar un procedimiento legal de desahucio.

El error más frecuente entre propietarios

Muchos problemas en el alquiler no surgen por mala fe, sino por desconocimiento.

Firmar contratos genéricos, no incluir cláusulas específicas o no controlar las fechas de preaviso puede generar situaciones no previstas por el propietario.

La norma es clara: si el arrendador es persona física, el inquilino puede permanecer hasta cinco años aunque el contrato diga uno. Y si no se comunica la no renovación con cuatro meses de antelación, la prórroga puede extenderse hasta tres años más.

Conocer bien los plazos y las excepciones es fundamental para evitar conflictos futuros.